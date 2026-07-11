Команда Дідьє Дешама кваліфікувалась у півфінал завдяки впевненій перемозі над Марокко (2:0). Крім того, цей матч став особливим для наставника французів, повідомляє 24 Канал.

Зустріч проти Марокко стала 25-ю для Дешама на чемпіонатах світу. За цим показником Дідьє наздогнав рекордсмена за кількістю матчів на Мундіалях.

Ним був Гельмут Шьон, який керував Німеччиною на турнірах з 1966 по 1978 роки. Тепер у обох спеціалістів по 25 ігор на чемпіонаті світу. Проте вже скоро Дешам стане одноосібним лідером.

Франція втретє поспіль пройшла у півфінал Мундіалю. Це означає, що "Ле Бле" гарантовано проведуть ще два матчі на турнірі під керівництвом цього тренера.

Тому показник Дешама зросте до 27-ми матчів. Топ-трійку тренерів-гвардійців замикає Карлос Альберто Паррейра із 23-ма зустрічами. Проте бразилець є єдиним коучем, який працював на шести чемпіонатах світу.

Рейтинг тренерів-гвардійців чемпіонату світу:

МІСЦЕ

ТРЕНЕР

МАТЧІ

ЗБІРНІ

ТУРНІРИ

1

Дідьє Дешам

25

Франція

2014, 2018, 2022, 2026

2

Гельмут Шьон

25

Німеччина

1966, 1970, 1974, 1978

3

Карлос Альберто Паррейра

23

Кувейт
ОАЕ
Бразилія
Саудівська Аравія
ПАР

1982
1990
1994, 2006
1998
2010

4

Луїс Феліпе Сколарі

21

Бразилія
Португалія

2002, 2014
2006

5

Маріо Загалло

20

Бразилія

1970, 1974. 1998

6

Оскар Табарес

20

Уругвай

1990, 2010, 2014, 2018

7

Бора Мілутинович

20

Мексика
Коста-Рика
США
Нігерія
Китай

1986
1990
1994
1998
2002

8

Златко Далич

18

Хорватія

2018, 2022, 2026

9

Енцо Беарзот

18

Італія

1978, 1982, 1986

10

Зепп Гербергер

18

Німеччина

1938, 1954, 1958, 1962

11

Гус Хіддінк

18

Нідерланди
Південна Корея
Австралія

1998
2002
2006

Нагадаємо, що Дідьє очолив збірну Франції у 2012 році. За цей час Дешам завітав із командою на чотири чемпіонати світу та три Євро. "Ле Бле" змогли виграти Мундіаль у 2018-му.

А за чотири роки, у 2022-му, французи поступились у фіналі Аргентині. Також Дідьє приводив "півнів" до срібла на Євро-2016 та перемозі в Лізі націй-2021. Після звітного Мундіалю Дешам залишить збірну Франції, а йому на заміну має прийти Зінедін Зідан.