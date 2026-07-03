Переможець групи К збірна Колумбії зустрінеться із африканським представником Ганою. Матч пройде у Канзасі, початок – 4 липня о 04:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Колумбія обійшла Португалію?

Колумбійці класно відіграли у групі, обігравши на класі як Узбекистан, так і ДР Конго. В цих зустрічах відмінно показали себе Даніель Муньйос та Луїс Діас.

Правий захисник забив в кожному з двох матчів, тоді як вінгер Баварії оформив гол та асист проти узбеків. В останньому турі колумбійцям достатньо було не програти Португалії.

Зрештою підопічні Лоренцо не дозволили Роналду і компанії забити, оформивши нульову нічию. Завдяки цьому колумбійцям в 1/16 фіналу випала одна з команд, що посіли треті місця в групах.

Що продемонструвала Гана?

Нею виявилась збірна Гани, яка не демонструвала видовищний футбол в групі. Проте результату "чорні зірки" досягали та вийшли у плей-оф ще після другого туру.

Перемогу над Панамою вдалось вирвати лише в компенсований час, а у зустрічі із Англією ганцям вдалось відстояти нульову нічию. Підопічним Кейруша треба було не програти Хорватії, щоб залишитися другою.

Орієнтовні склади команд:

Колумбія: Варгас – Муньйос, Лукумі, Санчес, Мохіка – Пуерта, Лерма, Аріас – Хамес Родрігес, Суарес, Луїс Діас.

Гана: Асаре – Сеная, Лукассен, Аджетеї, Менса – Партей, Сібо, Овусу – Сулемана, Аю, Вільямс.

У підсумку "картаті" таки дотисли Гану та відправили африканців на бій проти Колумбії. На жаль для "чорних зірок", вони підходять до матчу 1/16 фіналу із кадровими втратами.

Ще в першому туру травмувався основний кіпер Аїт-Зігі. Тепер же на матч проти колумбійців під питанням участь захисників Оппонга та Опоку, а також головної зірки Гани Семеньо.