Африканська команда вела в рахунку 2:0 в середині другого тайму. Проте бельгійці спромоглись на ударну кінцівку та здійснили шалений камбек, повідомляє Africanews.

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Чому Гує йде зі збірної?

"Червоні дияволи" спочатку зрівняли рахунок завдяки голам на 86 та 89 хвилинах. Це вивело гру в екстратайми, де Бельгія забила переможний гол на 120+5 хвилині з пенальті.

Після вильоту з ЧС-2026 у одного з гравців збірної Сенегалу здали нерви. Півзахисник Вільярреалу Пап Гує емоційно прокоментував невдачу та звинуватив у невдачі тренера.

Я ще повернуся, щоб сказати більше слів щодо нашого вильоту. Але сьогодні заявляю, що я беру паузу у виступах за збірну та не повернусь, доки працюватиме цей тренерський штаб,

– написав Гує у себе в інстаграм.

Як тренер "вкрав" Кубок Африки у команди?

27-річний футболіст почав грати за "левів Теранги" у 2021 році і того ж року виграв з командою Кубок Африки. Цього року Сенегал знову змі виграти фінал КАН.

Саме Пап Гує забив переможний гол в екстратаймі зустрічі проти Марокко. Проте пізніше Сенегал позбавили чемпіонства та присудили йому технічну поразку.

Причиною став бойкот збірної, який ініціював головний тренер Папе Тіав. Коли суддя призначив пенальті на користь Марокко у компенсований час, він закликав гравців демонстративно залишити поле в знак протесту.

Пізніше команда повернулась на поле, а Марокко пенальті не реалізувало. І вже в екстратаймі "леви Теранги" забили переможний гол, але ця перемога зрештою була анульована.

Як Сенегал зіграв на ЧС-2026?