Збірна Аргентини захищатиме свій титул чемпіона у бою проти Іспанії. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як команди вийшли у фінал?

Обидва фіналісти турніру є чинними лідерами рейтингу ФІФА. Іспанці лише у першому турі втратили очки проти Кабо-Верде, після чого видали серію з шести перемог, вибивши в тому числі Францію.

у Аргентини ж осічок не було, проте у плей-оф команда Скалоні мала чимало проблем. "Альбіселесте" лише в екстратаймах проходили Кабо-Верде та Швейцарію, а також відігравались з 0:2 проти Єгипту.

Ба більше, у півфіналі Мессі і компанія були близькими до вильоту від Англії після голу Гордона. Але два голи у кінці зустрічі дозволили Аргентині оформити камбек (2:1).

Скільки коштують гравці?

Цікаво, що саме Франція та Англія є найдорожчими збірними Мундіалю згідно з Transfermarkt. Натомість фіналісти ЧС-2026 оцінені куди дешевше.

Іспанія є третьою найдорожчою збірною світу, її склад оцінений у 1,22 мільярда євро. Що ж стосується аргентинців, то вона в списку найдорожчих команд йде лише сьомою з цінником у 807,5 мільйона.

Найдорожчі збірні ЧС-2026:

Франція – 1,52 мльярда євро Англія – 1,36 мільярда євро Іспанія – 1,22 мільярда євро Португалія – 1,01 мільярда євро Німеччина – 947 мільйонів євро Бразилія – 928,2 мільйона євро Аргентина – 807,5 мільйона євро Нідерланди – 754,2 мільйона євро Норвегія – 589,9 мільйона євро Бельгія – 547,5 мільйона євро

Хто є найдорожчим гравцем у фіналі?

Цікаво, що у складах команд вкрай мало гравців, які оцінені у більш ніж 100 мільйонів євро. Найвищий цінник має 19-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Зірка Барселони коштує 200 мільйонів євро і є одним з двох найдорожчих гравців світу наряду з Ерлінгом Голандом. Також у збірній Іспанії є Педрі за 150 мільйонів, тоді як інші футболісти "фурії рохи" коштують куди дешевше.

Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:

ІСПАНІЯ АРГЕНТИНА 1 Ламін Ямаль 200 млн Хуліан Альварес 100 млн 2 Педрі 150 млн Енцо Фернандес 90 млн 3 Пау Кубарсі 80 млн Лаутаро Мартінес 85 млн 4 Мартін Субіменді 75 млн Ніко Пас 80 млн 5 Дані Ольмо 60 млн Алексіс Макаллістер 70 млн

Що ж стосується Аргентини, то лише один їх футболіст дотягнув до позначки в сотню мільйонів. Мова про нападника Атлетіко Хуліана Альвареса, який навіть не завжди був основним у збірній.

При цьому ще троє гравців "альбіселесте" близькі до 100 мільйонів євро. Головна ж зірка Аргентини Ліонель Мессі коштує вже 12 мільйонів, але таку ціну формулює в основному вік футболіста.

ІСПАНІЯ ЦІНА (млн євро) АРГЕНТИНА ВОРОТАР Унаї Сімон 22 12 Еміліано Мартінес ПРАВИЙ ЗАХИСНИК Педро Порро 35 15 Науель Моліна ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Пау Кубарсі 80 40 Лісандро Мартінес ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Аймерік Ляпорт 8 45 Крістіан Ромеро ЛІВИЙ ЗАХИСНИК Марк Кукурелья 50 4 Ніколас Тальяфіко ОПОРНИЙ ХАВБЕК Родрі 50 5 Леандро Паредес ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК Фабіан Руїс 30 70 Алексіс Макаллістер АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК Дані Ольмо 60 90 Енцо Фернандес ПРАВИЙ ВІНГЕР Ламін Ямаль 200 40 Джуліано Сімеоне ЛІВИЙ ВІНГЕР / НАПАДНИК Алекс Баена 40 15 Ліонель Мессі НАПАДНИК Мікель Оярсабаль 25 100 Хуліан Альварес

Що ж стосується порівняння команд по позиціях, то і тут перевага на боці Іспанії. Команда де ла Фуенте має перевагу на семи позиціях, тоді як аргентинці – на чотирьох.

Нагадаємо, що Іспанія лише один раз виходила у фінал чемпіонату світу. У 2010 році "фурія роха" виграла Кубок в бою проти Нідерландів. У свою чергу аргентинці мали шість фіналів, з яких тричі тріумфували.