Крім того, багато збірних можуть зробити вирішальний крок до наступної стадії або ж суттєво ускладнити собі боротьбу за вихід до наступного раунду, повідомляє 24 Канал.
До теми Мессі в епіцентрі, мемні судді та епічні фанати: скандали та курйози стартових матчів ЧС-2026
Який розклад другого туру ЧС-2026?
Усі матчі світової першості українські вболівальники можуть переглянути в прямій трансляції. Всі зустрічі ексклюзивно будуть показані на медіасервісі Megogo, який є офіційним мовником турніру.
Другий тур традиційно вважається одним із найважливіших на груповому етапі. Після стартових матчів команди вже знають ціну кожної помилки, а турнірні розклади починають набувати реальних обрисів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Хто коментуватиме матчі другого туру ЧС-2026:
|
ДАТА
|
ЧАС
|
МАТЧ
|
КОМЕНТАТОРИ
|
19 червня
|
22:00
|
США – Австралія
|
Сергій Лук'яненко
|
20 червня
|
01:00
|
Шотландія – Марокко
|
Віталія Звєров
|
20 червня
|
03:30
|
Бразилія – Гаїті
|
Роман Бебех
|
20 червня
|
06:00
|
Туреччина – Парагвай
|
Вадим Скічко
|
20 червня
|
20:00
|
Нідерланди – Швеція
|
Вадим Скічко
|
20 червня
|
23:00
|
Німеччина – Кот-д'Івуар
|
Олександр Новак
|
21 червня
|
03:00
|
Еквадор – Кюрасао
|
Віталій Кравченко
|
21 червня
|
07:00
|
Туніс – Японія
|
Віталій Звєров
|
21 червня
|
19:00
|
Іспанія – Саудівська Аравія
|
Віталій Звєров
|
21 червня
|
22:00
|
Бельгія – Іран
|
Вадим Шевякін
|
22 червня
|
01:00
|
Уругвай – Кабо-Верде
|
Володимир Звєров
|
22 червня
|
04:00
|
Нова Зеландія – Єгипет
|
Сергій Лук'яненко
|
22 червня
|
20:00
|
Аргентина – Австрія
|
Віталій Похвала
|
23 червня
|
00:00
|
Франція – Ірак
|
Володимир Кобельков
|
23 червня
|
03:00
|
Норвегія – Сенегал
|
Олександр Новак
|
23 червня
|
06:00
|
Йорданія – Алжир
|
Вадим Шевякін
|
23 червня
|
20:00
|
Португалія – Узбекистан
|
Володимир Звєров
|
23 червня
|
23:00
|
Англія – Гана
|
Вадим Скічко
|
24 червня
|
02:00
|
Панама – Хорватія
|
Володимир Кобельков
|
24 червня
|
05:00
|
Колумбія – ДР Конго
|
Сергій Лук'яненко
Саме зараз можуть визначитися перші учасники 1/16 фіналу, а деякі збірні ризикують достроково втратити шанси на продовження боротьби. На вболівальників чекає низка яскравих протистоянь за участю головних фаворитів турніру.
Зокрема, збірна Бразилії зустрінеться з Гаїті, Аргентина зіграє проти Австрії, Франція перевірить свої сили у матчі з Іраком, а Англія проведе поєдинок проти Гани. Не менш цікавою обіцяє бути зустріч Нідерландів та Швеції.
Календар матчів другого туру групової стадії ЧС-2026 / фото Megogo
Другий тур також подарує можливість побачити нових героїв світового футболу. Саме на чемпіонатах світу часто народжуються майбутні суперзірки, а менш статусні збірні отримують шанс створити сенсацію та вписати свої імена в історію турніру.
Нагадаємо, що наживо всі матчі ЧС-2026 доступні на OTT-платформі Megogo за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK". Крім того, п'ять обраних поєдинків буде доступна безплатно на телеканалі "Megogo Спорт» в Т2 та кабельних мережах:
- 20 червня, 06:00. Туреччина – Парагвай
- 21 червня, 03:00. Еквадор – Кюрасао
- 22 червня, 04:00. Нова Зеландія – Єгипет
- 23 червня, 06:00. Йорданія – Алжир
- 24 червня, 05:00. Колумбія – ДР Конго