Команда Дідьє Дешама кваліфікувалась у півфінал завдяки впевненій перемозі над Марокко (2:0). Крім того, цей матч став особливим для наставника французів, повідомляє 24 Канал.
Зустріч проти Марокко стала 25-ю для Дешама на чемпіонатах світу. За цим показником Дідьє наздогнав рекордсмена за кількістю матчів на Мундіалях.
Ним був Гельмут Шьон, який керував Німеччиною на турнірах з 1966 по 1978 роки. Тепер у обох спеціалістів по 25 ігор на чемпіонаті світу. Проте вже скоро Дешам стане одноосібним лідером.
Франція втретє поспіль пройшла у півфінал Мундіалю. Це означає, що "Ле Бле" гарантовано проведуть ще два матчі на турнірі під керівництвом цього тренера.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Тому показник Дешама зросте до 27-ми матчів. Топ-трійку тренерів-гвардійців замикає Карлос Альберто Паррейра із 23-ма зустрічами. Проте бразилець є єдиним коучем, який працював на шести чемпіонатах світу.
Рейтинг тренерів-гвардійців чемпіонату світу:
|
МІСЦЕ
|
ТРЕНЕР
|
МАТЧІ
|
ЗБІРНІ
|
ТУРНІРИ
|
1
|
Дідьє Дешам
|
25
|
Франція
|
2014, 2018, 2022, 2026
|
2
|
Гельмут Шьон
|
25
|
Німеччина
|
1966, 1970, 1974, 1978
|
3
|
Карлос Альберто Паррейра
|
23
|
Кувейт
|
1982
|
4
|
Луїс Феліпе Сколарі
|
21
|
Бразилія
|
2002, 2014
|
5
|
Маріо Загалло
|
20
|
Бразилія
|
1970, 1974. 1998
|
6
|
Оскар Табарес
|
20
|
Уругвай
|
1990, 2010, 2014, 2018
|
7
|
Бора Мілутинович
|
20
|
Мексика
|
1986
|
8
|
Златко Далич
|
18
|
Хорватія
|
2018, 2022, 2026
|
9
|
Енцо Беарзот
|
18
|
Італія
|
1978, 1982, 1986
|
10
|
Зепп Гербергер
|
18
|
Німеччина
|
1938, 1954, 1958, 1962
|
11
|
Гус Хіддінк
|
18
|
Нідерланди
|
1998
Нагадаємо, що Дідьє очолив збірну Франції у 2012 році. За цей час Дешам завітав із командою на чотири чемпіонати світу та три Євро. "Ле Бле" змогли виграти Мундіаль у 2018-му.
А за чотири роки, у 2022-му, французи поступились у фіналі Аргентині. Також Дідьє приводив "півнів" до срібла на Євро-2016 та перемозі в Лізі націй-2021. Після звітного Мундіалю Дешам залишить збірну Франції, а йому на заміну має прийти Зінедін Зідан.