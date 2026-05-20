Однією з перших свою фінальну заявку подала збірна Шотландії. Наставник Стів Кларк викликав на Мундіаль всіх лідерів команди, повідомляє Scottishfa.

Хто представлятиме Шотландію?

За "тартанову армію" на ЧС-2026 виступатиме капітан Ендрю Робертсон, який влітку планує залишити Ліверпуль. Також Стів Кларк викликав двох півзахисників Наполі Скотта Мактомінея та Біллі Гілмора.

Також до складу потрапив і колишній футболіст Арсеналу Кіран Тірні. Родзинкою заявки Шотландії став виклик досвідченого 43-річного воротаря Крейга Гордона.

Воротарі:

Агнус Ганн (Ноттінгем Форест)

Крейг Гордон (Гартс)

Ліам Келлі (Рейнджерс)

Захисники:

Скотт Маккенна (Динамо Загреб)

Кіран Тірні (Селтік)

Ентоні Ралстон (Селтік)

Натан Паттерсон (Евертон)

Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

Джек Гендрі (Аль-Еттіфак)

Грант Генлі (Гіберніан)

Джон Суттар (Рейнджерс)

Арон Гікі (Брентфорд)

Домінік Гьям (Рексхем)

Півзахисники:

Біллі Гілмор (Наполі)

Раян Крісті (Борнмут)

Кенні Маклін (Норвіч)

Скотт Мактоміней (Наполі)

Фіндлі Кертіс (Рейнджерс)

Льюїс Фергюсон (Болонья)

Бен Доак (Борнмут)

Джон Макгінн (Астон Вілла)

Нападники:

Че Адамс (Торіно)

Ліндон Дайкс (Чарльтон)

Джордж Герст (Іпсвіч)

Лоуренс Шенкленд (Гартс)

Росс Стюарт (Саутгемптон)



Кого викликав Стів Кларк на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Шотландії

Що відомо про Крейга Гордона?

Гравець виступає за збірну Шотландії ще з 2004 року та встиг награти за неї 83 матчі згідно з Transfermarkt. Серед них були і матчі проти збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2008.

Наразі ж Гордон не має стабільного місця в основі збірної, адже більше шансів грати у старті має Агнус Ганн з Ноттінгем Форест. Проте вихід на поле в будь-якому матчі ЧС-2026 дозволить Крейгу потрапити у топ-рейтинг.

Шотландець стане другим найстаршим футболістом в історії, який зіграє на ЧС. Рекордсменом залишиться єгипетський воротар Ессам Ель-Хаддарі, який зіграв на Мундіалі-2018 у 45 років та 161 день.

Топ-5 найстарших гравців в історії чемпіонатів світу:

Ессам Ель-Хаддарі (Єгипет) – 45 років 161 день Фарід Мандрагон (Колумбія) – 43 роки 3 дні Роже Мілла (Камерун) – 42 роки 39 днів Пітер Шілтон (Англія) – 40 років 292 дні Діно Дзофф (Італія) – 40 років 133 дні

Гордон встиг пограти за Гартс, Коуденбіт, Сандерленд та Селтік. З останнім клубом воротар виграв п'ять чемпінатів Шотландії. З 2020 року Крейг знову виступає за Гартс і у поточному сезоні ледь не привів команду до чемпіонства.

Що чекає на Шотландію на ЧС-2026?