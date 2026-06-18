Цей ігровий день відкриють матчем між збірними Нідерландів та Швеції. Гра пройде у Г'юстоні та розпочнеться о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чи зможуть Нідерланди нарешті перемогти?

Після ігор першого туру група F обіцяє стати однією з найбільш інтригуючих на ЧС-2026. Нідерланди демонстрували яскравий футбол в зустрічі проти Японії.

Підопічні Кумана забили двічі зусиллями ван Дейка та Саммервілля, але втримати перемогу не змогли. "Самураї" не здавались до останнього та забили рятівний м'яч на 89-й хвилині (2:2).

Нідерландам пророкували перше місце у групі, але тепер воно виглядає під питанням. Наступним суперником "помаранчевих" стане збірна Швеції, яка на папері виглядає більш потужно.

Кривдники України ефектно розпочали шлях на Мундіалі, знищивши збірну Тунісу (5:1). Це дозволило скандинавам захопити лідерство у групі, тому в зістрічі проти Нідерландів вони можуть задовольнитися нічиєю.

Головні сподівання шведи покладають на ударну пару форвардів Ісак – Дьокереш. У матчі із Тунісом вони сумарно оформили аж п'ять результативних дій.

Також у першому турі вразив опорник Аярі, який записав на свій рахунок дубль. Нідерландцям доведеться бути більш ефективними в атаці, щоб перестріляти такого потужного суперника.