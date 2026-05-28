Втім команди-учасниці Мундіалю починають збиратися вже наприкінці травня. До старту Мундіалю у кожної з них заплановано по 1 – 2 спаринги для підготовки, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат світу-2026: повний склад всіх груп

Які спаринги плануються перед ЧС-2026?

Головною умовою від ФІФА є неможливість товариських ігор між суперниками по групі. Проте це не забороняє командам обирати в суперники інші збірні-учасниці Мундіалю.

Тим не менш, майже всі гранди вирішили уникнути важких матчів один з одним напередодні турніру. Серед битв топ-команд можна виділити хіба що матч між Бельгією та Хорватією.

Google Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google Додати

З ким гратимуть спаринги топ-збірні:

  • Бразилія: Панама, Єгипет
  • Франція: Кот-д'Івуар, Північна Ірландія
  • Англія: Нова Зеландія, Коста-Рика
  • Іспанія: Ірак, Перу
  • Португалія: Чилі, Нігерія
  • Аргентина: Гондурас, Ісландія
  • Німеччина: Фінляндія, США
  • Нідерланди: Алжир, Узбекистан
  • Бельгія: Хорватія, Туніс
  • Хорватія: Бельгія, Словенія

Варто також відзначити непростий календар спарингів для Норвегії. Напередодні повернення на Мундіаль "вікінги" зіграють проти міцних шведів та марокканців.

На жаль, жодна з команд-учасниць турніру не гратиме товариські матчі зі збірною Україною. Наша команда вперше буде виступати під керівництвом італійця Андреа Мальдери, а суперниками в спарингах стануть Польща та Данія.

Нагадаємо, що Мундіаль триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турнір пройде одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Розклад товариських матчів перед ЧС-2026

28 травня

  • 21:45 Ірландія – Катар

29 травня

  • 15:00 Іран – Гамбія
  • 19:00 Андорра – Ірак
  • 19:00 ПАР – Нікарагуа
  • 21:30 Боснія і Герцеговина – Північна Македонія

30 травня

  • 15:00 Шотландія – Кюрасао

31 травня

  • 02:30 Еквадор – Саудівська Аравія
  • 04:00 Мексика – Австралія
  • 04:00 Південна Корея – Тринідад і Тобаго
  • 13:25 Японія – Ісландія
  • 16:00 Швейцарія – Йорданія
  • 17:00 Чехія – Косово
  • 17:30 Кабо-Верде – Сербія
  • 21:45 Німеччина – Фінляндія
  • 22:30 США – Сенегал

1 червня

  • 00:30 Бразилія – Панама
  • 20:00 Норвегія – Швеція
  • 20:30 Туреччина – Північна Македонія
  • 21:45 Австрія – Туніс

2 червня

  • 02:00 Колумбія – Коста-Рика
  • 04:00 Канада – Узбекистан
  • 19:00 Хорватія – Бельгія
  • 20:00 Марокко – Мадагаскар
  • 21:45 Вельс – Гана

3 червня

  • 03:00 Гаїті – Нова Зеландія
  • 04:00 Південна Корея – Сальвадор
  • 21:00 Данія – ДР Конго
  • 21:45 Нідерланди – Алжир

4 червня

  • 20:00 Швеція – Греція
  • 22:00 Іспанія – Ірак
  • 22:10 Франція – Кот-д'Івуар

5 червня

  • 03:00 Чехія – Гватемала
  • 05:00 Мексика – Сербія

6 червня

  • 02:30 Канада – Ірландія
  • 16:00 Бельгія – Туніс
  • 20:45 Португалія – Чилі
  • 21:30 США – НІмеччина
  • 22:00 Англія – Нова Зеландія
  • 22:00 Швейцарія – Австралія
  • 23:00 Болівія – Шотландія
  • 23:00 Катар – Сальвадор
  • 23:00 Бразилія – Єгипет

7 червня

  • 03:00 Аргентина – Гондурас
  • 13:00 Колумбія – Йорданія
  • 13:00 Туреччина – Венесуела
  • 21:45 Хорватія – Словенія
  • 22:00 Марокко – Норвегія
  • 22:00 Еквадор – Гватемала

8 червня

  • 21:45 Нідерланди – Узбекистан
  • 22:10 Франція – Північна Ірландія

9 червня

  • 05:00 Перу – Іспанія

10 червня

  • 04:00 Аргентина – Ісландія
  • 22:00 Англія – Коста-Рика
  • 22:45 Португалія – НІгерія