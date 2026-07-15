Недивно, що перед півфіналом саме "Ле Бле" вважали головним претендентом на трофей. Проте Франція не змогла досягти результату у півфіналі, повідомляє 24 Канал.

Амарілья знову провокує Мбаппе

Команда Дідьє Дешама поступилась збірній Іспанії з рахунком 0:2. Таким чином, французи втратили можливість зіграти у третьому фіналі чемпіонату світу поспіль.

Цікаво, що за цей турнір Франція отримала не тільки чимало прихильників, але і хейтерів. Серед останніх опинилась і скандальна сенаторка з Парагваю Селесте Амарілья.

Після поразки французів від Іспанії вона виклала саркастичний пост у себе в інстаграм. Селесте опублікувала дотепне відео, на якому начебто пообіцяла нічого не казати про провал "Ле Бле", але при цьому написала: "Франція – Іспанія 0:2".

Як Амарілья потролила збірну Франції: дивитися відео

Як Селесте потрапила у скандал?

Раніше Амарілья опинилась в епіцентрі скандалу після матчу 1/8 фіналу Парагвай – Франція. Збірна її країни програла 0:1 та запам'яталась чималою кількістю провокацій в бік французьких футболістів.

Сама ж сенаторка проїхалась по Кіліану Мбаппе, назвавши його "негром", "дикуном" та "колонізованим камерунцем". У відповідь нападник Реала відповів, що ці заяви є скандальними та не мають толеруватися у цивілізованому світі.

Нагадаємо, що Франції ще залишається відіграти матч за третє місце на ЧС-2026. Суперником "Ле Бле" стане невдаха пари Англія – Аргентина. Зустріч пройде у Маямі 19 липня о 00:00 за київським часом.