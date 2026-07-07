Збірна Португалії зустрілась із чинними чемпіонами Європи іспанцями. Долю зустрічі вирішив лише оди гол у компенсований час, повідомляє A Bola.

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Чи працюватиме Мартінес далі?

Хавбек Арсенала Мікель Меріно приніс Іспанії мінімальну перемогу та путівку у чвертьфінал. Португалія ж завершила свій шлях в 1/8 фіналу, що стало провалом для "лузітан".

Зрештою одразу після матчу проти "фурії рохи" тренер португальців Роберто Мартінес прийняв ключове рішення. Спеціаліст оголосив, що йде у відставку з посади.

Це завершення циклу, важливо рухатися далі. Команді потрібний новий лідер. До турніру рішення про відхід не було ухвалено. Я приїхав сюди з метою виграти чемпіонат світу. Цього зробити не вдалося, тому продовжувати роботу немає сенсу. У мене залишається безліч спогадів і сподіваюся, що у Португалії залишаться такі саме враження від мене,

– заявив Роберто.

Контракт із іспанцем був розрахований до кінця липня цього року. Очікується, що новим тренером збірної стане Жорже Жезуш. Нагадаємо, що Мартінес очолив "лузітан" у грудні 2023-го після того, як з посади пішов Фернанду Сантуш.

За цей час коуч виграв 32 з 45-ти матчів на чолі португальців. За його керівництва Португалія доходила до чвертьфіналу Євро-2024, де поступилась Франції в серії пенальті. Через рік після цього Мартінес привів команду до тріумфу в Лізі націй.

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