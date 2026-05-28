Втім команди-учасниці Мундіалю починають збиратися вже наприкінці травня. До старту Мундіалю у кожної з них заплановано по 1 – 2 спаринги для підготовки, повідомляє 24 Канал.
Які спаринги плануються перед ЧС-2026?
Головною умовою від ФІФА є неможливість товариських ігор між суперниками по групі. Проте це не забороняє командам обирати в суперники інші збірні-учасниці Мундіалю.
Тим не менш, майже всі гранди вирішили уникнути важких матчів один з одним напередодні турніру. Серед битв топ-команд можна виділити хіба що матч між Бельгією та Хорватією.
З ким гратимуть спаринги топ-збірні:
- Бразилія: Панама, Єгипет
- Франція: Кот-д'Івуар, Північна Ірландія
- Англія: Нова Зеландія, Коста-Рика
- Іспанія: Ірак, Перу
- Португалія: Чилі, Нігерія
- Аргентина: Гондурас, Ісландія
- Німеччина: Фінляндія, США
- Нідерланди: Алжир, Узбекистан
- Бельгія: Хорватія, Туніс
- Хорватія: Бельгія, Словенія
Варто також відзначити непростий календар спарингів для Норвегії. Напередодні повернення на Мундіаль "вікінги" зіграють проти міцних шведів та марокканців.
На жаль, жодна з команд-учасниць турніру не гратиме товариські матчі зі збірною Україною. Наша команда вперше буде виступати під керівництвом італійця Андреа Мальдери, а суперниками в спарингах стануть Польща та Данія.
Нагадаємо, що Мундіаль триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турнір пройде одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.
Розклад товариських матчів перед ЧС-2026
28 травня
- 21:45 Ірландія – Катар
29 травня
- 15:00 Іран – Гамбія
- 19:00 Андорра – Ірак
- 19:00 ПАР – Нікарагуа
- 21:30 Боснія і Герцеговина – Північна Македонія
30 травня
- 15:00 Шотландія – Кюрасао
31 травня
- 02:30 Еквадор – Саудівська Аравія
- 04:00 Мексика – Австралія
- 04:00 Південна Корея – Тринідад і Тобаго
- 13:25 Японія – Ісландія
- 16:00 Швейцарія – Йорданія
- 17:00 Чехія – Косово
- 17:30 Кабо-Верде – Сербія
- 21:45 Німеччина – Фінляндія
- 22:30 США – Сенегал
1 червня
- 00:30 Бразилія – Панама
- 20:00 Норвегія – Швеція
- 20:30 Туреччина – Північна Македонія
- 21:45 Австрія – Туніс
2 червня
- 02:00 Колумбія – Коста-Рика
- 04:00 Канада – Узбекистан
- 19:00 Хорватія – Бельгія
- 20:00 Марокко – Мадагаскар
- 21:45 Вельс – Гана
3 червня
- 03:00 Гаїті – Нова Зеландія
- 04:00 Південна Корея – Сальвадор
- 21:00 Данія – ДР Конго
- 21:45 Нідерланди – Алжир
4 червня
- 20:00 Швеція – Греція
- 22:00 Іспанія – Ірак
- 22:10 Франція – Кот-д'Івуар
5 червня
- 03:00 Чехія – Гватемала
- 05:00 Мексика – Сербія
6 червня
- 02:30 Канада – Ірландія
- 16:00 Бельгія – Туніс
- 20:45 Португалія – Чилі
- 21:30 США – НІмеччина
- 22:00 Англія – Нова Зеландія
- 22:00 Швейцарія – Австралія
- 23:00 Болівія – Шотландія
- 23:00 Катар – Сальвадор
- 23:00 Бразилія – Єгипет
7 червня
- 03:00 Аргентина – Гондурас
- 13:00 Колумбія – Йорданія
- 13:00 Туреччина – Венесуела
- 21:45 Хорватія – Словенія
- 22:00 Марокко – Норвегія
- 22:00 Еквадор – Гватемала
8 червня
- 21:45 Нідерланди – Узбекистан
- 22:10 Франція – Північна Ірландія
9 червня
- 05:00 Перу – Іспанія
10 червня
- 04:00 Аргентина – Ісландія
- 22:00 Англія – Коста-Рика
- 22:45 Португалія – НІгерія