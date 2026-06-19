Крім того, багато збірних можуть зробити вирішальний крок до наступної стадії або ж суттєво ускладнити собі боротьбу за вихід до наступного раунду, повідомляє 24 Канал.

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Який розклад другого туру ЧС-2026?

Усі матчі світової першості українські вболівальники можуть переглянути в прямій трансляції. Всі зустрічі ексклюзивно будуть показані на медіасервісі Megogo, який є офіційним мовником турніру.

Другий тур традиційно вважається одним із найважливіших на груповому етапі. Після стартових матчів команди вже знають ціну кожної помилки, а турнірні розклади починають набувати реальних обрисів.

Хто коментуватиме матчі другого туру ЧС-2026:

ДАТА ЧАС МАТЧ КОМЕНТАТОРИ 19 червня 22:00 США – Австралія Сергій Лук'яненко

Володимир Звєров 20 червня 01:00 Шотландія – Марокко Віталія Звєров

Володимир Кириченко 20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті Роман Бебех

Вадим Шевякін 20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай Вадим Скічко

Володимир Кобельков 20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція Вадим Скічко

Віталій Похвала 20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар Олександр Новак

Сергій Лук'яненко 21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао Віталій Кравченко

Олександр Мельниченко 21 червня 07:00 Туніс – Японія Віталій Звєров

Олександр Сукманський 21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія Віталій Звєров

Назарій Шмігіль 21 червня 22:00 Бельгія – Іран Вадим Шевякін

Ілля Дудка 22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде Володимир Звєров

Олександр Сукманський 22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет Сергій Лук'яненко

Володимир Кириченко 22 червня 20:00 Аргентина – Австрія Віталій Похвала

Олександр Мельниченко 23 червня 00:00 Франція – Ірак Володимир Кобельков

Ілля Дудка 23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал Олександр Новак

Назарій Шмігіль 23 червня 06:00 Йорданія – Алжир Вадим Шевякін

Олександр Сукманський 23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан Володимир Звєров

Володимир Кириченко 23 червня 23:00 Англія – Гана Вадим Скічко

Вадим Шевякін 24 червня 02:00 Панама – Хорватія Володимир Кобельков

Віталій Кравченко 24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго Сергій Лук'яненко

Віталій Похвала

Саме зараз можуть визначитися перші учасники 1/16 фіналу, а деякі збірні ризикують достроково втратити шанси на продовження боротьби. На вболівальників чекає низка яскравих протистоянь за участю головних фаворитів турніру.

Зокрема, збірна Бразилії зустрінеться з Гаїті, Аргентина зіграє проти Австрії, Франція перевірить свої сили у матчі з Іраком, а Англія проведе поєдинок проти Гани. Не менш цікавою обіцяє бути зустріч Нідерландів та Швеції.



Календар матчів другого туру групової стадії ЧС-2026 / фото Megogo

Другий тур також подарує можливість побачити нових героїв світового футболу. Саме на чемпіонатах світу часто народжуються майбутні суперзірки, а менш статусні збірні отримують шанс створити сенсацію та вписати свої імена в історію турніру.

Нагадаємо, що наживо всі матчі ЧС-2026 доступні на OTT-платформі Megogo за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK". Крім того, п'ять обраних поєдинків буде доступна безплатно на телеканалі "Megogo Спорт» в Т2 та кабельних мережах: