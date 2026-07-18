В поєдинку за Кубок світу між собою зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Зустріч на стадіоні "МетЛайф Стедіум" розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Хто частіше перемагав у матчах Іспанія – Аргентина?
Збірна Іспанії є нечастим гостем на пізніх стадіях чемпіонату світу. Це лише другий фінал для "фурії рохи". У свою чергу Аргентина сім разів грала у півфіналі Мундіалю та кожного разу проходила у вирішальний матч.
Тим не менше, історія матчів між фіналістами ЧС-2026 складається майже повністю з товариських ігор. Іспанія зіграла проти Аргентини 14 очних зустрічей, 13 з яких були спарингами. В цих поєдинках зберігається паритет.
Кожна з команд відсвяткувала по шість перемог, а також було зафіксовано дві нічиї. Різниця голів – 19:18 на користь іспанців. Зрештою єдиний офіційний матч між збірними відбувся у далекому 1966 році.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Коли команди зустрічались на ЧС?
Іспанія та Аргентина опинились в одній групі разом із німцями та швейцарцями. Дуель команд відбулась у першому турі в Бірмінгемі на стадіоні "Вілла Парк".
Переможцем того матчу стала південноамериканська команда, яка тріумфувала з рахунком 2:1. На гол іспанця Піррі дублем відповів аргентинець Артіме.
Як Аргентина перемогла Іспанію на ЧС-1966: дивитися відео
Тоді ця перемога допомогла Аргентині посісти друге місце в групі позаду Німеччини та вийти у плей-оф. Іспанія ж стала третьою та вилетіла з турніру.
Всі матчі між Іспанією та Аргентиною:
- 1952 рік. Іспанія – Аргентина 0:1
- 1953 рік. Аргентина – Іспанія 1:0
- 1960 рік. Аргентина – Іспанія 2:0
- 1961 рік. Іспанія – Аргентина 2:0
- 1966 рік (ЧС). Аргентина – Іспанія 2:1
- 1972 рік. Іспанія – Аргентина 1:0
- 1974 рік. Аргентина – Іспанія 1:1
- 1988 рік. Іспанія – Аргентина 1:1
- 1995 рік. Іспанія – Аргентина 2:1
- 1999 рік. Іспанія – Аргентина 0:2
- 2006 рік. Іспанія – Аргентина 2:1
- 2009 рік. Іспанія – Аргентина 2:1
- 2010 рік. Аргентина – Іспанія 4:1
- 2018 рік. Іспанія – Аргентина 6:1
- 2026 рік (Фіналіссіма). Іспанія – Аргентина скасовано
Як зірвалась Фіналіссіма?
Цікаво, що у березні поточного року мав відбутися ще один офіційний матч між Іспанією та Аргентиною. 27 березня команди мали зустрітися у Катарі в рамках Фіналіссіми.
Це турнір з одного матчу, в якому зустрічаються переможці Євро та Копа Америка. Проте гра була скасована через війну за Близькому Сході, коли Іран почав бомбардувати сусідні країни у відповідь на атаки з боку США та Ізраїлю.
Коли команди грали востаннє?
Таким чином, востаннє Іспанія та Аргентина зустрічались між собою аж у 2018 році. Той спаринг у Мадриді збірна Аргентини воліла би пошвидше забути.
Іспанія тріумфувала з рахунком 6:1. Головним героєм зустрічі став Іско, який записав на свій рахунок хет-трик. До слова, за збірну Аргентини забив тоді Ніколас Отаменді.
Огляд матчу Іспанія – Аргентина у 2018-му: дивитися відео
Центрбек є одним з чотирьох гравців з того матчу, який може зіграти і у фіналі ЧС-2026. Інші троє також є аргентинцями, мова про Ніколаса Тальяфіко, Джованні Ло Чельсо та Лаутаро Мартінеса.
Також у заявках команд були Родрі та Леандро Паредес, але на поле вони не виходили. Що ж стосується Мессі, то в тому матчі Лео не був заграний.
Але свій досвід ігор проти Іспанії у нападника є. Ліонель грав у спарингах із "фурією рохою" у 2006, 2009 та 2010 роках і в останніх двох зустрічах забив по дному голу.