Мундіаль проходить на полях США, Канади та Мексики. Вперше в історії на турнір завітали аж 48 збірних, що розширило його аж до 104-х матчів, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026

Які команди вийдуть з групи?

За тур до фінішу сім команд вже гарантували собі прохід в 1/16 фіналу. Серед них є і чинний чемпіон світу Аргентина, яка завдяки п'яти голам Ліонеля Мессі здолала Алжир (3:0) та Австрію (2:0).

У плей-оф гарантовано вийдуть команди, що займуть перші два місця у своїх квартетах. Також туди пройдуть 8 з 12-ти збірних, що посядуть треті позиції та матимуть більшу кількість очок та різницю м'ячів.

При цьому всередині груп турнірної таблиці ЧС-2026 пріоритетним показником за рівної кількості балів буде результат очної зустрічі команд. Пропонуємо поглянути, які інтриги на нас чекають в третьому турі.

ГРУПА А

25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея

ПАР – Південна Корея 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Мексика 2 0 0 3-0 6 2 Південна Корея 1 0 1 2-2 3 3 Чехія 0 1 1 2-3 1 4 ПАР 0 1 1 1-3 1

Мексиканці гарантували собі перше місце в групі, тому чехи матимуть шанс надолужати втрачене.

В разі перемоги європейська команда матиме шанс вийти далі з третьої позиції.

У другому матчі корейцям достатньо нічиєї, щоб фінішувати другими в групі, ПАР же влаштує тільки перемога.

ГРУПА B

24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада

Швейцарія – Канада 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Канада 1 1 0 7-1 4 2 Швейцарія 1 1 0 5-2 4 3 Боснія і Герцеговина 0 1 1 2-5 1 4 Катар 0 1 1 1-7 1

Канада та Швейцарія в очній битві розіграють перше місце. "Кленових" влаштує нічия, "нейтралів" – лише перемога.

При цьому підопічні Якіна і в разі поразки пройдуть далі, скоріш за все, з другого місця. Боснійці та катарці зіграють один проти одного в боротьбі за третю позицію.

Нічия не влаштує жодну команду, лише перемога потрібна для збереження шансів вийти далі з третього місця.

ГРУПА C

25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті

Марокко – Гаїті 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Бразилія 1 1 0 4-1 4 2 Марокко 1 1 0 2-1 4 3 Шотландія 1 0 1 1-1 3 4 Гаїті 0 0 2 0-4 0

Марокко та Бразилія пройдуть далі в разі нічиїх в своїх зустрічах. Перше місце займе команда, яка візьме більше балів в останньому турі.

В разі паритету вище буде команд з кращою різницею м'ячів. Шотландія гарантовано опиниться в 1/16 фіналу, якщо обіграє Бразилію.

Нічия проти "селесао" залишить "тартановим" шанси вийти далі з третьої сходинки. Збірна Гаїті остаточно втратила шанс на продовження бротьби.

ГРУПА D

26 червня, 05:00. Туреччина – США

Туреччина – США 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 США 2 0 0 6-1 6 2 Австралія 1 0 1 2-2 3 3 Парагвай 1 0 1 2-4 3 4 Туреччина 0 0 2 0-3 0

США гарантували собі перше місце, Туреччина – останнє. Тому їх очна зустріч перетворюється на товариську.

Австралія та Парагвай в очній битві визначать долю другого місця. "Соккеруз" задовольниться нічиєю, парагвайцям треба перемога.

Південноамериканці можуть пройти далі з третьої позиції при нічиїй, в разі поразки – шансів суттєво менше.

ГРУПА Е

25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар

Кюрасао – Кот-д'Івуар 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Німеччина 2 0 0 9-2 6 2 Кот-д'Івуар 1 0 1 2-2 3 3 Еквадор 0 1 1 0-1 1 4 Кюрасао 0 1 1 1-7 1

Німеччина забронювала за собою перше місце, тоді як Кот-д'Івуару для другого місця достатньо не програти Кюрасао.

Еквадор та Кюрасао збережуть шанси на прохід далі лише у випадку перемоги. Перші гратимуть з німцями, другі – з івуарійцями.

ГРУПА F

26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди

Туніс – Нідерланди 26 червня, 02:00. Японія – Швеція

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Нідерланди 1 1 0 7-3 4 2 Японія 1 1 0 6-2 4 3 Швеція 1 0 1 6-6 3 4 Туніс 0 0 2 1-9 0

Нідерланди на 99% вийшли у плей-оф, лише розгромна поразка від Тунісу може відсіяти "помаранчеих".

