Турнір такого калібру активно приваблює до себе відомих зірок з інших видів спорту. Не стала виключенням і Формула-1, повідомляє LH44(A).
До теми Анонс і прогноз на збірну Бразилії на ЧС-2026: чого чекати від команди Анчелотті
Кого підтримає Льюїс Гемілтон?
Серед зацікавлених спортсменів буде і рекордсмен "королівських перегонів" Льюїс Гемілтон. Семиразовий чемпіон світу готується до гран-прі Монако, яке пройде 7 червня.
Напередодні етапу британець відповів на питання журналістів. Серед них було і про чемпіонат світу, адже гонщика спитали, за кого він вболіватиме на турнірі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Пілот Феррарі здивував, адже очікувалось, що він назве лише збірну Англії. Льюїс підтвердив свою підтримку команді Томаса Тухеля, але при цьому заявив, що буде вболівати за Бразилію.
Гемілтон висловив підтримку бразильцям: дивитися відео
Гемілтон розповів, що є прихильником південноамериканської збірної ще з дитинства. Гонщик почав захоплюватися технічними бразильськими футболістами та загалом культому футболу в цій країні.
Відзначимо, що Гемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю виграних гран-прі. При цьому британець також є найтитулованішим пілотом в історії. На його рахунку сім трофеїв, стільки ж має також Міхаель Шумахер.
Чого чекати від Бразилії на ЧС-2026?
- Нагадаємо, що бразильців на чемпіонат світу повезе легендарний Карло Анчелотті. Для нього це буде перший досвід роботи з національною збірною.
- Бразилія залишається єдиною збірною, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу в історії. Команда рекордні п'ять разів вигравала трофей, а також здобула по два комплекти срібних та бронзових нагород.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Бразилія опинилась у групі C. "Селесао" на цьому етапі зіграють проти Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландії (24 червня).