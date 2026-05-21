Американці мають великі амбіції дійти далеко на турнірі. При цьому деякі компанії активно піаряться на Мундіалі, серед них і мережа відомих піцерій Domino's, повідомляє сайт компанії.

До теми Скандал на чемпіонаті світу-2026: збірна Англії вимушена везти свою постільну білизну до США

Як отримати безкоштовну піцу?

Мережа є однією з провідних мереж фаст-фуду у світі. При цьому Domino's постійно долучається до спортивних подій та постить дотепні дописи у соцмережах.

Напередодні ЧС-2026 компанія вирішила провести оригінальну акцію для американців. Мережа ресторанів готова безкоштовно роздати 60 тисяч піц на загальну суму близько 1 мільйона доларів.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Проте умова для цього доволі дивна. Акція активується лише за умови, що будь-який гравець збірної США протягом чемпіонату світу отримає червону картку.

Найгірше, що може статися в грі, це коли улюблений гравець отримує червону картку. Якщо це трапиться з американською збірною, Domino’s допоможе полегшити біль. Рандомним клієнтам роздадуть так звані "Екстрені піци",

– йдеться у заяві директорки компанії з маркетингу Кейт Тернбулл.

Що говорить статистика?

Для участі в розіграші американські клієнти піцерії мають зареєструватися в акції до 10 червня включно. Переможці лотереї зможуть отримати піцу середнього розміру з двома начинками, яку треба буде замовити до 2 серпня.

Судячи з усього, Domino's вірить, що ймовірність червоної картки для гравця американської збірної є вкрай низькою. За весь час існування Мундіалю національна команда США їздила на 11 турнірів та відіграла 37 матчів.

У них було зароблено лише чотири червоні картки. Ба більше, востаннє американець вилучався з поля на чемпіонаті світу аж у 2006 році. Крім того, на руку піцерії може зіграти лояльне суддівство, яке зазвичай трохи допомагає країнам-господаркам.

Чого чекати від США на чемпіонаті світу-2026?