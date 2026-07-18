В поєдинку за Кубок світу між собою зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Зустріч на стадіоні "МетЛайф Стедіум" розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто частіше перемагав у матчах Іспанія – Аргентина?

Збірна Іспанії є нечастим гостем на пізніх стадіях чемпіонату світу. Це лише другий фінал для "фурії рохи". У свою чергу Аргентина сім разів грала у півфіналі Мундіалю та кожного разу проходила у вирішальний матч.

Тим не менше, історія матчів між фіналістами ЧС-2026 складається майже повністю з товариських ігор. Іспанія зіграла проти Аргентини 14 очних зустрічей, 13 з яких були спарингами. В цих поєдинках зберігається паритет.

Кожна з команд відсвяткувала по шість перемог, а також було зафіксовано дві нічиї. Різниця голів – 19:18 на користь іспанців. Зрештою єдиний офіційний матч між збірними відбувся у далекому 1966 році.

Коли команди зустрічались на ЧС?

Іспанія та Аргентина опинились в одній групі разом із німцями та швейцарцями. Дуель команд відбулась у першому турі в Бірмінгемі на стадіоні "Вілла Парк".

Переможцем того матчу стала південноамериканська команда, яка тріумфувала з рахунком 2:1. На гол іспанця Піррі дублем відповів аргентинець Артіме.

Як Аргентина перемогла Іспанію на ЧС-1966: дивитися відео

Тоді ця перемога допомогла Аргентині посісти друге місце в групі позаду Німеччини та вийти у плей-оф. Іспанія ж стала третьою та вилетіла з турніру.

Всі матчі між Іспанією та Аргентиною:

1952 рік . Іспанія – Аргентина 0:1

. Іспанія – Аргентина 1953 рік . Аргентина – Іспанія 1:0

. Аргентина – Іспанія 1960 рік . Аргентина – Іспанія 2:0

. Аргентина – Іспанія 1961 рік . Іспанія – Аргентина 2:0

. Іспанія – Аргентина 1966 рік (ЧС) . Аргентина – Іспанія 2:1

. Аргентина – Іспанія 1972 рік . Іспанія – Аргентина 1:0

. Іспанія – Аргентина 1974 рік . Аргентина – Іспанія 1:1

. Аргентина – Іспанія 1988 рік . Іспанія – Аргентина 1:1

. Іспанія – Аргентина 1995 рік . Іспанія – Аргентина 2:1

. Іспанія – Аргентина 1999 рік . Іспанія – Аргентина 0:2

. Іспанія – Аргентина 2006 рік . Іспанія – Аргентина 2:1

. Іспанія – Аргентина 2009 рік . Іспанія – Аргентина 2:1

. Іспанія – Аргентина 2010 рік . Аргентина – Іспанія 4:1

. Аргентина – Іспанія 2018 рік . Іспанія – Аргентина 6:1

. Іспанія – Аргентина 2026 рік (Фіналіссіма). Іспанія – Аргентина скасовано

Як зірвалась Фіналіссіма?

Цікаво, що у березні поточного року мав відбутися ще один офіційний матч між Іспанією та Аргентиною. 27 березня команди мали зустрітися у Катарі в рамках Фіналіссіми.

Це турнір з одного матчу, в якому зустрічаються переможці Євро та Копа Америка. Проте гра була скасована через війну за Близькому Сході, коли Іран почав бомбардувати сусідні країни у відповідь на атаки з боку США та Ізраїлю.

Коли команди грали востаннє?

Таким чином, востаннє Іспанія та Аргентина зустрічались між собою аж у 2018 році. Той спаринг у Мадриді збірна Аргентини воліла би пошвидше забути.

Іспанія тріумфувала з рахунком 6:1. Головним героєм зустрічі став Іско, який записав на свій рахунок хет-трик. До слова, за збірну Аргентини забив тоді Ніколас Отаменді.

Огляд матчу Іспанія – Аргентина у 2018-му: дивитися відео

Центрбек є одним з чотирьох гравців з того матчу, який може зіграти і у фіналі ЧС-2026. Інші троє також є аргентинцями, мова про Ніколаса Тальяфіко, Джованні Ло Чельсо та Лаутаро Мартінеса.

Також у заявках команд були Родрі та Леандро Паредес, але на поле вони не виходили. Що ж стосується Мессі, то в тому матчі Лео не був заграний.

Але свій досвід ігор проти Іспанії у нападника є. Ліонель грав у спарингах із "фурією рохою" у 2006, 2009 та 2010 роках і в останніх двох зустрічах забив по дному голу.