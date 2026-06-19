Крім того, багато збірних можуть зробити вирішальний крок до наступної стадії або ж суттєво ускладнити собі боротьбу за вихід до наступного раунду, повідомляє 24 Канал.

До теми Мессі в епіцентрі, мемні судді та епічні фанати: скандали та курйози стартових матчів ЧС-2026

Який розклад другого туру ЧС-2026?

Усі матчі світової першості українські вболівальники можуть переглянути в прямій трансляції. Всі зустрічі ексклюзивно будуть показані на медіасервісі Megogo, який є офіційним мовником турніру.

Другий тур традиційно вважається одним із найважливіших на груповому етапі. Після стартових матчів команди вже знають ціну кожної помилки, а турнірні розклади починають набувати реальних обрисів.

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Хто коментуватиме матчі другого туру ЧС-2026:

ДАТА

ЧАС

МАТЧ

КОМЕНТАТОРИ

19 червня

22:00

США – Австралія

Сергій Лук'яненко
Володимир Звєров

20 червня

01:00

Шотландія – Марокко

Віталія Звєров
Володимир Кириченко

20 червня

03:30

Бразилія – Гаїті

Роман Бебех
Вадим Шевякін

20 червня

06:00

Туреччина – Парагвай

Вадим Скічко
Володимир Кобельков

20 червня

20:00

Нідерланди – Швеція

Вадим Скічко
Віталій Похвала

20 червня

23:00

Німеччина – Кот-д'Івуар

Олександр Новак
Сергій Лук'яненко

21 червня

03:00

Еквадор – Кюрасао

Віталій Кравченко
Олександр Мельниченко

21 червня

07:00

Туніс – Японія

Віталій Звєров
Олександр Сукманський

21 червня

19:00

Іспанія – Саудівська Аравія

Віталій Звєров
Назарій Шмігіль

21 червня

22:00

Бельгія – Іран

Вадим Шевякін
Ілля Дудка

22 червня

01:00

Уругвай – Кабо-Верде

Володимир Звєров
Олександр Сукманський

22 червня

04:00

Нова Зеландія – Єгипет

Сергій Лук'яненко
Володимир Кириченко

22 червня

20:00

Аргентина – Австрія

Віталій Похвала
Олександр Мельниченко

23 червня

00:00

Франція – Ірак

Володимир Кобельков
Ілля Дудка

23 червня

03:00

Норвегія – Сенегал

Олександр Новак
Назарій Шмігіль

23 червня

06:00

Йорданія – Алжир

Вадим Шевякін
Олександр Сукманський

23 червня

20:00

Португалія – Узбекистан

Володимир Звєров
Володимир Кириченко

23 червня

23:00

Англія – Гана

Вадим Скічко
Вадим Шевякін

24 червня

02:00

Панама – Хорватія

Володимир Кобельков
Віталій Кравченко

24 червня

05:00

Колумбія – ДР Конго

Сергій Лук'яненко
Віталій Похвала

Саме зараз можуть визначитися перші учасники 1/16 фіналу, а деякі збірні ризикують достроково втратити шанси на продовження боротьби. На вболівальників чекає низка яскравих протистоянь за участю головних фаворитів турніру.

Зокрема, збірна Бразилії зустрінеться з Гаїті, Аргентина зіграє проти Австрії, Франція перевірить свої сили у матчі з Іраком, а Англія проведе поєдинок проти Гани. Не менш цікавою обіцяє бути зустріч Нідерландів та Швеції.


Календар матчів другого туру групової стадії ЧС-2026 / фото Megogo

Другий тур також подарує можливість побачити нових героїв світового футболу. Саме на чемпіонатах світу часто народжуються майбутні суперзірки, а менш статусні збірні отримують шанс створити сенсацію та вписати свої імена в історію турніру.

Нагадаємо, що наживо всі матчі ЧС-2026 доступні на OTT-платформі Megogo за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK". Крім того, п'ять обраних поєдинків буде доступна безплатно на телеканалі "Megogo Спорт» в Т2 та кабельних мережах:

  • 20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай
  • 21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао
  • 22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет
  • 23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир
  • 24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго