Втім команди-учасниці Мундіалю починають збиратися вже наприкінці травня. До старту Мундіалю у кожної з них заплановано по 1 – 2 спаринги для підготовки, повідомляє 24 Канал.

Які спаринги плануються перед ЧС-2026?

Головною умовою від ФІФА є неможливість товариських ігор між суперниками по групі. Проте це не забороняє командам обирати в суперники інші збірні-учасниці Мундіалю.

Тим не менш, майже всі гранди вирішили уникнути важких матчів один з одним напередодні турніру. Серед битв топ-команд можна виділити хіба що матч між Бельгією та Хорватією.

З ким гратимуть спаринги топ-збірні:

Бразилія : Панама, Єгипет

: Панама, Єгипет Франція : Кот-д'Івуар, Північна Ірландія

: Кот-д'Івуар, Північна Ірландія Англія : Нова Зеландія, Коста-Рика

: Нова Зеландія, Коста-Рика Іспанія : Ірак, Перу

: Ірак, Перу Португалія : Чилі, Нігерія

: Чилі, Нігерія Аргентина : Гондурас, Ісландія

: Гондурас, Ісландія Німеччина : Фінляндія, США

: Фінляндія, США Нідерланди : Алжир, Узбекистан

: Алжир, Узбекистан Бельгія : Хорватія, Туніс

: Хорватія, Туніс Хорватія: Бельгія, Словенія

Варто також відзначити непростий календар спарингів для Норвегії. Напередодні повернення на Мундіаль "вікінги" зіграють проти міцних шведів та марокканців.

На жаль, жодна з команд-учасниць турніру не гратиме товариські матчі зі збірною Україною. Наша команда вперше буде виступати під керівництвом італійця Андреа Мальдери, а суперниками в спарингах стануть Польща та Данія.

Нагадаємо, що Мундіаль триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турнір пройде одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Розклад товариських матчів перед ЧС-2026

28 травня

21:45 Ірландія – Катар

29 травня

15:00 Іран – Гамбія

19:00 Андорра – Ірак

19:00 ПАР – Нікарагуа

21:30 Боснія і Герцеговина – Північна Македонія

30 травня

15:00 Шотландія – Кюрасао

31 травня

02:30 Еквадор – Саудівська Аравія

04:00 Мексика – Австралія

04:00 Південна Корея – Тринідад і Тобаго

13:25 Японія – Ісландія

16:00 Швейцарія – Йорданія

17:00 Чехія – Косово

17:30 Кабо-Верде – Сербія

21:45 Німеччина – Фінляндія

22:30 США – Сенегал

1 червня

00:30 Бразилія – Панама

20:00 Норвегія – Швеція

20:30 Туреччина – Північна Македонія

21:45 Австрія – Туніс

2 червня

02:00 Колумбія – Коста-Рика

04:00 Канада – Узбекистан

19:00 Хорватія – Бельгія

20:00 Марокко – Мадагаскар

21:45 Вельс – Гана

3 червня

03:00 Гаїті – Нова Зеландія

04:00 Південна Корея – Сальвадор

21:00 Данія – ДР Конго

21:45 Нідерланди – Алжир

4 червня

20:00 Швеція – Греція

22:00 Іспанія – Ірак

22:10 Франція – Кот-д'Івуар

5 червня

03:00 Чехія – Гватемала

05:00 Мексика – Сербія

6 червня

02:30 Канада – Ірландія

16:00 Бельгія – Туніс

20:45 Португалія – Чилі

21:30 США – НІмеччина

22:00 Англія – Нова Зеландія

22:00 Швейцарія – Австралія

23:00 Болівія – Шотландія

23:00 Катар – Сальвадор

23:00 Бразилія – Єгипет

7 червня

03:00 Аргентина – Гондурас

13:00 Колумбія – Йорданія

13:00 Туреччина – Венесуела

21:45 Хорватія – Словенія

22:00 Марокко – Норвегія

22:00 Еквадор – Гватемала

8 червня

21:45 Нідерланди – Узбекистан

22:10 Франція – Північна Ірландія

9 червня

05:00 Перу – Іспанія

10 червня