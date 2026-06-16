На середу, 17 червня, винесена зустріч за участі збірної Португалії. Кріштіану Роналду і компанія у Г'юстоні зіграють із ДР Конго. Початок – о 20:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

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Чи розпочне Роналду з перемоги?

Підопічних Роберто Мартінеса вважають одними з головних претендентів на Кубок світу. "Лузітани" зібрали потужний склад, вартість якого перевищує 1 мільярд євро.

Особливо чіпляє око квартет гравців з ПСЖ, який виграв дві останні Ліги чемпіонів. І якщо роль Гонсалу Рамуша в цих тріумфах символічна, то Вітінья, Нуну Мендеш та Жоау Невеш є ключовими футболістами парижан.

Проте головною зіркою Португалії все одно залишається Кріштіану Роналду. Зірковий форвард поїхав вже на свій шостий Мундіаль у 41 рік і цей турнір має стати для нього останнім.

Кріштіану зібрав велику кількість трофеїв та побив чимало світових рекордів. Проте Кубок світу йому так і не підкорився поки, тому до ЧС-2026 форвард Аль-Насра підходить із шаленою мотивацією.

Першим суперником португальців буде ДР Конго. Команда лише вдруге завітала на ЧС, причому вперше це було аж у 1974 році ще під назвою Заїр. Зараз же конголезці змогли пройти непростий шлях на Мундіаль.

У кваліфікації "леопарди" змогли вибити таких суперників як Того, Камерун та Нігерію. Після цього ДР Конго потрапил у міжконтинентальний плей-оф, де переграло Ямайку.

Проте конголезців не варто вважати відвертим аутсайдером групи. У їх складі є достатньо відомих футболістів, таких як ексгравці Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака та Аксель Туанзебе, нападник Ньюкасла Йоан Вісса, зірка Бетіса Седрік Бакамбу та інші.