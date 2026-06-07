Господарями Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, на фанатів очікує велика порця емоцій завдяки розширенню турніру, повідомляє 24 Канал.
До теми Провалили сезон, але підкорили рекорд: рейтинг клубів за кількістю гравців на чемпіонаті світу
Які збірні ЧС-2026 найдорожчі?
Тепер на чемпіонаті світу виступатимуть аж 48 команд, відповідно і кількість матчів зросте до 104-х. Майже всі топові збірні змогли кваліфікуватися на Мундіаль.
А це означає. що на турнірі зможуть виступити аж 1248 гравців з усього світу. Портал Transfermarkt традиційно оцінив всіх футболістів ЧС орієнтовною трансферною вартістю.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
За оцінкою сайту, загальна вартість футболістів, які потрапили у заявки на Мундіаль, становить 17,44 мільярда євро. В середньому один гравець турніру оцінений у 14 мільйонів.
Одразу троє футболістів чемпіонату світу мають цінник у 200 мільйонів євро. Також Transfermarkt вивів рейтинг збірних ЧС-2026 за вартістю всієї заявки.
Рейтинг найдорожчих збірних ЧС-2026:
- Франція – 1,55 мільярда євро
- Англія – 1,37 мільярда євро
- Іспанія – 1,22 мільярда євро
- Португалія – 1,01 мільярда євро
- Німеччина – 982 мільйона євро
- Бразилія – 943,2 мільйона євро
- Нідерланди – 814,2 мільйона євро
- Аргентина – 799,5 мільйона євро
- Норвегія – 592,00 мільйона євро
- Бельгія – 550,70 мільйона євро
- Кот-д'Івуар – 522,10 мільйона євро
- Марокко – 490,30 мільйона євро
- Сенегал – 478,30 мільйона євро
- Туреччина – 473,70 мільйона євро
- Швеція – 406,58 мільйона євро
- Уругвай – 392,30 мільйона євро
- Хорватія – 387,70 мільйона євро
- США – 385,65 мільйона євро
- Еквадор – 368,70 мільйона євро
- Швейцарія – 332,60 мільйона євро
- Колумбія – 302,65 мільйона євро
- Японія – 280,85 мільйона євро
- Алжир – 256,90 мільйона євро
- Гана – 237,95 мільйона євро
- Австрія – 231,70 мільйона євро
- Канада – 197,65 мільйона євро
- Мексика – 193,85 мільйона євро
- Чехія – 188,18 мільйона євро
- Шотландія – 170,23 мільйона євро
- Парагвай – 153,65 мільйона євро
- Боснія і Герцеговина – 151,60 мільйона євро
- ДР Конго – 144,10 мільйона євро
- Південна Корея – 139,05 мільйона євро
- Єгипет – 116,98 мільйона євро
- Узбекистан – 85,33 мільйона євро
- Австралія – 77,65 мільйона євро
- Туніс – 69,95 мільйона євро
- Кабо-Верде – 57,50 мільйона євро
- Гаїті – 55,90 мільйона євро
- ПАР – 49,25 мільйона євро
- Саудівська Аравія – 40,68 мільйона євро
- Панама – 34,55 мільйона євро
- Нова Зеландія – 34,35 мільйона євро
- Іран – 32,05 мільйона євро
- Кюрасао – 25,78 мільйона євро
- Ірак – 21,20 мільйона євро
- Йорданія – 20,50 мільйона євро
- Катар – 19,93 мільйона євро
Чотири команди оцінені більше ніж в 1 мільярд євро. Мова про Францію, Англію, Іспанію та Португалію. Ба більше, цінник на французів сягнув аж 1,55 мільярда.
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При цьому аж 14 команд мають загальну вартість менше сотні мільйонів євро. Антирекорд в цьому рейтингу належить збіній Катару (19,93 мільйона).
Цікаво, що в разі проходу на ЧС-2026 збірна України посіла би 23 місце в рейтингу найдорожчих збірних. Команда Андреа Мальдери оцінюється у 261 мільйон євро. Серед команд, що не вийшли на Мундіаль, "синьо-жовті" є четвертими:
- Данія – 419,5 мільйона євро
- Італія – 311,2 мільйона євро
- Греція – 279,6 мільйона євро
- Україна – 261,5 мільйона євро
- Грузія – 249,1 мільйона євро