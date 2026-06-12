Національна команда Канади поміряється силами зі збірною Боснії і Герцеговини. Зустріч на арені "BMO Field" розпочнеться 12 червня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чи зможе Боснія здивувати господарів?

Боснійці є вкрай неочікуваним гостем на ЧС-2026. Команда має не надто великий кадровий ресурс, проте змогла у здійснити сенсацію у кваліфікації.

Спочатку балканці посіли друге місце в групі, випередивши Румунію Мірчі Луческу. Потім у плей-оф підопічні Барбареза обіграли в серії пенальті непростий Вельс.

Але найбільше "жовто-сині" здивували у вирішальному матчі проти Італії. Балканці дали рівний бій чотириразовим чемпіонам світу та в серії пенальті здобули путівку на Мундіаль.

Це вже другий чемпіонат світу для Боснії і Герцеговини, який стане шансом засвітитися для талановитої молоді. При цьому команда має і досвідчених виконавців, таких як Джеко, Колашинац чи Демірович.

Підопічним Барбареза пощастило потрапити в групу В без грандів світового футболу. Натомість вже у першому турі балканцям доведеться битися із господаркою ЧС Канадою.

Потенціал "кленових" залишається загадкою для більшості. Раніше Канада їздила лише на два Мундіалі (1986, 2022), де програла всі свої шість матчів.

Зараз же у збірної ледь не найкращий підбір гравців в історії. В атаці феєрять Джонатан та Проміс Девіди, на фланзі є запальний Б'юкенен, а в опорній зоні додає впевненості Еуштакіу.

Головною ж зіркою канадців є лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс. Проте лідеру команди часто дошкуляють травми і через неї він залишається під питанням на матч з боснійцями. Правда, участь Джеко зі сторони суперника також не гарантована.