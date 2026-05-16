Поки Бразилія формує фінальний список на мундіаль у США, Канаді та Мексиці, головною інтригою став саме Неймар. Наставник "селесао" Карло Анчелотті змінив тон щодо ветерана, і тепер легендарний форвард близький до ще одного великого турніру, пише FOX Sports.

Дивіться також На ЧС-2026 за це одразу виженуть: FIFA вводить скандальне правило червоної картки

Що відомо про камбек Неймара?

Ексзірка Барселони та ПСЖ потрапив до розширеної заявки збірної Бразилії з 55 футболістів, із якої буде обрано фінальні 26 імен. Це перший великий крок форварда назад у національну команду після тривалої паузи через важку травму коліна.

Ще кілька місяців тому Анчелотті наголошував, що візьме лише гравців у стовідсотковій формі. Однак прогрес Неймара у Сантосі та кадрові проблеми збірної змусили тренера переглянути позицію.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Гра у Сантосі змінила все

Повернення до рідного клубу стало для Неймара шансом реанімувати кар'єру. За останні матчі він набрав хорошу форму, регулярно впливає на результат і довів, що ще може бути вирішальним у великих матчах. Саме ця серія переконала штаб Бразилії серйозно розглядати його кандидатуру.

Для 34-річного нападника це може стати останнім шансом поборотися за єдиний трофей, якого бракує в його кар'єрі – Кубок світу.

Неймар є одним з найближчих друзів Лео Мессі. Лідер збірної Аргентини назвав Бразилію одним з фаворитів майбутнього чемпіонату світу.

Попереду – головне рішення кар'єри

Остаточну заявку Бразилія має подати найближчими днями, і місце Неймара поки не гарантоване, пише The Guardian. Все залежить від фізичних кондицій, стабільності та бачення Анчелотті, який будує нову команду навколо балансу досвіду й молодості.

Якщо Неймар пройде фінальний відбір, ЧС-2026 може стати його четвертим мундіалем і останньою великою місією в жовто-зеленій футболці.

Раніше журналіст Globo Андре Лоффредо повідомляв, що Карло Анчелотті не планує включати Неймара до остаточної заявки збірної Бразилії на ЧС-2026.

За неофіційною інформацією, тренер робить ставку на більш динамічних футболістів, що краще вписуються у сучасну модель гри команди.