Для перемоги в групі підопічним Кумана треба зіграти не гірше, ніж японці проти Швеції. Якщо ж скандинави виграють, то Нідерланди влаштує лише перемога.

Швеція пройде в плей-оф в разі перемоги над Японією, тоді як азійців влаштує нічия. Європейці матимуть шанс кваліфікуватися з третього місця при нічиїй.

Туніс втратив шанси пройти далі.

ГРУПА G

27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія

Нова Зеландія – Бельгія 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Єгипет 1 1 0 4-2 4 2 Іран 0 2 0 2-2 2 3 Бельгія 0 2 0 1-1 2 4 Нова Зеландія 0 1 1 3-5 1

Єгипет з великою долею ймовірності пройде в плей-оф. Перемога над Іраном гарантує перше місце, нічия – як мінімум друге (перше – якщо Бельгія не виграє), поразка може вивести далі з третього місця.

Ірану треба обіграти Єгипет та зіграти не гірше Бельгії задля першої позиції. В разі нічиєї Іран врятує хіба що нічия в паралельному матчу.

Нову Зеландію влаштує лише перемога. Бельгія при нічиїй пройде далі, якщо Єгипет в паралельному матчі обіграє Іран. Перемога гарантує плей-оф для команди Руді Гарсії.

ГРУПА H

27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 1 1 0 4-0 4 2 Уругвай 0 2 0 3-3 2 3 Кабо-Верде 0 2 0 2-2 2 4 Саудівська Аравія 0 1 1 1-4 1

Іспанія вже де-факто в плей-оф. Перемога над Уругваєм гарантує перше місце, нічия залишить першими в разі невиграшу Кабо-Верде у чотири м'ячі над саудами. Поразка відкине Іспанію на друге місце чи навіть третє в разі перемоги Кабо-Верде.

Уругваю треба зіграти проти Іспанії не гірше ніж Кабо-Верде проти аравійців. Перемога гарантує вихід у плей-оф, поразка означатиме виліт.

Кабо-Верде вийде далі в разі перемоги. Нічия виведе африканців далі, якщо Уругвай програє Іспанії.

Саудів влаштує лише перемога. Тоді команда буде другою при невиграші Уругваю або ж третьою, якщо команда Б'єлси виграє у чемпіонів Європи.

ГРУПА I

26 червня, 22:00. Норвегія – Франція

Норвегія – Франція 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Франція 2 0 0 6-1 6 2 Норвегія 2 0 0 7-3 6 3 Сенегал 0 0 2 3-6 0 4 Ірак 0 0 2 1-7 0

Франція та Норвегія вже гарантували собі місце у плей-оф і в очній битві розіграють перше місце. Нічия буде на користь команди Дідьє Дешама.

Сенегал та Ірак в очній битві розіграють третє місце. Лише перемога дасть одній з команд шанси на прохід далі, але вони будуть невеликими, адже більше 3-х очок вони не наберуть.

ГРУПА J

28 червня, 05:00. Алжир – Австрія

Алжир – Австрія 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Аргентина 2 0 0 5-0 6 2 Австрія 1 0 1 3-3 3 3 Алжир 1 0 1 2-4 3 4 Йорданія 0 0 2 2-5 0

Аргентина вже на 100% перша, а Йорданія втратила шанси на прохід далі. Їх очний матч не матиме турнірних завдань.

Австрія та Алжир в очному матчі розіграють другу сходинку. Європейців влаштує перемога чи нічия, алжирців – лише перемога.

В разі нічиєї "лиси пустелі" матимуть шанси пройти в 1/16 фіналу з третього місця.

ГРУПА K

28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія

Колумбія – Португалія 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Колумбія 1 0 0 4-1 6 2 Португалія 1 1 0 6-1 4 3 ДР Конго 0 1 1 1-2 1 4 Узбекистан 0 0 2 1-8 0

Колумбія вже офіційно у плей-оф, Португалія – де-факто теж там. В очній битві команди розіграють перше місце, південноамериканців влаштує нічия.

ДР Конго потрібна перемога, щоб залишитися серед претендентів на плей-оф в якості команди з третього місця.

Узбекистан може вийти на третю сходинку в разі тріумфу над конголезцями, проте шансів опинитися серед найкращих третіх місць небагато.

ГРУПА L

28 червня, 00:00. Панама – Англія

Панама – Англія 28 червня, 00:00. Хорватія – Гана

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 1 1 0 4-2 4 2 Гана 1 1 0 1-0 4 3 Хорватія 1 0 1 3-4 3 4 Панама 0 0 1 0-2 0