Однією з перших свою фінальну заявку подала збірна Шотландії. Наставник Стів Кларк викликав на Мундіаль всіх лідерів команди, повідомляє Scottishfa.
Хто представлятиме Шотландію?
За "тартанову армію" на ЧС-2026 виступатиме капітан Ендрю Робертсон, який влітку планує залишити Ліверпуль. Також Стів Кларк викликав двох півзахисників Наполі Скотта Мактомінея та Біллі Гілмора.
Також до складу потрапив і колишній футболіст Арсеналу Кіран Тірні. Родзинкою заявки Шотландії став виклик досвідченого 43-річного воротаря Крейга Гордона.
Воротарі:
- Агнус Ганн (Ноттінгем Форест)
- Крейг Гордон (Гартс)
- Ліам Келлі (Рейнджерс)
Захисники:
- Скотт Маккенна (Динамо Загреб)
- Кіран Тірні (Селтік)
- Ентоні Ралстон (Селтік)
- Натан Паттерсон (Евертон)
- Ендрю Робертсон (Ліверпуль)
- Джек Гендрі (Аль-Еттіфак)
- Грант Генлі (Гіберніан)
- Джон Суттар (Рейнджерс)
- Арон Гікі (Брентфорд)
- Домінік Гьям (Рексхем)
Півзахисники:
- Біллі Гілмор (Наполі)
- Раян Крісті (Борнмут)
- Кенні Маклін (Норвіч)
- Скотт Мактоміней (Наполі)
- Фіндлі Кертіс (Рейнджерс)
- Льюїс Фергюсон (Болонья)
- Бен Доак (Борнмут)
- Джон Макгінн (Астон Вілла)
Нападники:
- Че Адамс (Торіно)
- Ліндон Дайкс (Чарльтон)
- Джордж Герст (Іпсвіч)
- Лоуренс Шенкленд (Гартс)
- Росс Стюарт (Саутгемптон)
Кого викликав Стів Кларк на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Шотландії
Що відомо про Крейга Гордона?
Гравець виступає за збірну Шотландії ще з 2004 року та встиг награти за неї 83 матчі згідно з Transfermarkt. Серед них були і матчі проти збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2008.
Наразі ж Гордон не має стабільного місця в основі збірної, адже більше шансів грати у старті має Агнус Ганн з Ноттінгем Форест. Проте вихід на поле в будь-якому матчі ЧС-2026 дозволить Крейгу потрапити у топ-рейтинг.
Шотландець стане другим найстаршим футболістом в історії, який зіграє на ЧС. Рекордсменом залишиться єгипетський воротар Ессам Ель-Хаддарі, який зіграв на Мундіалі-2018 у 45 років та 161 день.
Топ-5 найстарших гравців в історії чемпіонатів світу:
- Ессам Ель-Хаддарі (Єгипет) – 45 років 161 день
- Фарід Мандрагон (Колумбія) – 43 роки 3 дні
- Роже Мілла (Камерун) – 42 роки 39 днів
- Пітер Шілтон (Англія) – 40 років 292 дні
- Діно Дзофф (Італія) – 40 років 133 дні
Гордон встиг пограти за Гартс, Коуденбіт, Сандерленд та Селтік. З останнім клубом воротар виграв п'ять чемпінатів Шотландії. З 2020 року Крейг знову виступає за Гартс і у поточному сезоні ледь не привів команду до чемпіонства.
Що чекає на Шотландію на ЧС-2026?
- "Тартанова армія" раніше вже вісім разів грала на чемпіонатах світу. Проте востаннє збірна з'являлась на Мундіалі ще у далекому 1998-му.
- При цьому за весь час Шотландії так жодного разу і не вдалось пройти у плей-оф. Цього разу команда несподівано потрапила на Мундіаль, вирвавши у кваліфікації пряму путівку на турнір у збірної Данії.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Шотландія потрапила в групу С. Суперниками команди Стіва Кларка будуть Гаїті (14 червня), Марокко (20 червня) та Бразилія (25 червня).