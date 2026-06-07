Господарями Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, на фанатів очікує велика порця емоцій завдяки розширенню турніру, повідомляє 24 Канал.

До теми Провалили сезон, але підкорили рекорд: рейтинг клубів за кількістю гравців на чемпіонаті світу

Які збірні ЧС-2026 найдорожчі?

Тепер на чемпіонаті світу виступатимуть аж 48 команд, відповідно і кількість матчів зросте до 104-х. Майже всі топові збірні змогли кваліфікуватися на Мундіаль.

А це означає. що на турнірі зможуть виступити аж 1248 гравців з усього світу. Портал Transfermarkt традиційно оцінив всіх футболістів ЧС орієнтовною трансферною вартістю.

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За оцінкою сайту, загальна вартість футболістів, які потрапили у заявки на Мундіаль, становить 17,44 мільярда євро. В середньому один гравець турніру оцінений у 14 мільйонів.

Одразу троє футболістів чемпіонату світу мають цінник у 200 мільйонів євро. Також Transfermarkt вивів рейтинг збірних ЧС-2026 за вартістю всієї заявки.

Рейтинг найдорожчих збірних ЧС-2026:

Франція – 1,55 мільярда євро Англія – 1,37 мільярда євро Іспанія – 1,22 мільярда євро Португалія – 1,01 мільярда євро Німеччина – 982 мільйона євро Бразилія – 943,2 мільйона євро Нідерланди – 814,2 мільйона євро Аргентина – 799,5 мільйона євро Норвегія – 592,00 мільйона євро Бельгія – 550,70 мільйона євро Кот-д'Івуар – 522,10 мільйона євро Марокко – 490,30 мільйона євро Сенегал – 478,30 мільйона євро Туреччина – 473,70 мільйона євро Швеція – 406,58 мільйона євро Уругвай – 392,30 мільйона євро Хорватія – 387,70 мільйона євро США – 385,65 мільйона євро Еквадор – 368,70 мільйона євро Швейцарія – 332,60 мільйона євро Колумбія – 302,65 мільйона євро Японія – 280,85 мільйона євро Алжир – 256,90 мільйона євро Гана – 237,95 мільйона євро Австрія – 231,70 мільйона євро Канада – 197,65 мільйона євро Мексика – 193,85 мільйона євро Чехія – 188,18 мільйона євро Шотландія – 170,23 мільйона євро Парагвай – 153,65 мільйона євро Боснія і Герцеговина – 151,60 мільйона євро ДР Конго – 144,10 мільйона євро Південна Корея – 139,05 мільйона євро Єгипет – 116,98 мільйона євро Узбекистан – 85,33 мільйона євро Австралія – 77,65 мільйона євро Туніс – 69,95 мільйона євро Кабо-Верде – 57,50 мільйона євро Гаїті – 55,90 мільйона євро ПАР – 49,25 мільйона євро Саудівська Аравія – 40,68 мільйона євро Панама – 34,55 мільйона євро Нова Зеландія – 34,35 мільйона євро Іран – 32,05 мільйона євро Кюрасао – 25,78 мільйона євро Ірак – 21,20 мільйона євро Йорданія – 20,50 мільйона євро Катар – 19,93 мільйона євро

Чотири команди оцінені більше ніж в 1 мільярд євро. Мова про Францію, Англію, Іспанію та Португалію. Ба більше, цінник на французів сягнув аж 1,55 мільярда.

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При цьому аж 14 команд мають загальну вартість менше сотні мільйонів євро. Антирекорд в цьому рейтингу належить збіній Катару (19,93 мільйона).

Цікаво, що в разі проходу на ЧС-2026 збірна України посіла би 23 місце в рейтингу найдорожчих збірних. Команда Андреа Мальдери оцінюється у 261 мільйон євро. Серед команд, що не вийшли на Мундіаль, "синьо-жовті" є четвертими: