В битві за трофей зійдуться команди Іспанії та Аргентини. Матч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум" 19 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Скільки фіналів було у Іспанії та Аргентини?

За свою історію Іспанія лише один раз грала у фіналі чемпіонату світу. У 2010 році "фурія роха" виборола Кубок у вирішальному матчі проти Нідерландів завдяки голу Іньєсти в екстратаймі.

А ось Аргентина є куди більш досвідченим бійцем на пізніх стадіях. Для "альбіселесте" звітний фінал буде вже сьомим в історії і за цим показником Аргентина виходить на чисте друге місце.

Більше участей у вирішальних матчах було лише у Німеччини (8). У попередніх шести фіналах Аргентина мала 50% успіху – по три перемоги та поразки. Все почалс ще на першому Мундіалі в історії.

Історія фіналів Аргентини на ЧС

Турнір проходив у сусідньому Уругваї і на нього так і не завітали більшість топ-збірних. Зрештою у фіналі "альбіселесте" зійшлись як раз із командою-господаркою та зазнали поразки з рахунком 2:4.

Після цього аргентинці надовго забули про вирішальні стадії ЧС, аж поки самі не прийняли турнір у 1978-му. Тоді підопічні Сезара Менотті зійшлись у фіналі проти Нідерландів та здобули свій перший трофей.

Куди більш гарячим став турнір у 1986 році, де запалив легендарний Дієго Марадона. Нападник довів Аргентину до фіналу, де його команда перестріляла збірну Німеччини.

Причому Бундестім зробив камбек з 0:2 на 2:2, але у підсумку пропустив втретє від Бурручаги. За чотири роки, у 1990-му, обидві команди знову опинились у фіналі і цього разу Німеччина взяла реванш завдяки голу Бреме з пенальті.

Всі фіналі чемпіонату світу Аргентини:

РІК МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 1930 Уругвай – Аргентина 4:2 Дорадо, 12, Сеа, 57, Іріарте, 68, Кастро, 89 – Піосельє, 20, Стабіле, 37 1978 Аргентина – Нідерланди 3:1 Кемпес, 38, 105, Бертоні, 115 – Наннінга, 82 1986 Аргентина – Німеччина 3:2 Браун, 23, Вальдано, 56, Бурручага, 84 – Румменігге, 74, Феллер, 81 1990 Німеччина – Аргентина 1:0 Бреме, 85 (пен) 2014 Німеччина – Аргентина 1:0 Гьотце, 113 2022 Аргентина – Франція 3:3 (пен – 4:2) Мессі, 23 (пен), 108, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80 (пен), 81, 118 (пен)

Втретє у фіналі доля звела Німеччину та Аргентину вже у 2014-му. Команда Мессі змогла дотягнути до екстратайів, але там пропустила вирішальний гол від Гьотце. Останній же поки фінал стався у "альбіселесте" на попередньому турнірі в Катарі.

Ліонель довів свою команду до вирішальної битви із Францією, де команди подарували феєрію з шістьма голами. Мбаппе оформив хет-трик, на рахунку Мессі – дубль. Зрештою після рахунку 3:3 Аргентина виграла свій третій Кубок світу по пенальті.

І ось тепер на південноамериканців чекає сьомий фінал чемпіонату світу. Матч Іспанія – Аргентина пройде у Нью-Йорку 19 липня. Початок – о 22:00 за київським часом.