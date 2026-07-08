В боротьбі за Кубок світу залишились лише вісім команд. Нагадаємо, що турнір був розширений та вперше в історії приймав аж 48 збірних, повідомляє 24 Канал.
До теми Анонс 1/4 фіналу ЧС-2026: хто є фаворитом на виграш Кубка світу
Матчі плей-оф традиційно є менш результативними за групові. Проте в 1/8 фіналу було забито 23 голи, тобто майже три м'ячі за поєдинок, що є доволі високим показником. Вашій увазі – топ-5 найкращих голів цієї стадії ЧС-2026.
5. Малік Тілльман (США)
Американці не змогли завдати проблем Бельгії навіть після "помилування" Балогуна з боку ФІФА. Проте "янкіз" гучно грюкнули дверима наостанок, забивши красивий гол зі стандарту. Знову героєм епізоду став Малік Тілльман, який перед цим в 1/16 фіналу теж реалізував стандарт проти боснійців.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Огляд матчу США – Бельгія: дивитися відео на Megogo
4. Мікель Меріно (Іспанія)
Португальці відчайдушно бились проти чемпіонів Європи та були близькі до екстратаймів. Проте підопічним Мартінеса трохи не вистачило, адже "фурія роха" забила у компенсований час. В цьому голі головна заслуга в асисті Феррана Торреса, який хитрим пасом "розрізав" весь захист Португалії. Меріно залишалось лише реалізувати вихід сам на сам.
Як Меріно поховав надії Португалії на чвертьфінал: дивитися відео на Megogo
3. Ліонель Мессі (Аргентина)
Аргентина була на межі вильоту. Єгипет вів у рахунку 2:0, але на 79-й хвилині Ромеро скоротив відставання. Зрештою паритет відновив Ліонель Мессі в ході навали. Монтьєль скинув під удар форварду і той з близької відстані вколотив снаряд у ворота африканців від поперечини.
Як Мессі забив у ворота Єгипта: дивитися відео на Megogo
2. Аззедін Унахі (Марокко)
Марокко доволі легко впоралось із канадцями завдяки класній зв'язці Браїм Діас – Аззедін Унахі. Вони організували два голи, перший з них був забитий після хитрого розіграшу стандарту від гравця Реалу. У свою чергу Унахі вдався більярдний удар з-за меж карного майданчика.
Хитрий розіграш стандарту від Діаса та Унахі: дивитися відео на Megogo
1. Ерлінг Голанд (Норвегія)
Норвегія запалила у грі з бразильцями, відправивши команду Карло Анчелотті додому. Героєм зустрічі став неймовірний Ерлінг Голанд, який записав на свій рахунок дубль в кінці матчу. Особливо крутим вийшов другий гол форварда, коли він з дальньої відстані вразив нижній кут воріт Аліссона.
Супергол Голанда у ворота Бразилії: дивитися відео на Megogo