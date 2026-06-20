Тепер же в другому турі південноамериканці спробують надолужати втрачене у матчі проти Кабо-Верде. Зустріч пройде в Маямі, початок – 22 червня о 01:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Уругвай розчарував у першому турі?

Уругвай підходив до турніру в дещо розібраному стані. За останні кілька років чимало ветеранів попрощались із командою. Мова про Кавані, Касереса та Годіна.

Крім того, тренер "чарруа" Марсело Б'єлса не взяв на чемпіонат світу найкращого бомбардира в історії збіної Луїса Суареса. Тим не менше, Уругвай має достатньо солідний склад.

Його мало б вистачити для перемоги над Саудівською Аравією в першому турі. Натомість уругвайці навіть ледь не програли "соколам", вирвавши нічию в кінці гри (1:1).

Кіпер аравійців Аль-Оваїс здійснив аж дев'ять сейвів. Проте жоден з лідерів Уругваю особливо не вразив у тій зустрічі. Вальверде та Бентанкур не були надто корисні, а Нуньєса взагалі замінили в перерві.

Чи зможе Кабо-Верде повторити сенсацію?

У другій зустрічі на ЧС-2026 "чарруа" спробують реабілітуватися в матчі проти Кабо-Верде. Новачок турніру запалив у першому турі, розписавши нульову нічию з Іспанією.

Після тієї зустрічі героєм соцмереж став 40-річний воротар Возінья. Футболіст здійснив сім сейвів та отримав солідний приріст у підписниках в інстаграм – з 50 тисяч до аж 13 мільйонів.

Орієнтовні склади команд:

Уругвай: Муслера – Варела, Касерес, Олівера, Санабрія – Бентанкур, Вальверде, де ла Круз – М. Араухо, Каноббіо, Віньяс.

Кабо-Верде: Возінья – Морейра, Піко, Діні, Лопеш Кабрал – Пінья, Монтейра – Жоване Кабрал, Дуарте, Раян Мендеш – Лівраменто.

Схожий захисний стиль африканці намагатимуться відтворити і в зустрічі проти Уругваю. Ймовірно, Марсело Б'єлса застосує ротацію у порівнянні з першим матчем, але основні надії все одно будуть покладені на зірку Реала Федеріко Вальверде.