Франція впевнено переграла Марокко в матчі у Бостоні (2:0). Героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який забив гол та віддав асист на Дембеле, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення підкорилось Франції?

Таким чином, підопічні Дешама стали першим півфіналістом ЧС-2026. Це дозволило французам вперше підкорити круте досягнення – три півфінали Мундіалів поспіль.

"Ле Бле" виграли турнір у 2018-му та доходили до фіналу у 2022 році. І ось тепер Франція гарантовано опиниться у четвірці найкращих команд світу.

Це перша така серія в історії збірної Франції. Лише у 1982 та 1986 роках "півні" мали серію з двох півфіналів поспіль. Ба більше, три виходи у 1/2 фіналу поспіль загалом підкорювались лише двом країнам.

Хто робив подібне раніше?

Таким досягненням може похизуватися Бразилія кінця 90-х. Тоді "селесао" виграли турнір у 1994 та 2002 роках, а між цими успіхами у них ще був програний фінал у 1998-му.

Крім того, двічі подібна серія підкорювалась збірній Німеччини. У 1982 та 1986 роках "Бундестім" здобував срібні нагород, а у 1990-му нарешті виграв Мундіаль.

А вже у XXI сторіччі німцям вдалось те, що ніхто ще не зміг повторити. Команда вийшла у чотири півфінали чемпіонатів світу поспіль. Серія розпочалась із виходу у фінал 2002 року.

На наступному турнірі у 2006-му, який був домашнім для команди Юргена Клінсманна, німці стал бронзовими призерами. Аналогічні нагороди "Бундестім" здобув і у 2010-му.

Зрештою у 2014 році серія тріуфально замкнулась здобуттям Кубка світу на полях Бразилії. Що цікаво, на трьох наступних Мундіалях Німеччина не могла дійти навіть до 1/8 фіналу.