Першими в бій вступлять збірні Франції та Марокко. Зустріч відбудеться 9 липня в Бостоні, початок – о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Найкращі голи 1/8 фіналу ЧС-2026: як Голанд принизив Бразилію, а Мессі поховав Єгипет

Чому Франція фаворит ЧС-2026?

Французи вважались головним претендентом на Кубок світу ще до старту турніру. І зрештою команда Дешама повністю виправдовує цей статус, демонструючи шалену форму.

"Ле Бле" виграли непросту групу з максимальною кількістю очок, а в 1/16 фіналу легко розібрались зі шведами (3:0). Загалом же у чотирьох з п'яти матчів французи забивали мінімум по три голи.

Лише остання гра проти Парагваю викликала певні проблеми у "Ле Бле". При цьому суперник не був близьким до перемоги, а лише грав на відбій. У підсумку Франція змогла виграти лише з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі оформив Мбаппе з пенальті. Кіліан наразі веде боротьбу за звання найкращого бомбардиру турніру, настрілявши вже сім м'ячів. Стільки ж має Ерлінг Голанд, тоді як у лідера Ліонеля Мессі 8 голів.

Як виступає Марокко?

У чвертьфіналі на Францію чекає непростий опонент в особі Марокко. Команди перетинались на минулому Мундіалі за крок до фіналу і тоді "Ле Бле" на класі перемогли 2:0.

На звітному турнірі африканці знову демонструють впевнену гру та готуються дати бій фавориту. Підопічні Уахбі вже зупиняли Бразилію в група, а на першій стадії плей-оф зуміли вибити Нідерланди.

Які кадрові втрати у команд?

Проте перед грою із Францією у "левів Атласу" є вагома втрата. В зустрічі із Канадою травмувався нападник Ісмаель Сайбарі, який забивав у кожному матчі в групі.

Орієнтовні склади команд:

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Коне, Рабьо – Барколя, Дембеле, Олісе – Мбаппе.

Марокко: Буну – Хакімі, Діоп, Ріяд, Мазрауї – Ель Айнауї, Буадді – Ель Ханнусс, Унахі, Браїм Діас – Рахімі.

Новачок Баварії навряд чи встигне повернутися до чвертьфінального бою, тому його на вістрі атаки має замінити Рахімі. Французи також втратили вагому бойову одиницю.

Ще не встиг відновитися від пошкодження основний опорник Орельєн Чуамені. Зрештою Дешам замість нього випускав Ману Коне і гравець Роми не підводив.