Збірна Аргентини захищатиме свій титул чемпіона у бою проти Іспанії. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Як команди вийшли у фінал?
Обидва фіналісти турніру є чинними лідерами рейтингу ФІФА. Іспанці лише у першому турі втратили очки проти Кабо-Верде, після чого видали серію з шести перемог, вибивши в тому числі Францію.
у Аргентини ж осічок не було, проте у плей-оф команда Скалоні мала чимало проблем. "Альбіселесте" лише в екстратаймах проходили Кабо-Верде та Швейцарію, а також відігравались з 0:2 проти Єгипту.
Ба більше, у півфіналі Мессі і компанія були близькими до вильоту від Англії після голу Гордона. Але два голи у кінці зустрічі дозволили Аргентині оформити камбек (2:1).Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Скільки коштують гравці?
Цікаво, що саме Франція та Англія є найдорожчими збірними Мундіалю згідно з Transfermarkt. Натомість фіналісти ЧС-2026 оцінені куди дешевше.
Іспанія є третьою найдорожчою збірною світу, її склад оцінений у 1,22 мільярда євро. Що ж стосується аргентинців, то вона в списку найдорожчих команд йде лише сьомою з цінником у 807,5 мільйона.
Найдорожчі збірні ЧС-2026:
- Франція – 1,52 мльярда євро
- Англія – 1,36 мільярда євро
- Іспанія – 1,22 мільярда євро
- Португалія – 1,01 мільярда євро
- Німеччина – 947 мільйонів євро
- Бразилія – 928,2 мільйона євро
- Аргентина – 807,5 мільйона євро
- Нідерланди – 754,2 мільйона євро
- Норвегія – 589,9 мільйона євро
- Бельгія – 547,5 мільйона євро
Хто є найдорожчим гравцем у фіналі?
Цікаво, що у складах команд вкрай мало гравців, які оцінені у більш ніж 100 мільйонів євро. Найвищий цінник має 19-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль.
Зірка Барселони коштує 200 мільйонів євро і є одним з двох найдорожчих гравців світу наряду з Ерлінгом Голандом. Також у збірній Іспанії є Педрі за 150 мільйонів, тоді як інші футболісти "фурії рохи" коштують куди дешевше.
Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:
|
|
ІСПАНІЯ
|
АРГЕНТИНА
|
1
|
Ламін Ямаль
|
200 млн
|
Хуліан Альварес
|
100 млн
|
2
|
Педрі
|
150 млн
|
Енцо Фернандес
|
90 млн
|
3
|
Пау Кубарсі
|
80 млн
|
Лаутаро Мартінес
|
85 млн
|
4
|
Мартін Субіменді
|
75 млн
|
Ніко Пас
|
80 млн
|
5
|
Дані Ольмо
|
60 млн
|
Алексіс Макаллістер
|
70 млн
Що ж стосується Аргентини, то лише один їх футболіст дотягнув до позначки в сотню мільйонів. Мова про нападника Атлетіко Хуліана Альвареса, який навіть не завжди був основним у збірній.
При цьому ще троє гравців "альбіселесте" близькі до 100 мільйонів євро. Головна ж зірка Аргентини Ліонель Мессі коштує вже 12 мільйонів, але таку ціну формулює в основному вік футболіста.
|
|
ІСПАНІЯ
|
ЦІНА (млн євро)
|
АРГЕНТИНА
|
ВОРОТАР
|
Унаї Сімон
|
22
|
12
|
Еміліано Мартінес
|
ПРАВИЙ ЗАХИСНИК
|
Педро Порро
|
35
|
15
|
Науель Моліна
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК
|
Пау Кубарсі
|
80
|
40
|
Лісандро Мартінес
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК
|
Аймерік Ляпорт
|
8
|
45
|
Крістіан Ромеро
|
ЛІВИЙ ЗАХИСНИК
|
Марк Кукурелья
|
50
|
4
|
Ніколас Тальяфіко
|
ОПОРНИЙ ХАВБЕК
|
Родрі
|
50
|
5
|
Леандро Паредес
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК
|
Фабіан Руїс
|
30
|
70
|
Алексіс Макаллістер
|
АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК
|
Дані Ольмо
|
60
|
90
|
Енцо Фернандес
|
ПРАВИЙ ВІНГЕР
|
Ламін Ямаль
|
200
|
40
|
Джуліано Сімеоне
|
ЛІВИЙ ВІНГЕР / НАПАДНИК
|
Алекс Баена
|
40
|
15
|
Ліонель Мессі
|
НАПАДНИК
|
Мікель Оярсабаль
|
25
|
100
|
Хуліан Альварес
Що ж стосується порівняння команд по позиціях, то і тут перевага на боці Іспанії. Команда де ла Фуенте має перевагу на семи позиціях, тоді як аргентинці – на чотирьох.
Нагадаємо, що Іспанія лише один раз виходила у фінал чемпіонату світу. У 2010 році "фурія роха" виграла Кубок в бою проти Нідерландів. У свою чергу аргентинці мали шість фіналів, з яких тричі тріумфували.