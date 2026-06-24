Мундіаль проходить на полях США, Канади та Мексики. Вперше в історії на турнір завітали аж 48 збірних, що розширило його аж до 104-х матчів, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026

Які команди вийдуть з групи?

За тур до фінішу сім команд вже гарантували собі прохід в 1/16 фіналу. Серед них є і чинний чемпіон світу Аргентина, яка завдяки п'яти голам Ліонеля Мессі здолала Алжир (3:0) та Австрію (2:0).

У плей-оф гарантовано вийдуть команди, що займуть перші два місця у своїх квартетах. Також туди пройдуть 8 з 12-ти збірних, що посядуть треті позиції та матимуть більшу кількість очок та різницю м'ячів.

При цьому всередині груп турнірної таблиці ЧС-2026 пріоритетним показником за рівної кількості балів буде результат очної зустрічі команд. Пропонуємо поглянути, які інтриги на нас чекають в третьому турі.

ГРУПА А

  • 25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея
  • 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Мексика

2

0

0

3-0

6

2

Південна Корея

1

0

1

2-2

3

3

Чехія

0

1

1

2-3

1

4

ПАР

0

1

1

1-3

1
  • Мексиканці гарантували собі перше місце в групі, тому чехи матимуть шанс надолужати втрачене.
  • В разі перемоги європейська команда матиме шанс вийти далі з третьої позиції.
  • У другому матчі корейцям достатньо нічиєї, щоб фінішувати другими в групі, ПАР же влаштує тільки перемога.

ГРУПА B

  • 24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада
  • 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Канада

1

1

0

7-1

4

2

Швейцарія

1

1

0

5-2

4

3

Боснія і Герцеговина

0

1

1

2-5

1

4

Катар

0

1

1

1-7

1
  • Канада та Швейцарія в очній битві розіграють перше місце. "Кленових" влаштує нічия, "нейтралів" – лише перемога.
  • При цьому підопічні Якіна і в разі поразки пройдуть далі, скоріш за все, з другого місця. Боснійці та катарці зіграють один проти одного в боротьбі за третю позицію.
  • Нічия не влаштує жодну команду, лише перемога потрібна для збереження шансів вийти далі з третього місця.

ГРУПА C

  • 25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті
  • 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Бразилія

1

1

0

4-1

4

2

Марокко

1

1

0

2-1

4

3

Шотландія

1

0

1

1-1

3

4

Гаїті

0

0

2

0-4

0
  • Марокко та Бразилія пройдуть далі в разі нічиїх в своїх зустрічах. Перше місце займе команда, яка візьме більше балів в останньому турі.
  • В разі паритету вище буде команд з кращою різницею м'ячів. Шотландія гарантовано опиниться в 1/16 фіналу, якщо обіграє Бразилію.
  • Нічия проти "селесао" залишить "тартановим" шанси вийти далі з третьої сходинки. Збірна Гаїті остаточно втратила шанс на продовження бротьби.

ГРУПА D

  • 26 червня, 05:00. Туреччина – США
  • 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

США

2

0

0

6-1

6

2

Австралія

1

0

1

2-2

3

3

Парагвай

1

0

1

2-4

3

4

Туреччина

0

0

2

0-3

0
  • США гарантували собі перше місце, Туреччина – останнє. Тому їх очна зустріч перетворюється на товариську.
  • Австралія та Парагвай в очній битві визначать долю другого місця. "Соккеруз" задовольниться нічиєю, парагвайцям треба перемога.
  • Південноамериканці можуть пройти далі з третьої позиції при нічиїй, в разі поразки – шансів суттєво менше.

ГРУПА Е

  • 25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
  • 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Німеччина

2

0

0

9-2

6

2

Кот-д'Івуар

1

0

1

2-2

3

3

Еквадор

0

1

1

0-1

1

4

Кюрасао

0

1

1

1-7

1
  • Німеччина забронювала за собою перше місце, тоді як Кот-д'Івуару для другого місця достатньо не програти Кюрасао.
  • Еквадор та Кюрасао збережуть шанси на прохід далі лише у випадку перемоги. Перші гратимуть з німцями, другі – з івуарійцями.

ГРУПА F

  • 26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди
  • 26 червня, 02:00. Японія – Швеція

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Нідерланди

1

1

0

7-3

4

2

Японія

1

1

0

6-2

4

3

Швеція

1

0

1

6-6

3

4

Туніс

0

0

2

1-9

0
  • Нідерланди на 99% вийшли у плей-оф, лише розгромна поразка від Тунісу може відсіяти "помаранчеих".
  • Для перемоги в групі підопічним Кумана треба зіграти не гірше, ніж японці проти Швеції. Якщо ж скандинави виграють, то Нідерланди влаштує лише перемога.
  • Швеція пройде в плей-оф в разі перемоги над Японією, тоді як азійців влаштує нічия. Європейці матимуть шанс кваліфікуватися з третього місця при нічиїй.
  • Туніс втратив шанси пройти далі.

