Перша зустріч 1/16 фіналу пройде за участю збірної-господарки Мундіалю Канади. Команда Джессі Марша битиметься зі збірною ПАР. Поєдинок відбудеться у Лос-Анджелесі, початок – 28 червня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як ПАР шокувала корейців?

Збірна ПАР зуміла здивувати футбольну спільноту після провального першого туру. Тоді африканці виглядали безпорадно проти Мексики. заробивши дві червоні картки та програвши 0:2.

Проте в подальшому Уго Броосу вдалось виправити ситуацію. Спочатку ПАР змогли вирвати нічию в матчі проти Чехії завдяки пізньому пенальті.

В останньому турі "бафана-бафана" влаштовувала лише перемога над Південною Кореєю. І зрештою африканцям вдалсь досягти мети завдяки м'ячу від Масеко в середині другого тайму.

Що не так з Канадою?

Посівши другу сходинку, ПАР вперше в історія вийшла у плей-оф. В 1/16 фіналу команда уникнула зустрічі із грандами, натомість їй доведеться битися із командою-господаркою турніру.

Правда, не на її полі. Мова про збірну Канади, яка провела неоднозначну групову стадію. Підопічні Джессі Марша пофеєрили у зустрічі із Катаром, накидавши азійцям шість "сухих" м'ячів.

Проте канадці були на межі поразки від Боснії і Герцеговини, врятувавши нічию в кінці зустрічі (1:1). А проти Швейцарії "кленові" не взяли жодного балу (1:2).

Таким чином, Канада фінішувала в групі другою та втратила шанс продовжити виступи на домашніх стадіонах. Тепер підопічні Джессі Марша відправляться у Лос-Анджелес.

Орієнтовні склади команд:

ПАР: Вільямс – Мудау, Окон, Мбоказі, Модіба – Мбата, Мокоена – Апполліс, Мофокенг, Масеко – Макгопа.

Канада: Крепо – Джонстон, Де Фужероль, Корнеліус, Ларея – Ахмед, Еуштакіу, Саліба, Б'юкенен – Ларін, Дж. Девід.

На бій проти ПАР канадці мають певні кадрові проблеми. Ще зі старту Мундіалю не може повернутися на поле травмований капітан Альфонсо Девіс.

А у другому турі жахливого перелому зазнав ще й ключовий півзахисник Канади Ісмаель Коне. Що стосується африканців, то Уго Броос на матч 1/16 фіналу втратив лише Тембу Зване, який відсиджує дискваліфікацію.