В битві за Кубок світу зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Традиційно важливу роль у таких матчах відіграє головний арбітр, який судитиме фінал, повідомляє сайт ФІФА.

Хто судитиме у фіналі ЧС-2026?

За три дні до фіналу головний футбольний орган назвав суддівську бригаду на поєдинок. Головним рефері зустрічі було призначено 46-річного Славко Вінчича.

В бригаді словенця також будуть його земляки Томаш Кланчник та Андраш Ковачич. Четвертим рефері буде Адхам Махадме, а резервним асистентом – Мохаммад Аль-Калаф, які представляють Йорданію.

Славко є досвідченим арбітром, який отримав ліцензію ФІФА ще у 2010 році. Тим не менш, фінал ЧС стане вершиною для його кар'єри, тому рефері не стримав емоції, коли дізнався про призначення.

Як Вінчич відреагував на призначення на фінал ЧС-2026: дивитися відео

Що відомо про Вінчича?

Словенець вже працював на двох топових фіналах. У 2022 році він був головним рефері у вирішальній грі Ліги Європи, де Айнтрахт переграв Рейнджерс.

А за два роки, у 2024-му, Славко розсудив фінал Ліги чемпіонів, в якому Реал переміг Боруссію Дортмунд. На чемпіонатах світу Вінчич відпрацював п'ять матчів у 2022 та 2026 роках.

На турнірі в Катарі він перетнувся зі збірною Аргентини. В тому матчі підопічні Скалоні сенсаційно програли в групі Саудівській Аравії (1:2). Це була єдина зустріч словенця проти "альбіселесте".

А ось збірну Іспанії Славко перетинався аж п'ять разів. Серед них були три матчі в рамках Євро у 2021 та 2024 роках. В жодному з цих матчів "фурія роха" не зазнавала поразок:

Товариський матч, 2017 рік . Іспанія – Колумбія 2:2

. Іспанія – Колумбія Євро-2020, група . Іспанія – Швеція 0:0

. Іспанія – Швеція Ліга націй 2022-2023, 1/2 фіналу . Іспанія – Італія 2:1

. Іспанія – Італія Євро-2024, група . Іспанія – Італія 1:0

. Іспанія – Італія Євро-2024, 1/2 фіналу. Іспанія – Франція 2:1

Нагадаємо, що Іспанія у півфіналі здолала Францію з рахунком 2:0. У свою чергу збірна Аргентини здійснила камбек у битві проти команди Англії (2:1).

Фінал чемпіонату світу-2026 Іспанія – Аргентина відбудеться 19 липня в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.