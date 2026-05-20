Однією з перших свою фінальну заявку подала збірна Шотландії. Наставник Стів Кларк викликав на Мундіаль всіх лідерів команди, повідомляє Scottishfa.

Хто представлятиме Шотландію?

За "тартанову армію" на ЧС-2026 виступатиме капітан Ендрю Робертсон, який влітку планує залишити Ліверпуль. Також Стів Кларк викликав двох півзахисників Наполі Скотта Мактомінея та Біллі Гілмора.

Також до складу потрапив і колишній футболіст Арсеналу Кіран Тірні. Родзинкою заявки Шотландії став виклик досвідченого 43-річного воротаря Крейга Гордона.

Воротарі:

  • Агнус Ганн (Ноттінгем Форест)
  • Крейг Гордон (Гартс)
  • Ліам Келлі (Рейнджерс)

Захисники:

  • Скотт Маккенна (Динамо Загреб)
  • Кіран Тірні (Селтік)
  • Ентоні Ралстон (Селтік)
  • Натан Паттерсон (Евертон)
  • Ендрю Робертсон (Ліверпуль)
  • Джек Гендрі (Аль-Еттіфак)
  • Грант Генлі (Гіберніан)
  • Джон Суттар (Рейнджерс)
  • Арон Гікі (Брентфорд)
  • Домінік Гьям (Рексхем)

Півзахисники:

  • Біллі Гілмор (Наполі)
  • Раян Крісті (Борнмут)
  • Кенні Маклін (Норвіч)
  • Скотт Мактоміней (Наполі)
  • Фіндлі Кертіс (Рейнджерс)
  • Льюїс Фергюсон (Болонья)
  • Бен Доак (Борнмут)
  • Джон Макгінн (Астон Вілла)

Нападники:

  • Че Адамс (Торіно)
  • Ліндон Дайкс (Чарльтон)
  • Джордж Герст (Іпсвіч)
  • Лоуренс Шенкленд (Гартс)
  • Росс Стюарт (Саутгемптон)


Кого викликав Стів Кларк на чемпіонат світу-2026

Що відомо про Крейга Гордона?

Гравець виступає за збірну Шотландії ще з 2004 року та встиг награти за неї 83 матчі згідно з Transfermarkt. Серед них були і матчі проти збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2008.

Наразі ж Гордон не має стабільного місця в основі збірної, адже більше шансів грати у старті має Агнус Ганн з Ноттінгем Форест. Проте вихід на поле в будь-якому матчі ЧС-2026 дозволить Крейгу потрапити у топ-рейтинг.

Шотландець стане другим найстаршим футболістом в історії, який зіграє на ЧС. Рекордсменом залишиться єгипетський воротар Ессам Ель-Хаддарі, який зіграв на Мундіалі-2018 у 45 років та 161 день.

Топ-5 найстарших гравців в історії чемпіонатів світу:

  1. Ессам Ель-Хаддарі (Єгипет) – 45 років 161 день
  2. Фарід Мандрагон (Колумбія) – 43 роки 3 дні
  3. Роже Мілла (Камерун) – 42 роки 39 днів
  4. Пітер Шілтон (Англія) – 40 років 292 дні
  5. Діно Дзофф (Італія) – 40 років 133 дні

Гордон встиг пограти за Гартс, Коуденбіт, Сандерленд та Селтік. З останнім клубом воротар виграв п'ять чемпінатів Шотландії. З 2020 року Крейг знову виступає за Гартс і у поточному сезоні ледь не привів команду до чемпіонства.

Що чекає на Шотландію на ЧС-2026?

  • "Тартанова армія" раніше вже вісім разів грала на чемпіонатах світу. Проте востаннє збірна з'являлась на Мундіалі ще у далекому 1998-му.
  • При цьому за весь час Шотландії так жодного разу і не вдалось пройти у плей-оф. Цього разу команда несподівано потрапила на Мундіаль, вирвавши у кваліфікації пряму путівку на турнір у збірної Данії.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Шотландія потрапила в групу С. Суперниками команди Стіва Кларка будуть Гаїті (14 червня), Марокко (20 червня) та Бразилія (25 червня).