Збірна Франції поміряється силами із Парагваєм. Поєдинок пройде у Філадельфії, початок – 5 липня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чим вражає Франція?

Команда Дідьє Дешама демонструє найбільш яскравий футбол на Мундіалі. Французи виграли усі свої чотири матчі, причому кожен із них – із перевагою мінімум у два м'ячі.

При цьому "Ле Бле" забивали в кожному матчі мінімум по три голи. Мбаппе веде боротьбу за звання найкращого бомбардира Мундіалю, маючи у своєму активі шість точних ударів.

Також чотири голи оформив Дембеле, тоді як Олісе стає головним асистентом ЧС-2026. У вінгера Баварії ще не було голів, але на його рахунку аж 5 результативних передач.

Тож недивно, що Францію бачать головним претендентом на трофей. В 1/16 фіналу підопічні Дешама розгромили міцну Швецію з рахунком 3:0 та кваліфікувались в 1/8 фіналу.

Як Парагвай шокував німців?

Очікувалось, що там суперником французів буде збірна Німеччини. Але команда Нагельсманна примудрилась вилетіти від Парагваю по пенальті.

Тож саме із південноамериканцями доведеться битися Мбаппе та компанії. В групі парагвайці здобули чотири бали, залишивши позаду грізних турків.

Орієнтовні склади команд:

Парагвай: Гілл – Касерес, Канале, Г. Гомес, Веласкес, Алонсо – Кубас, Д. Гомес, Галарса – Альмірон, Енсісо.

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Чуамені, Рабьо – Олісе, Дембеле, Барколя – Мбаппе.

Проте "гуарані" очікувано роблять ставку на міцну оборону і не варто очікувати іншого від матчу проти Франції. При цьому Парагваю навряд чи допоможе основний центрбек Омар Альдерете.

Гравець травмувався ще перед матчем з Німеччиною і навряд чи встигне відновитися до битви з французами. У "Ле Бле" поза грою залишається лише запасний форвард Маркус Тюрам.