Господарями Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, на фанатів очікує велика порця емоцій завдяки розширенню турніру, повідомляє 24 Канал.

До теми Провалили сезон, але підкорили рекорд: рейтинг клубів за кількістю гравців на чемпіонаті світу

Які збірні ЧС-2026 найдорожчі?

Тепер на чемпіонаті світу виступатимуть аж 48 команд, відповідно і кількість матчів зросте до 104-х. Майже всі топові збірні змогли кваліфікуватися на Мундіаль.

А це означає. що на турнірі зможуть виступити аж 1248 гравців з усього світу. Портал Transfermarkt традиційно оцінив всіх футболістів ЧС орієнтовною трансферною вартістю.

Google Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google Додати

За оцінкою сайту, загальна вартість футболістів, які потрапили у заявки на Мундіаль, становить 17,44 мільярда євро. В середньому один гравець турніру оцінений у 14 мільйонів.

Одразу троє футболістів чемпіонату світу мають цінник у 200 мільйонів євро. Також Transfermarkt вивів рейтинг збірних ЧС-2026 за вартістю всієї заявки.

Рейтинг найдорожчих збірних ЧС-2026:

  1. Франція – 1,55 мільярда євро
  2. Англія – 1,37 мільярда євро
  3. Іспанія – 1,22 мільярда євро
  4. Португалія – 1,01 мільярда євро
  5. Німеччина – 982 мільйона євро
  6. Бразилія – 943,2 мільйона євро
  7. Нідерланди – 814,2 мільйона євро
  8. Аргентина – 799,5 мільйона євро
  9. Норвегія – 592,00 мільйона євро
  10. Бельгія – 550,70 мільйона євро
  11. Кот-д'Івуар – 522,10 мільйона євро
  12. Марокко – 490,30 мільйона євро
  13. Сенегал – 478,30 мільйона євро
  14. Туреччина – 473,70 мільйона євро
  15. Швеція – 406,58 мільйона євро
  16. Уругвай – 392,30 мільйона євро
  17. Хорватія – 387,70 мільйона євро
  18. США – 385,65 мільйона євро
  19. Еквадор – 368,70 мільйона євро
  20. Швейцарія – 332,60 мільйона євро
  21. Колумбія – 302,65 мільйона євро
  22. Японія – 280,85 мільйона євро
  23. Алжир – 256,90 мільйона євро
  24. Гана – 237,95 мільйона євро
  25. Австрія – 231,70 мільйона євро
  26. Канада – 197,65 мільйона євро
  27. Мексика – 193,85 мільйона євро
  28. Чехія – 188,18 мільйона євро
  29. Шотландія – 170,23 мільйона євро
  30. Парагвай – 153,65 мільйона євро
  31. Боснія і Герцеговина – 151,60 мільйона євро
  32. ДР Конго – 144,10 мільйона євро
  33. Південна Корея – 139,05 мільйона євро
  34. Єгипет – 116,98 мільйона євро
  35. Узбекистан – 85,33 мільйона євро
  36. Австралія – 77,65 мільйона євро
  37. Туніс – 69,95 мільйона євро
  38. Кабо-Верде – 57,50 мільйона євро
  39. Гаїті – 55,90 мільйона євро
  40. ПАР – 49,25 мільйона євро
  41. Саудівська Аравія – 40,68 мільйона євро
  42. Панама – 34,55 мільйона євро
  43. Нова Зеландія – 34,35 мільйона євро
  44. Іран – 32,05 мільйона євро
  45. Кюрасао – 25,78 мільйона євро
  46. Ірак – 21,20 мільйона євро
  47. Йорданія – 20,50 мільйона євро
  48. Катар – 19,93 мільйона євро

Чотири команди оцінені більше ніж в 1 мільярд євро. Мова про Францію, Англію, Іспанію та Португалію. Ба більше, цінник на французів сягнув аж 1,55 мільярда.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.

При цьому аж 14 команд мають загальну вартість менше сотні мільйонів євро. Антирекорд в цьому рейтингу належить збіній Катару (19,93 мільйона).

Цікаво, що в разі проходу на ЧС-2026 збірна України посіла би 23 місце в рейтингу найдорожчих збірних. Команда Андреа Мальдери оцінюється у 261 мільйон євро. Серед команд, що не вийшли на Мундіаль, "синьо-жовті" є четвертими:

  1. Данія – 419,5 мільйона євро
  2. Італія – 311,2 мільйона євро
  3. Греція – 279,6 мільйона євро
  4. Україна – 261,5 мільйона євро
  5. Грузія – 249,1 мільйона євро