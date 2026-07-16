В битві за трофей зійдуться команди Іспанії та Аргентини. Матч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум" 19 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Скільки фіналів було у Іспанії та Аргентини?
За свою історію Іспанія лише один раз грала у фіналі чемпіонату світу. У 2010 році "фурія роха" виборола Кубок у вирішальному матчі проти Нідерландів завдяки голу Іньєсти в екстратаймі.
А ось Аргентина є куди більш досвідченим бійцем на пізніх стадіях. Для "альбіселесте" звітний фінал буде вже сьомим в історії і за цим показником Аргентина виходить на чисте друге місце.
Більше участей у вирішальних матчах було лише у Німеччини (8). У попередніх шести фіналах Аргентина мала 50% успіху – по три перемоги та поразки. Все почалс ще на першому Мундіалі в історії.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Історія фіналів Аргентини на ЧС
Турнір проходив у сусідньому Уругваї і на нього так і не завітали більшість топ-збірних. Зрештою у фіналі "альбіселесте" зійшлись як раз із командою-господаркою та зазнали поразки з рахунком 2:4.
Після цього аргентинці надовго забули про вирішальні стадії ЧС, аж поки самі не прийняли турнір у 1978-му. Тоді підопічні Сезара Менотті зійшлись у фіналі проти Нідерландів та здобули свій перший трофей.
Куди більш гарячим став турнір у 1986 році, де запалив легендарний Дієго Марадона. Нападник довів Аргентину до фіналу, де його команда перестріляла збірну Німеччини.
Причому Бундестім зробив камбек з 0:2 на 2:2, але у підсумку пропустив втретє від Бурручаги. За чотири роки, у 1990-му, обидві команди знову опинились у фіналі і цього разу Німеччина взяла реванш завдяки голу Бреме з пенальті.
Всі фіналі чемпіонату світу Аргентини:
|
РІК
|
МАТЧ
|
РАХУНОК
|
ГОЛИ
|
1930
|
Уругвай – Аргентина
|
4:2
|
Дорадо, 12, Сеа, 57, Іріарте, 68, Кастро, 89 – Піосельє, 20, Стабіле, 37
|
1978
|
Аргентина – Нідерланди
|
3:1
|
Кемпес, 38, 105, Бертоні, 115 – Наннінга, 82
|
1986
|
Аргентина – Німеччина
|
3:2
|
Браун, 23, Вальдано, 56, Бурручага, 84 – Румменігге, 74, Феллер, 81
|
1990
|
Німеччина – Аргентина
|
1:0
|
Бреме, 85 (пен)
|
2014
|
Німеччина – Аргентина
|
1:0
|
Гьотце, 113
|
2022
|
Аргентина – Франція
|
3:3 (пен – 4:2)
|
Мессі, 23 (пен), 108, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80 (пен), 81, 118 (пен)
Втретє у фіналі доля звела Німеччину та Аргентину вже у 2014-му. Команда Мессі змогла дотягнути до екстратайів, але там пропустила вирішальний гол від Гьотце. Останній же поки фінал стався у "альбіселесте" на попередньому турнірі в Катарі.
Ліонель довів свою команду до вирішальної битви із Францією, де команди подарували феєрію з шістьма голами. Мбаппе оформив хет-трик, на рахунку Мессі – дубль. Зрештою після рахунку 3:3 Аргентина виграла свій третій Кубок світу по пенальті.
І ось тепер на південноамериканців чекає сьомий фінал чемпіонату світу. Матч Іспанія – Аргентина пройде у Нью-Йорку 19 липня. Початок – о 22:00 за київським часом.