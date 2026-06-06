Турнір такого калібру активно приваблює до себе відомих зірок з інших видів спорту. Не стала виключенням і Формула-1, повідомляє LH44(A).

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Кого підтримає Льюїс Гемілтон?

Серед зацікавлених спортсменів буде і рекордсмен "королівських перегонів" Льюїс Гемілтон. Семиразовий чемпіон світу готується до гран-прі Монако, яке пройде 7 червня.

Напередодні етапу британець відповів на питання журналістів. Серед них було і про чемпіонат світу, адже гонщика спитали, за кого він вболіватиме на турнірі.

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Пілот Феррарі здивував, адже очікувалось, що він назве лише збірну Англії. Льюїс підтвердив свою підтримку команді Томаса Тухеля, але при цьому заявив, що буде вболівати за Бразилію.

Гемілтон висловив підтримку бразильцям: дивитися відео

Lewis Hamilton supporting Brazil and England for world cup pic.twitter.com/GNCmOhbuDn — LH44(A) (@LH44Fanpage8) June 4, 2026

Гемілтон розповів, що є прихильником південноамериканської збірної ще з дитинства. Гонщик почав захоплюватися технічними бразильськими футболістами та загалом культому футболу в цій країні.

Відзначимо, що Гемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю виграних гран-прі. При цьому британець також є найтитулованішим пілотом в історії. На його рахунку сім трофеїв, стільки ж має також Міхаель Шумахер.

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