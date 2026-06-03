Команда Маурісіо Почеттіно гратиме при рідних трибунах, тому від них чекають на прорив. Тим часом, американці вже провели свій перший спаринг перед ЧС-2026, повідомляє Tendencias Deportes.
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Що зробив лідер збірної США?
"Янкіз" переграли збірну Сенегалу в напруженому матчі з рахунком 3:2. Одним з героїв зустрічі став форвард Мілана Крістіан Пулішич, який записав на свій рахунок гол та асист.
Проте після матчу Пулішич опинився в епіцентрі неприємного епізоду. Гравці традиційно обмінювались рукостисканнями в центрі поля та дякували один одному за матч.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Камери вихопили форварда Мілана, коли той привітався із вінгером Монако Крепеном Діаттою. Після рукостискання Пулішич витер руку об шорти.
Як Пулішич вчинив після рукостискання із сенегальцем: дивитися відео
Це обурило фанатів, які побачили в діях футболіста прояви расизму та зневаги до темношкірого суперника. Зазначимо, що у 2020 році Пулішич взяв участь в акції "Enough is enough", метою якої була боротьба із дискримінацією на основі кольору шкіри.
Нагадаємо, що Крістіан має на своєму рахунку 33 голи у 85-ти матчах за національну команду. Відзначимо, що тренер збірної США Маурісіо Почеттіно зміг здивувати складом на чемпіонат світу-2026.
Чого чекати від збірної США на Мундіалі?
- Американська збірна не проходила відбір та потрапила на турнір напряму в якості країни-господарки. У вересні 2024-го тренером був призначений Маурісіо Почеттіно.
- Під його керівництвом США відіграли 24 матчі, вигравши 14 з них при одній нічиїй та дев'яти поразках. Для "янкіз" це буде 12-ий Мундіаль в історії.
- Найкращим результатом збірної було третє місце у 1930-му, а також чвертьфінал у 2002-му. Збірна США гратиме в групі D на ЧС-2026, де протистоятиме Парагваю (13 червня), Австралії (19 червня) та Туреччині (26 червня).