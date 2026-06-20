У суботу, 20 червня, між собою зійдуться збірні Нідерландів та Швеції. Гра відбудется у Г'юстоні, початок – о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Кривдники України запалюють на ЧС-2026: які шанси у Швеції в матчі проти Нідерландів

Де дивитися матч?

Дивитися матч Нідерланди – Швеція онлайн можна буде на території України. Офіційним транслятором чемпіонату світу-2026 є компанія Megogo.

Саме на її ОТТ-платформі буде доступна пряма трансляція матчу Нідерланди – Швеція. Зустріч буде доступна на каналі "Megogo Футбл Другий".

За годину до поєдинку розпочнеться передматчева студія з ведучим Володимиром Кобельковим. Експертами виступлять Едуард Цихмейструк та Дмитро Шпірко. Коментувати зустріч будуть Вадим Скічко та Віталій Похвала.

В якій формі Нідерланди?

Нідерланди підходили до Мундіалю в якості одного з претендентів на високі місця. Команда Кумана легко подолала кваліфікацію, проте перед стартом турніру вратила чимало гравців.

Через травми на ЧС-2026 не поїхали Юрьєн Тімбер, Хаві Сімонс, Маттейс Де Лігт та Єрді Схаутен. А у першому турі "помаранчеві" відіграли гірше, ніж від них очікували.

В матчі проти Японії нідерландці двічі виходили вперед, але азійці знаходили в собі сили відіграватися. В підсумку "ораньє" втратили два бали, зігравши внічию 2:2.

Чого чекати від Швеції?

Цей результат поставив під сумнів претензії Нідерландів на перше місце у групі. В паралельній зустрічі Швеція розгромила Туніс з рахунком 5:1 та очолила групу F.

На відміну від голандців, підопічні Поттера навпаки набирають форму останній рік. Скандинави відверто провалили кваліфікацію, набравши два бали у групі зі Швейцарією, Косовом та Словенією.

Проте успішний виступ в Лізі націй подарував шведам путівку в плей-оф і вони цим сповна скористались. "Тре Круннур" без проблем обіграли Україну (3:1), після чого вирвали путівку на ЧС у битві з Польщею (3:2). І ось тепер Дьокереш та компанія готові пошуміти на Мундіалі.