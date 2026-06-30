Амбітна збірна Норвегії зіграє проти однієї з найсильніших команд Африки Кот-д'Івуару. Зустріч відбудеться у Далласі, початок – о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Норвегія феєрила в групі?

Скандинавська збірна потужно почала Мундіаль, здобувши дві результативні перемоги. "Вікінги" розгромили Ірак з рахунком 4:1, після чого здобули перемогу в лобовій зустрічі проти Сенегалу (3:2).

Героєм цих зустрічей став Ерлінг Голанд, який відзначився чотирма м'ячами. Це дозволило підопічним Сольбаккена гарантувати собі друге місце.

Випередити французів шансів було небагато, тому в останньому турі норвежці застосували масову ротацію. Скандинави очікувано програли 1:4 та вийшли у плей-оф з другого місця.

Чому Кот-д'Івуар став відкриттям?

В першому раунді на виліт команду Сольбаккена вже чекала збірна Кот-д'Івуару. "Слони" справили позитивне враження в групі, здобувши дві "сухі" перемоги над Еквадором та Кюрасао.

Ба більше, івуарійці могли здобувати позитивний результат і проти Німеччини, але вихід Ундава з його дублем дозволив Бундестім оформити камбек (1:2).

Зустріч в Далласі обіцяє стати результативною. Як Кот-д'Івуар, так і Норвегія мають крутий підбір гравців в атаці. У африканців вражають Діоманде, Діалло та Пепе.

Орієнтовні склади команд:

Кот-д'Івуар: Фофана – Дуе, У. Діоманде, Коссуну, Конан – Сангаре, Кессьє – Діалло, Улаї, Я. Діоманде – Пепе.

Норвегія: Нюлан – Педерсен, Аєр, Хеггем, Меллер Вольфе – Берге, Аурснес – Нуса, Едегор, Серлот – Голанд.

Скандинави ж очікувано роблять ставку на голи Голанда, але при цьому мають у складі таких майстрів як Серлот, Нуса та Едегор. До очної битви команди підходять із відчутними втратами на правому фланзі захисту.

У складі Норвегії під питанням участь гравця Боруссії Рюерсона, який травмувався у другому турі. У свою чергу івуарійці не зможуть розраховувати на Сінго. Зазначимо, що переможець цієї пари вийде в 1/8 фіналу на Бразилію.