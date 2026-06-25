За тур до фінішу ще не гарантувала собі місце у плей-оф Бразилія. Команда Карло Анчелотті очолювала групу з чотирма балами напередодні бою з шотландцями, повідомляє 24 Канал.

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З чим команди підійшли до матчу?

Стільки ж очок мало і Марокко, але у африканців була гірша різниця м'ячів. У свою чергу шотландці відставали на один бал, а тому лише в разі перемоги над бразильцями гарантували б собі прохід далі.

"Тартанових" могла б влаштувати і нічия, тоді був би шанс пройти далі з третьої позиції. Напередодні звітної зустрічі бразильці втратили Рафінью через травму.

Замість нього на бій з шотландцями вийшов Раян. Що ж стосується шотландців, то головною проблемою підопічних Кларка є обмежений підбір гравців у нападі.

У зустрічах проти Гаїті та Марокко команда забила всього один м'яч. Тому недивно, що європейській команді ще важче було чимось здивувати Бразилію.

Шотландія – Бразилія 0:3

Голи: Вінісіус, 7, 45+3, Кунья, 60.

Зрештою вже на 7-й хвилині "селесао" вийшли вперед, скориставшись грубою помилкою захисника шотландців Маккенни. Той на рівному місці подарував м'яч Раяну у власному майданчику.

Вінгер Борнмута віддав вільному Вінісіусу, який хитнув воротаря та вразив порожні ворота. З цього моменту гра пішла повністю за сценарієм Бразилії.

Підопічні Анчелотті майже не давали шансів шотландцям, впевнено перериваючи їх атаки. Натомість у Куньї, Раяна та Гімараеша були шанси збільшити перевагу "селесао".

Зрештою перед перервою Бразилії це вдалось зробити, але зусиллями того ж таки Вінісіуса. Нападник Реала замкнув навіс від Гімараеса, оформивши свій четвертий гол в групі.

Фактично після цього питання про переможця було зняте. Шотландія спробувала кілька разів огризнутися в другому таймі, але у відповідь лише отримала третій м'яч.

Гімараес вивів Кунью на ударну позицію і нападник Манчестер Юнайтед реалізував свій шанс. Зрештою головною інтригою останніх хвилин став вихід на поле Неймара.

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії не грав за неї аж з 2023 року. Фанати активно вітали свою "десятку", проте допомогти "селесао" забити четвертий форвард Сантоса не зміг.

Огляд матчу Шотландія – Бразилія: дивитися відео на Megogo

Марокко – Гаїті 4:2

Голи: Хакімі, 39, Сайбарі, 45+1, Рахімі, 78, Яссін, 89 – Буну, 9 (автогол), Ісідор, 43.

Паралельно в групі С проходила зустріч між Марокко та Гаїті. Останні вже втратили шанси на плей-оф. У свою чергуафриканцям треба було перемагати із якомога більшим рахунком.

Це дозволило б команді Уахбі випередити Бразилію та виграти групу. Власне, всі очікували тотальної домінації від "левів Атласу", але Гаїті зуміло шокувати суперника.

Вже на 9-й хвилині команда вийшла вперед після красивого удару п'ятою Жозефа, який перетворився на автогол Буну. Марокканці домінували на полі, але зрівняти рахунок змогли лише перед перервою.

Хакімі опинився у правильному місці, коли кіпер гаїтян прямо на нього відбив м'яч. Ашрафу достатньо було влучити у порожні ворота. Проте за кілька "червоно-сині" знову забили. Ісідору вдався шедевральний дальній удар в "дев'ятку", який залишив безсилим Буну.

Проте Марокко вдалось зрівняти перед перервою, коли Хакімі успішно асистував Сайбарі. Африканці продовжили тиск у другому таймі. Тренер не побоявся зняти з гри головних нападників Браїма Діаса та Сайбарі, але це зрештою зіграло марокканцям на руку.

В атаку вийшов Рахімі, який після кутового таки зміг пробити кіпера гаїтян. А пізніше суперника добив інший "джокер" Яссін, зафіксувавши перемогу своєї збірної.

Огляд матчу Марокко – Гаїті: дивитися відео на Megogo

Яке становище в групі C?