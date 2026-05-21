До старту мундіалю ще близько трьох тижнів, однак аналітики вже активно обговорюють матч-відкриття. Дебютний поєдинок чемпіонату світу-2026 відбудеться 11 червня, о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У чому перевага Мексики?

Збірна Мексики традиційно дуже потужно проводить домашні матчі. Особливо це стосується легендарного стадіону Ацтека, де суперникам неймовірно важко впоратися з атмосферою та тиском трибун.

Головною зіркою мексиканців залишається нападник Мілана Сантьяго Хіменес, який уже став одним із лідерів команди завдяки результативності та вмінню вирішувати епізоди у штрафному майданчику. У центрі поля важливу роль відіграє досвідчений Едсон Альварес з Фенербахче – футболіст, який додає команді агресії, балансу та контролю.

Також мексиканці роблять ставку на швидкі фланги та високий пресинг. Саме завдяки інтенсивності та підтримці фанатів команда часто домінує у стартових відрізках матчів.

На свій шостий мундіаль поїде голкіпер мексиканців Гільєрмо Очоа.

Південна Африка має козир, який може здивувати господарів

Втім, збірну ПАР не варто недооцінювати. Африканська команда останніми роками значно додала в організації гри та фізичній готовності.

Одним із ключових футболістів вважають форварда англійського Бернлі Лайла Фостера, який відомий своєю швидкістю й умінням чіплятися за м'ячі. А справжнім мотором півзахисту є Тебохо Мокоена – футболіст із потужним ударом та великим обсягом роботи.

Південноафриканці можуть зробити ставку на контратаки та гру другим номером. Саме такий стиль нерідко створює проблеми фаворитам на великих турнірах.

Чому матч-відкриття може стати несподіванкою ЧС-2026?

Перші матчі чемпіонатів світу часто проходять під величезним психологічним тиском. Господарі турніру змушені не лише перемагати, а й демонструвати яскраву гру перед десятками тисяч уболівальників.

Саме тому стартовий поєдинок може виявитися набагато складнішим для Мексики, ніж здається на папері. А збірна Південної Африки цілком здатна стати першою великою сенсацією мундіалю.