В битві за Кубок світу між собою зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Зустріч пройде в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися фінал ЧС-2026?

Матч Іспанія – Аргентина онлайн буде показаний в Україні. Офіційним транслятором чемпіонату світу є медіасервіс Megogo, який показує всі ігри у себе на платформі.

Пряма трансляція фіналу чемпіонату світу-2026 відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний на ОТТ-платформі за підписками "Спорт" та "MEGOPACK".

У свою чергу дивитися матч Іспанія – Аргентина онлайн можна буде безкоштовно. Трансляція пройде на каналі "Megogo Спорт", який присутній в кабельних мережах та етері Т2.

Megogo розпочне трансляцію фіналу з передматчевої аналітичної студії, яка стартуватиме о 20:45 за Києвом. Ведучою програми стане Олександра Кучеренко.

У свою чергу експертами в студї виступлять Олександр Головко та Роман Бебех. Що ж стосується коментаторів фіналу ЧС-2026, то ними стануть Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко.

Як команди йшли до фіналу?

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу. У 2022 році "альбіселесте" здобули третій для себе Кубок світу у гарячому фіналі проти Франції з шістьма голами та серією пенальті.

На цьому турнірі підопічні Скалоні виграли усі сім зустрічей, проте у плей-оф команда проходила дуже важко. Проти Кабо-Верде аргентинці примудрились дотягнути до екстратаймів.

Так само довелось грати 120 хвилин проти Швейцарії в 1/4 фіналу. Натомість Мессі і компанія програвали 0:2 Єгипту та 0:1 Англії у півфіналі, але ще в основний час підопічні Скалоні встигли оформити камбек.

Іспанія ж виглядала більш стабільно та потужно. Лише у стартовому турі "фурія роха" розписала нульову нічию проти Кабо-Верде, але після цього підопічні де ла Фуенте почали "лускати" опонентів один за одним.

Особливо вразили винос Австрії на першій стадії плей-оф, вирвана перемога в кінці зустрічі із Португалією, а також крутий матч 1/2 фіналу проти Франції. Команда Дідьє Дешама нічого не змогла протиставити іспанцям, поступившись 0:2.

Тепер же "фурія роха" має змогу вдруге в історії виграти Мундіаль. Вперше це сталось у 2010 році, коли Іспанія під керівництвом Дель Боске обіграла у вирішальному матчі Нідерланди (1:0).