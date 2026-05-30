Команда налаштована нарешті долучитися до елітного клубу володарів Кубка світу. 24 Канал розповідає, чи варто очікувати прориву від португальців на цьому Мундіалі.

Як Португалія виступала на чемпіонатах світу?

За всю історію чемпіонатів світу португальці дев'ять разів виходили на турнір, але сім з них були у XXI сторіччі. Проте саме перший Мундіаль був найуспішніших для "лузітан".

Команда разом із неперевершеним Еусебіу здобула бронзові нагороди на турнірі 1966 року. Що ж стосується більш свіжих осягнень, то Португалія може згадати хіба що півфінал у 2006-му.

Правда, тоді команда так і не здобула медалі, програвши "бронзовий фінал" Німеччині. Це був перший чемпіонат світу в кар'єрі легендарного Кріштіану Роналду. Тепер же п'ятиразовий володар Золотого м'яча зіграє на шостому ЧС.

І якщо на континентальних турнірах CR7 має успіхи у вигляді тріумфу на Євро та двічі – в Лізі націй, то Мундіалі поки давались йому важче. Роналду забив 8 голів у 21-му матчі на чемпіонаті світу, але на останніх чотирьох турнірах не заходив далі ніж чвертьфінал.

Історія виступів Португалія на Мундіалях:

1930 – не грали

– не грали 1934 – не грали

– не грали 1938 – не грали

– не грали 1950 – не грали

– не грали 1954 – не грали

– не грали 1958 – не грали

– не грали 1962 – не грали

– не грали 1966 – третє місце

– третє місце 1970 – не грали

– не грали 1974 – не грали

– не грали 1978 – не грали

– не грали 1982 – не грали

– не грали 1986 – груповий раунд

– груповий раунд 1990 – не грали

– не грали 1994 – не грали

– не грали 1998 – не грали

– не грали 2002 – груповий раунд

– груповий раунд 2006 – четверте місце

– четверте місце 2010 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2014 – груповий раунд

– груповий раунд 2018 – 1/8 фіналу

– 1/8 фіналу 2022 – 1/4 фіналу

Як потрапили на Мундіаль?

На останніх крупних турнірах Португалія вилітала у чвертьфіналі. На ЧС-2022 на шляху підопічних Сантуша стала сенсаційна збірна Марокко, а на Євро-2024 "лузітан" в серії пенальті вибила Франція.

Власне, на континентальну першість португальців вже повіз іспанський спеціаліст Роберто Мартінес. Саме при ньому пізніше команда виграла Лігу націй.

На Мундіаль-2026 Португалія пройшла без суттєвих проблем. Були поразка від ірландців та нічя з Угорщиною, але винос Вірменії в останньому турі (9:1) остаточно закріпив "лузітан" на першому місці в групі.

Чого чекати на ЧС-2026?

До самого чемпіонату світу португальці підходять без суттєвих кадрових проблем. Склад команди Мартінеса виглядає потужно, адже чимало гравців завершили сезон в прекрасній формі.

Головна зірка команди Кріштіану Роналду хоч і відсвяткував вже 41-річчя, але забив аж 30 голів за сезн в Аль-Насрі та нарешті став чемпіоном Саудівської Аравії. Поруч із ним в команді виблискував Жоау Феліш із 26-ма м'ячами.

В АПЛ запалював Бруну Фернандеш, який віддав більше 20-ти асистів за Манчестер Юнайтед. Також вже другий рік поспіль у ПСЖ запалюють Вітінья, Нуну Мендеш та Жоау Невеш.



Кого Роберто Мартінес викликав на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Португалії

Ще й Канселу став чемпіоном із Барселоною. Глибина складу Португалії справді вражає, адже такі майстри як Бернарду Сілва, Рафаел Леау та Діогу Далот не мають гарантованого місця у старті.

Власне, жереб для португальців не був надто жорстким. В групі буде небезпечна Колумбія, яка позмагається за перше місце. Проте ані ДР Конго, ані Узбекистан не мають стати серйозною перепоною для Роналду і компанії.

Орієнтовний склад Португалії: Кошта – Канселу, Діаш, Інасіу, Мендеш – Жоау Невеш, Рубен Невеш – Вітінья, Бруну Фернандеш – Феліш, Роналду.

Зрештою перше місце в групі має позбавити португальців топ-суперників аж до чвертьфіналу. А ось там на "лузітан" буде чекати принципове протистояння з Аргентиною.

Правда, принциповим воно буде суто в контексті дуелі Мессі проти Роналду, але тим не менш. Чинні чемпіони світу мають стати достатнім подразником для Португалії.

Якщо вдасться пройти Аргентину, цілком можна буде називати команду Мартінеса головним претенентом на трофей. Так, далі можуть бути Бразилія чи Англія, а у фіналі – інші фаворити з Європи. Але емоціійна складова буде вже на користь португальців.