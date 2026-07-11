Команда Дідьє Дешама кваліфікувалась у півфінал завдяки впевненій перемозі над Марокко (2:0). Крім того, цей матч став особливим для наставника французів, повідомляє 24 Канал.

Зустріч проти Марокко стала 25-ю для Дешама на чемпіонатах світу. За цим показником Дідьє наздогнав рекордсмена за кількістю матчів на Мундіалях.

Ним був Гельмут Шьон, який керував Німеччиною на турнірах з 1966 по 1978 роки. Тепер у обох спеціалістів по 25 ігор на чемпіонаті світу. Проте вже скоро Дешам стане одноосібним лідером.

Франція втретє поспіль пройшла у півфінал Мундіалю. Це означає, що "Ле Бле" гарантовано проведуть ще два матчі на турнірі під керівництвом цього тренера.

Тому показник Дешама зросте до 27-ми матчів. Топ-трійку тренерів-гвардійців замикає Карлос Альберто Паррейра із 23-ма зустрічами. Проте бразилець є єдиним коучем, який працював на шести чемпіонатах світу.

Рейтинг тренерів-гвардійців чемпіонату світу:

МІСЦЕ ТРЕНЕР МАТЧІ ЗБІРНІ ТУРНІРИ 1 Дідьє Дешам 25 Франція 2014, 2018, 2022, 2026 2 Гельмут Шьон 25 Німеччина 1966, 1970, 1974, 1978 3 Карлос Альберто Паррейра 23 Кувейт

ОАЕ

Бразилія

Саудівська Аравія

ПАР 1982

1990

1994, 2006

1998

2010 4 Луїс Феліпе Сколарі 21 Бразилія

Португалія 2002, 2014

2006 5 Маріо Загалло 20 Бразилія 1970, 1974. 1998 6 Оскар Табарес 20 Уругвай 1990, 2010, 2014, 2018 7 Бора Мілутинович 20 Мексика

Коста-Рика

США

Нігерія

Китай 1986

1990

1994

1998

2002 8 Златко Далич 18 Хорватія 2018, 2022, 2026 9 Енцо Беарзот 18 Італія 1978, 1982, 1986 10 Зепп Гербергер 18 Німеччина 1938, 1954, 1958, 1962 11 Гус Хіддінк 18 Нідерланди

Південна Корея

Австралія 1998

2002

2006

Нагадаємо, що Дідьє очолив збірну Франції у 2012 році. За цей час Дешам завітав із командою на чотири чемпіонати світу та три Євро. "Ле Бле" змогли виграти Мундіаль у 2018-му.

А за чотири роки, у 2022-му, французи поступились у фіналі Аргентині. Також Дідьє приводив "півнів" до срібла на Євро-2016 та перемозі в Лізі націй-2021. Після звітного Мундіалю Дешам залишить збірну Франції, а йому на заміну має прийти Зінедін Зідан.