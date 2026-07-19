В битві за Кубок світу між собою зійдуться збірні Аргентини та Іспанії. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Фінал чемпіонату світу-2026: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Аргентина

Хто вийде в основі?

Тим часом, головні тренери визначились зі стартовими складами. Луїс де ла Фуенте знову залишив на заміні одного з найдорожчих гравців збірної Іспанії Педрі.

Замість нього з перших хвилин зіграє Фабіан Руїс. Півзахисник ПСЖ забив гол Марокко у чвертьфіналі та допоміг здолати Францію у півфіналі ЧС-2026. Також в основу потрапили головні зірки команди Родрі, Ямаль та Оярсабаль.

Що ж стосується Аргентини, то втретє у фіналі чемпіонату світу зіграє Ліонель Мессі. В парі із 39-річним нападником вийде Хуліан Альварес, тоді як герой матчу 1/2 фіналу проти Англії Лаутаро Мартінес опинився на заміні.

Склад Іспанії:

ОСНОВА: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Фабіан Руїс – Баена, Ольмо, Ямаль – Оярсабаль.

Запасні: Райя, Ж. Гарсія, Льоренте, Пубілль, Е. Гарсія, Грімальдо, Меріно, Субіменді, Педрі, Гаві, Ферран Торрес, Піно, Вільямс, Іглесіас, Муньйос.

Склад Аргентини:

ОСНОВА: Еміліано Мартінес – Монтьель, Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко – Де Пауль, Макаллістер, Енцо Фернандес – Ніко Гонсалес, Альварес, Мессі.

Запасні: Муссо, Рульї, Моліна, Сенесі, Медіна, Отаменді, Паласіос, Барко, Паредес, Ло Чельсо, Сімеоне, Альмада, Пас, Лопес, Лаутаро Мартінес.

Де дивитися фінал?

Матч Іспанія – Аргентина онлайн буде показаний в прямому ефірі на ОТТ-платформі Megogo. Поєдинок транслюватиметься на каналах "Megogo Футбол Перший" та "Megogo Спорт".

Передматчева студія розпочне ефір о 20:45 за київським часом. Свої думки щодо матчу висловлять Олександра Кучеренко, Роман Бебех та Олександр Головко. Коментувати зустріч будуть Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу та вже тричі підіймала над головою Кубок світу. У свою чергу Іспанія лише у 2010 році грала у фіналі, вигравши трофей у Нідерландів.