ГРУПА G

  • 27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія
  • 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Єгипет

1

1

0

4-2

4

2

Іран

0

2

0

2-2

2

3

Бельгія

0

2

0

1-1

2

4

Нова Зеландія

0

1

1

3-5

1
  • Єгипет з великою долею ймовірності пройде в плей-оф. Перемога над Іраном гарантує перше місце, нічия – як мінімум друге (перше – якщо Бельгія не виграє), поразка може вивести далі з третього місця.
  • Ірану треба обіграти Єгипет та зіграти не гірше Бельгії задля першої позиції. В разі нічиєї Іран врятує хіба що нічия в паралельному матчу.
  • Нову Зеландію влаштує лише перемога. Бельгія при нічиїй пройде далі, якщо Єгипет в паралельному матчі обіграє Іран. Перемога гарантує плей-оф для команди Руді Гарсії.

ГРУПА H

  • 27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія
  • 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Іспанія

1

1

0

4-0

4

2

Уругвай

0

2

0

3-3

2

3

Кабо-Верде

0

2

0

2-2

2

4

Саудівська Аравія

0

1

1

1-4

1
  • Іспанія вже де-факто в плей-оф. Перемога над Уругваєм гарантує перше місце, нічия залишить першими в разі невиграшу Кабо-Верде у чотири м'ячі над саудами. Поразка відкине Іспанію на друге місце чи навіть третє в разі перемоги Кабо-Верде.
  • Уругваю треба зіграти проти Іспанії не гірше ніж Кабо-Верде проти аравійців. Перемога гарантує вихід у плей-оф, поразка означатиме виліт.
  • Кабо-Верде вийде далі в разі перемоги. Нічия виведе африканців далі, якщо Уругвай програє Іспанії.
  • Саудів влаштує лише перемога. Тоді команда буде другою при невиграші Уругваю або ж третьою, якщо команда Б'єлси виграє у чемпіонів Європи.

ГРУПА I

  • 26 червня, 22:00. Норвегія – Франція
  • 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Франція

2

0

0

6-1

6

2

Норвегія

2

0

0

7-3

6

3

Сенегал

0

0

2

3-6

0

4

Ірак

0

0

2

1-7

0
  • Франція та Норвегія вже гарантували собі місце у плей-оф і в очній битві розіграють перше місце. Нічия буде на користь команди Дідьє Дешама.
  • Сенегал та Ірак в очній битві розіграють третє місце. Лише перемога дасть одній з команд шанси на прохід далі, але вони будуть невеликими, адже більше 3-х очок вони не наберуть.

ГРУПА J

  • 28 червня, 05:00. Алжир – Австрія
  • 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Аргентина

2

0

0

5-0

6

2

Австрія

1

0

1

3-3

3

3

Алжир

1

0

1

2-4

3

4

Йорданія

0

0

2

2-5

0
  • Аргентина вже на 100% перша, а Йорданія втратила шанси на прохід далі. Їх очний матч не матиме турнірних завдань.
  • Австрія та Алжир в очному матчі розіграють другу сходинку. Європейців влаштує перемога чи нічия, алжирців – лише перемога.
  • В разі нічиєї "лиси пустелі" матимуть шанси пройти в 1/16 фіналу з третього місця.

ГРУПА K

  • 28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія
  • 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Колумбія

1

0

0

4-1

6

2

Португалія

1

1

0

6-1

4

3

ДР Конго

0

1

1

1-2

1

4

Узбекистан

0

0

2

1-8

0
  • Колумбія вже офіційно у плей-оф, Португалія – де-факто теж там. В очній битві команди розіграють перше місце, південноамериканців влаштує нічия.
  • ДР Конго потрібна перемога, щоб залишитися серед претендентів на плей-оф в якості команди з третього місця.
  • Узбекистан може вийти на третю сходинку в разі тріумфу над конголезцями, проте шансів опинитися серед найкращих третіх місць небагато.

ГРУПА L

  • 28 червня, 00:00. Панама – Англія
  • 28 червня, 00:00. Хорватія – Гана

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Англія

1

1

0

4-2

4

2

Гана

1

1

0

1-0

4

3

Хорватія

1

0

1

3-4

3

4

Панама

0

0

1

0-2

0
  • Англія та Гана де-факто вже у плей-оф, лише диво може завадити їм там опинитися. Англійці будуть першими в разі перемоги над Панамою або ж нічиєї при мировій в паралельній зустрічі.
  • Гана виграє групу, якщо зіграє проти Хорватії краще, ніж Англія – проти Панами. Другими ж африканці будуть, якщо не програють свій матч.
  • Хорватам для підйому на 1 – 2 місце потрібна лише перемога. Підопічні Далича можуть вийти далі з третьої сходинки в разі нічиєї.
  • Панама втратила шанси пройти у плей-оф.