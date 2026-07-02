В одному з найбільш топових протистоянь збірна Португалії поміряється силами з Хорватією. Зустріч пройде в Торонто, початок – 3 липня о 02:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Найгарячіший матч на ЧС-2026: Бельгія видала шалений камбек проти Сенегалу, відігравшись з 0:2

Як виступає на ЧС-2026 Хорватія?

Хорватія вдало виступала на останніх Мундіалях, що ставало несподіванкою. У 2018-му підопічні Далича дістались фіналу турніру, тоді як у 2022-му завоювали бронзові нагороди.

Проте зірки того покоління або завершують кар'єру, або вже далекі від піку форми. Це і позначається на силі хорватської команди на поточному чемпіонаті світу.

"Картаті" не змогли втримати нічию з Англією (2:4), після чого ледве переграли аутсайдера Панаму (1:0). Доля путівки в плей-оф вирішувалась в третьому турі, де Хорватія буквально вистраждала перемогу над Ганою (2:1).

Попри те, що у балканців аж шість балів в заліку, гра команди викликає питання. Футболісти Хорватії дуже епізодично демонструють гарну гру, тому перспективи команди вкрай туманні.

Що не так із Португалією?

Тим паче, що підопічним Далича не пощастило із суперником в 1/16 фіналу. Португалія так само не вразила на груповій стадії, розібравши на запчастини лише скромний Узбекистан.

Проти ДР Конго Роналду і компанія примудрились втратити очки (1:1), тоді як в останньому турі бул нульова нічия із Колумбією. Перемога дарувала б португальцям перше місце в групі та легшу сітку в плей-оф.

Але тепер підопічним Роберто Мартінеса доведеться долати непростий шлях, де можуть опинитися Іспанія, Бельгія та Франція. Проте у португальців є ресурс для покращення результатів.

Орієнтовні склади команд:

Португалія: Кошта – Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш – Вітінья, Жоау Невеш – Феліш, Фернандеш, Нету – Роналду.

Хорватія: Лівакович – Станішич, Гвардіол, Шутало, Перішич – Модрич, Ковачич, П. Сучич – Батуріна, Влашич – Будімір.

Команда має шикарний підбір гравців, а ще не так давно вона вигравала Лігу націй в битвах з німцями та іспанцями. Тим паче, мета лузітан підкріплена також мрією Роналду нарешті здобути Кубок світу в 41 рік.

Зрештою історія також говорить на користь Португалії. "Лузітани" з 10 матчів проти Хорватії програли лише один раз, і то це був спаринг. А ось в Лізі націй чи на Євро команда з Піреней завжди досягала свого.