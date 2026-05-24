Крім того, організатори чемпіонату світу готують чимало активностей для вболівальників. Серед головних атрибутів змагання є офіційний саундтрек турніру, повідомляє 24 Канал.

Як виглядає кліп до пісні Шакіри?

Цього року ФІФА запросила культову співачку Шакіру, яка стала авторкою гімну Мундіалю. Колумбійка записала трек "Dai Dai" разом із нігерійським репером Burna Boy.

Тепер же артистка випустила офіційний кліп на пісню "Dai Dai". На ньому Шакіра у звичному для себе стилі запалює гарячими танцями разом з дітьми на фоні фавел та типової для Мексики секвої.

Окрім цього, Шакіра залучила до кліпу багатьох відомих зірок футболу. У відео знялись Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Родрі, Гаррі Кейн, Ерлінг Голанд, Вінісіус Жуніор та інші гравці.

Офіційний кліп до чемпіонату світу-2026: дивитися відео

Нагадаємо, що колумбійська співачка стала справжнім символом чемпіонатів світу з футболу. Шакіра випускала саундтреки до Мундіалів у 2006, 2010 та 2014 роках.

Особливого успіху досяг гімн чемпіонату світу-2010 у ПАР під назвою "Waka Waka". Під час зйомок того кліпу Шакіра познайомилась із іспанським футболістом Жераром Піке.

Після турніру захисник Барселони почав стосунки з колумбійкою, із якою прожив 12 років. Піке та Шакіра виховують двох синів Мілана та Сашу. Проте у 2022 році пара розійшлась через зради з боку Жерара.

Зазначимо, що Шакіра буде однією з зірок шоу під час фіналу ЧС-2026. В перерві зустрічі відбудеться Halftime Show, де виступлять колумбійка, Мадонна та група BTS.