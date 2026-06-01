Одним з останніх свій список гравців оголосила збірна Алжиру. Команда повертається на Мундіаль після 12-тирічної паузи, повідомляє Équipe d'Algérie de football.

Кого відсіяли в Алжирі?

Тим часом, Владімір Петкович назвав заявку "лисів пустелі" на ЧС-2026. До неї увійшли місцеві зірки Ріяд Марез, який грав за Манчестер Сіті, а також захисник Боруссії Дортмунд Рамі Бенсебаїні.

Крім того, Петкович вирішив повернути у склад відомого хавбека Набіля Бенталеба. Півзахисник Лілля не викликався у коману вже сім місяців. Натомість двох інших місцевих знаменитостей коуч відсіяв.

Поза заявкою на Мундіаль залишились ексгравець Мілана Ісмаель Беннасер, а також Саїд Бенрахма, який виступав у Вест Гемі. Цікаво, що перший викликався ще цього року на матчі Кубка Африки, але Мундіаль все ж пропустить.

Воротарі:

Уссама Бенбот (УСМ Алжир)

Мелвін Масстіль (Стад Ньонне)

Лука Зідан (Гранада)

Захисники:

Рамі Бенсебаїні (Борусія Д)

Ашраф Абада (УСМ Алжир)

Аїсса Манді (Лілль)

Зінедін Белаїд (ЖС Кабілі)

Самір Шергі (ФК Париж)

Жауен Хаджам (Янг Бойз)

Раян Аїт-Нурі (Манчестер Сіті)

Рафік Бельгалі (Верона)

Мохамед Амін Тугай (Есперанс)

Півзахисники:

Яссін Тітрауї (Шарлеруа)

Набіль Бенталеб (Лілль)

Фарес Шаїбі (Айнтрахт)

Уссем Ауар (Аль-Іттіхад)

Раміз Зеррукі (Твенте)

Ібрагім Маза (Баєр)

Хішам Будауї (Ніцца)

Нападники:

Ріяд Марез (Аль-Ахлі)

Амін Гуїрі (Марсель)

Мохамед Амін Амура (Вольфсбург)

Фарес Геджеміс (Фрозіноне)

Аніс Хадж Мусса (Феєнорд)

Надір Бенбуалі (Дьор)

Аділь Бульбіна (Аль-Духаїль)



Владімір Петкович обрав склад збірної Алжиру на ЧС-2026 / фото збірної Алжиру

Хто стане воротарем збірної Алжиру?

Також варто виділити появу у списку алжирців воротаря Люки Зідана. Син легендарного Зінедіна Зідана виступав на молодіжному рівні за французькі збірні.

Проте на дорослому Люка вирішив обрати громадянство Алжиру, звідки родом його бабуся та дідусь. 28-річний кіпер вже встиг награти шість зустрічей за збірну Алжиру.

Він був основним у команді на Кубку Африки-2025, де збірна дійшла до чвертьфіналу. Наразі Зідан-молодший виступає за іспанську Гранаду, за яку цього сезону відіграв 26 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

