Збірна Панами достроково вилетіла з турніру, тоді як інші три команди мали великі шанси разом пройти в плей-оф. Лідером квартету підійшла Англія, повідомляє 24 Канал.

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Який був розклад сил в групі L?

Підопічні Томаса Тухеля обіграли Хорватію 4:2 та зіграли внічию з Ганою (0:0). Африканці також мали 4 очки в турнірній таблиці ЧС-2026, як і англійці, але гіршу різницю м'ячів.

На один бал від них відставала Хорватія, якій треба було набрати бодай один бал для гарантованого виходу в плей-оф. Суперником "картатих" була Гана, яку влаштувала би і нічия.

Англійцям треба було обігрувати аутсайдера Панаму, щоб залишитися першими. Зрештою Тухель застосував невелику ротацію, з перших хвилин вийшли Кванса, Роджерс, Сака та Решфорд.

Панама – Англія 0:2

Голи: Беллінгем, 62, Кейн, 67.

Панама ж могла собі дозволити грати у власне задоволення, оскільки на неї результат вже не тиснув. В першому таймі у "канальників" були кільк небезпечних пострілів від Родрігеса.

Пікфорд був на місці та діяв надійно. Англія ж очікувано володіла ініціативою, але більшість її ударів були неточними. Класно пробивав Андерсон (кіпер врятував), тоді як Решфорду та Сака зовсім трохи забракло точності.

Загалом же нульова нічия насторожувала англійських фанатів, адже в такому разі вони втрачали б перше місце в групі. Але в другому таймі підопічні Тухеля таки взяли своє.

Героєм епізодів став Джуд Беллінгем, який записав на свій рахунок гол та асист. Спочатку Джуд вдало відгукнувся на подачу Сака з кутового, а за кілька хвилин сам вдало навісив на Кейна. Власне, це і закрило гру для "трьох левів".

Хорватія – Гана 2:1

Голи: П. Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73.

У паралельному матчі Хорватія та Гана очікувано діяли більш обережно. "Картаті" володіли ініціативою, тоді як африканці рідко доходили до воріт Ліваковича.

Проте один удар допоміг підопічним Далича захопити ініціативу у свої ноги. В середині першого тайму Петар Сучич зряче вдарив з дальньої відстані і воротар Гани виявився неготовим до цього.

Цей гол вивів Хорватію на перше місце в онлайн-таблиці, адже на той момент Англія ще грала внічию з Панамою. Так. шансів втриматися там було мало, "три леви" все ж виграли у аутсайдера.

Але і друге місце було б для "картатих" успіхом, адже дарувало б у плей-оф потенційно слабшого суперника. Щодо Гани, то ця команда абсолютно не вразила.

Підопічні Кейруша як були інертними в атаці, так залишились після голу. Складалось враження, що "чорним зіркам" не дуже хотілось виривати нічию, проте фортуна посміхнулась їм.

Після одного зі стандартів захист Хорватії впустив забігання Лукассена. Брат нідерландського нападника Браяна Броббі точно замкнув навіс від Нуами.

Однак "картаті" все ж знайшли шанс повернути собі перевагу. Влашич вдало відгукнувся на подачу кутового та головою забив ганцям переможний м'яч.

Що чекає на команди у плей-оф?