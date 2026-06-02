Напередодні чемпіонату світу-2026 наставник "селесао" продовжує формувати оптимальну модель гри. При цьому навіть статус Неймара не гарантує йому місця в основі команди, повідомляє ESPN.

Неймар більше не буде вінгером?

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті заявив, що не планує використовувати Неймара на фланзі атаки.

За словами італійського фахівця, найкраща позиція для досвідченого футболіста – у центральній зоні. Анчелотті бачить Неймара або на вістрі атаки, або в ролі атакувального півзахисника.

Тренер наголосив, що Неймару доведеться боротися за місце у складі з Вінісіусом Жуніором та Рафіньєю.

Саме ці футболісти діяли у центральних атакувальних ролях в останніх матчах збірної Бразилії. Тому повернення легендарного нападника після травми не означає автоматичного потрапляння до стартового складу.

Анчелотті готує нову Бразилію

Наставник "селесао" будує команду навколо мобільної атаки, де важливу роль відіграють швидкість та активний пресинг. Крім конкуренції з Вінісіусом і Рафіньєю, Неймар також змушений враховувати прогрес молодих талантів – Ендріка та Раяна.

Нагадаємо, що 34-річний форвард потрапив до заявки Бразилії на ЧС-2026, хоча останніми роками регулярно стикався з травмами. Анчелотті раніше підкреслював, що жоден футболіст не матиме гарантованого місця в основі лише завдяки своєму імені.

До слова, через пошкодження Неймар ймовірно пропустить перший матч Бразилії на чемпіонаті світу.