Мундіаль проходить на полях США, Канади та Мексики. Вперше в історії на турнір завітали аж 48 збірних, що розширило його аж до 104-х матчів, повідомляє 24 Канал.
До теми Розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026
Які команди вийдуть з групи?
За тур до фінішу сім команд вже гарантували собі прохід в 1/16 фіналу. Серед них є і чинний чемпіон світу Аргентина, яка завдяки п'яти голам Ліонеля Мессі здолала Алжир (3:0) та Австрію (2:0).
У плей-оф гарантовано вийдуть команди, що займуть перші два місця у своїх квартетах. Також туди пройдуть 8 з 12-ти збірних, що посядуть треті позиції та матимуть більшу кількість очок та різницю м'ячів.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
При цьому всередині груп турнірної таблиці ЧС-2026 пріоритетним показником за рівної кількості балів буде результат очної зустрічі команд. Пропонуємо поглянути, які інтриги на нас чекають в третьому турі.
ГРУПА А
- 25 червня, 04:00. ПАР – Південна Корея
- 25 червня, 04:00. Чехія – Мексика
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Мексика
|
2
|
0
|
0
|
3-0
|
6
|
2
|
Південна Корея
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3
|
Чехія
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
4
|
ПАР
|
0
|
1
|
1
|
1-3
|
1
- Мексиканці гарантували собі перше місце в групі, тому чехи матимуть шанс надолужати втрачене.
- В разі перемоги європейська команда матиме шанс вийти далі з третьої позиції.
- У другому матчі корейцям достатньо нічиєї, щоб фінішувати другими в групі, ПАР же влаштує тільки перемога.
ГРУПА B
- 24 червня, 22:00. Швейцарія – Канада
- 24 червня, 22:00. Боснія і Герцеговина – Катар
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Канада
|
1
|
1
|
0
|
7-1
|
4
|
2
|
Швейцарія
|
1
|
1
|
0
|
5-2
|
4
|
3
|
Боснія і Герцеговина
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
|
4
|
Катар
|
0
|
1
|
1
|
1-7
|
1
- Канада та Швейцарія в очній битві розіграють перше місце. "Кленових" влаштує нічия, "нейтралів" – лише перемога.
- При цьому підопічні Якіна і в разі поразки пройдуть далі, скоріш за все, з другого місця. Боснійці та катарці зіграють один проти одного в боротьбі за третю позицію.
- Нічия не влаштує жодну команду, лише перемога потрібна для збереження шансів вийти далі з третього місця.
ГРУПА C
- 25 червня, 01:00. Марокко – Гаїті
- 25 червня, 01:00. Шотландія – Бразилія
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Бразилія
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
2
|
Марокко
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
3
|
Шотландія
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
4
|
Гаїті
|
0
|
0
|
2
|
0-4
|
0
- Марокко та Бразилія пройдуть далі в разі нічиїх в своїх зустрічах. Перше місце займе команда, яка візьме більше балів в останньому турі.
- В разі паритету вище буде команд з кращою різницею м'ячів. Шотландія гарантовано опиниться в 1/16 фіналу, якщо обіграє Бразилію.
- Нічия проти "селесао" залишить "тартановим" шанси вийти далі з третьої сходинки. Збірна Гаїті остаточно втратила шанс на продовження бротьби.
ГРУПА D
- 26 червня, 05:00. Туреччина – США
- 26 червня, 05:00. Парагвай – Австралія
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
США
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2
|
Австралія
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3
|
Парагвай
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
4
|
Туреччина
|
0
|
0
|
2
|
0-3
|
0
- США гарантували собі перше місце, Туреччина – останнє. Тому їх очна зустріч перетворюється на товариську.
- Австралія та Парагвай в очній битві визначать долю другого місця. "Соккеруз" задовольниться нічиєю, парагвайцям треба перемога.
- Південноамериканці можуть пройти далі з третьої позиції при нічиїй, в разі поразки – шансів суттєво менше.
ГРУПА Е
- 25 червня, 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
- 25 червня, 23:00. Еквадор – Німеччина
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Німеччина
|
2
|
0
|
0
|
9-2
|
6
|
2
|
Кот-д'Івуар
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3
|
Еквадор
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
4
|
Кюрасао
|
0
|
1
|
1
|
1-7
|
1
- Німеччина забронювала за собою перше місце, тоді як Кот-д'Івуару для другого місця достатньо не програти Кюрасао.
- Еквадор та Кюрасао збережуть шанси на прохід далі лише у випадку перемоги. Перші гратимуть з німцями, другі – з івуарійцями.
ГРУПА F
- 26 червня, 02:00. Туніс – Нідерланди
- 26 червня, 02:00. Японія – Швеція
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Нідерланди
|
1
|
1
|
0
|
7-3
|
4
|
2
|
Японія
|
1
|
1
|
0
|
6-2
|
4
|
3
|
Швеція
|
1
|
0
|
1
|
6-6
|
3
|
4
|
Туніс
|
0
|
0
|
2
|
1-9
|
0
- Нідерланди на 99% вийшли у плей-оф, лише розгромна поразка від Тунісу може відсіяти "помаранчеих".
- Для перемоги в групі підопічним Кумана треба зіграти не гірше, ніж японці проти Швеції. Якщо ж скандинави виграють, то Нідерланди влаштує лише перемога.
