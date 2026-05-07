Крім того, кількість учасників Мундіалю буде збільшена з 32-х до 48-ми. Проте непроста політична обстановка у світі може мати вплив на чемпіонат світу, повідомляє Al Jazeera.

Чого вимагають іранці?

Через спецоперацію США та Ізраїлю проти Ірану участь останнього на ЧС-2026 залишається під питанням. Чимало представників Ірану висловлюють сунів щодо доцільності візиту на Мундіаль.

Проте міністр спорту країни Ахмад Доньямалі запевнив, що його збірна має намір зіграти на Мундіалі. Втім посадовецьвиставив одну жорску умову перед організаторами.

Якщо буде забезпечена безпека гравців збірної Ірану в США, ми поїдемо на чемпіонат світу. Остаточне рішення ухвалюватимуть уряд і Вища рада національної безпеки. Можливо, команда і не поїде. Але якщо ми братимемо участь, то маємо бути повністю готовими,

заявив Доньямалі.

Чи гратиме Іран на чемпіонаті світу?

Зазначимо, що у березні представники футбольної федерації Ірану запевняли, що участь країни у чемпіонаті світу неможлива за умови агресії з боку США. Проте жодної заяви щодо відмови від цього офіційно не лунало.

Зрештою президент ФІФА Джанні Інфантіно зберігає оптимізм. Швейцарець заявив, що змін у складі учасників Мундіалю не заплановано на даний момент.

Іран візьме участь у чемпіонаті світу з футболу, і, звичайно ж, гратиме у США. Причина цього дуже проста: ми маємо об’єднатися. Ми маємо згуртувати людей, це наша відповідальність. ФІФА та футбол об’єднують світ,

– висловився Інфантіно в інтерв'ю CNN.

Крім того, у ЗМІ лунали прохання з боку іранців щодо переносів матчів за їх участі з території США в Канаду чи Мексику. Проте ФІФА відкинула цю ідею, посилаючись на вже сформований календар чемпіонату світу-2026.

Що чекає на Іран на чемпіонаті світу?