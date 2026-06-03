Команда Маурісіо Почеттіно гратиме при рідних трибунах, тому від них чекають на прорив. Тим часом, американці вже провели свій перший спаринг перед ЧС-2026, повідомляє Tendencias Deportes.

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Що зробив лідер збірної США?

"Янкіз" переграли збірну Сенегалу в напруженому матчі з рахунком 3:2. Одним з героїв зустрічі став форвард Мілана Крістіан Пулішич, який записав на свій рахунок гол та асист.

Проте після матчу Пулішич опинився в епіцентрі неприємного епізоду. Гравці традиційно обмінювались рукостисканнями в центрі поля та дякували один одному за матч.

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Камери вихопили форварда Мілана, коли той привітався із вінгером Монако Крепеном Діаттою. Після рукостискання Пулішич витер руку об шорти.

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Це обурило фанатів, які побачили в діях футболіста прояви расизму та зневаги до темношкірого суперника. Зазначимо, що у 2020 році Пулішич взяв участь в акції "Enough is enough", метою якої була боротьба із дискримінацією на основі кольору шкіри.

Нагадаємо, що Крістіан має на своєму рахунку 33 голи у 85-ти матчах за національну команду. Відзначимо, що тренер збірної США Маурісіо Почеттіно зміг здивувати складом на чемпіонат світу-2026.

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