- Швеція пройде в плей-оф в разі перемоги над Японією, тоді як азійців влаштує нічия. Європейці матимуть шанс кваліфікуватися з третього місця при нічиїй.
- Туніс втратив шанси пройти далі.
ГРУПА G
- 27 червня, 06:00. Нова Зеландія – Бельгія
- 27 червня, 06:00. Єгипет – Іран
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Єгипет
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
4
|
2
|
Іран
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
3
|
Бельгія
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
4
|
Нова Зеландія
|
0
|
1
|
1
|
3-5
|
1
- Єгипет з великою долею ймовірності пройде в плей-оф. Перемога над Іраном гарантує перше місце, нічия – як мінімум друге (перше – якщо Бельгія не виграє), поразка може вивести далі з третього місця.
- Ірану треба обіграти Єгипет та зіграти не гірше Бельгії задля першої позиції. В разі нічиєї Іран врятує хіба що нічия в паралельному матчу.
- Нову Зеландію влаштує лише перемога. Бельгія при нічиїй пройде далі, якщо Єгипет в паралельному матчі обіграє Іран. Перемога гарантує плей-оф для команди Руді Гарсії.
ГРУПА H
- 27 червня, 03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія
- 27 червня, 03:00. Уругвай – Іспанія
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Іспанія
|
1
|
1
|
0
|
4-0
|
4
|
2
|
Уругвай
|
0
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
3
|
Кабо-Верде
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
4
|
Саудівська Аравія
|
0
|
1
|
1
|
1-4
|
1
- Іспанія вже де-факто в плей-оф. Перемога над Уругваєм гарантує перше місце, нічия залишить першими в разі невиграшу Кабо-Верде у чотири м'ячі над саудами. Поразка відкине Іспанію на друге місце чи навіть третє в разі перемоги Кабо-Верде.
- Уругваю треба зіграти проти Іспанії не гірше ніж Кабо-Верде проти аравійців. Перемога гарантує вихід у плей-оф, поразка означатиме виліт.
- Кабо-Верде вийде далі в разі перемоги. Нічия виведе африканців далі, якщо Уругвай програє Іспанії.
- Саудів влаштує лише перемога. Тоді команда буде другою при невиграші Уругваю або ж третьою, якщо команда Б'єлси виграє у чемпіонів Європи.
ГРУПА I
- 26 червня, 22:00. Норвегія – Франція
- 26 червня, 22:00. Сенегал – Ірак
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Франція
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2
|
Норвегія
|
2
|
0
|
0
|
7-3
|
6
|
3
|
Сенегал
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
0
|
4
|
Ірак
|
0
|
0
|
2
|
1-7
|
0
- Франція та Норвегія вже гарантували собі місце у плей-оф і в очній битві розіграють перше місце. Нічия буде на користь команди Дідьє Дешама.
- Сенегал та Ірак в очній битві розіграють третє місце. Лише перемога дасть одній з команд шанси на прохід далі, але вони будуть невеликими, адже більше 3-х очок вони не наберуть.
ГРУПА J
- 28 червня, 05:00. Алжир – Австрія
- 28 червня, 05:00. Йорданія – Аргентина
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Аргентина
|
2
|
0
|
0
|
5-0
|
6
|
2
|
Австрія
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
3
|
Алжир
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
4
|
Йорданія
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
0
- Аргентина вже на 100% перша, а Йорданія втратила шанси на прохід далі. Їх очний матч не матиме турнірних завдань.
- Австрія та Алжир в очному матчі розіграють другу сходинку. Європейців влаштує перемога чи нічия, алжирців – лише перемога.
- В разі нічиєї "лиси пустелі" матимуть шанси пройти в 1/16 фіналу з третього місця.
ГРУПА K
- 28 червня, 02:30. Колумбія – Португалія
- 28 червня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Колумбія
|
1
|
0
|
0
|
4-1
|
6
|
2
|
Португалія
|
1
|
1
|
0
|
6-1
|
4
|
3
|
ДР Конго
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
4
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
2
|
1-8
|
0
- Колумбія вже офіційно у плей-оф, Португалія – де-факто теж там. В очній битві команди розіграють перше місце, південноамериканців влаштує нічия.
- ДР Конго потрібна перемога, щоб залишитися серед претендентів на плей-оф в якості команди з третього місця.
- Узбекистан може вийти на третю сходинку в разі тріумфу над конголезцями, проте шансів опинитися серед найкращих третіх місць небагато.
ГРУПА L
- 28 червня, 00:00. Панама – Англія
- 28 червня, 00:00. Хорватія – Гана
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Англія
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
4
|
2
|
Гана
|
1
|
1
|
0
|
1-0
|
4
|
3
|
Хорватія
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
4
|
Панама
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
- Англія та Гана де-факто вже у плей-оф, лише диво може завадити їм там опинитися. Англійці будуть першими в разі перемоги над Панамою або ж нічиєї при мировій в паралельній зустрічі.
- Гана виграє групу, якщо зіграє проти Хорватії краще, ніж Англія – проти Панами. Другими ж африканці будуть, якщо не програють свій матч.
- Хорватам для підйому на 1 – 2 місце потрібна лише перемога. Підопічні Далича можуть вийти далі з третьої сходинки в разі нічиєї.
- Панама втратила шанси пройти у плей-оф.