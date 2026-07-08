В боротьбі за Кубок світу залишились лише вісім команд. Нагадаємо, що турнір був розширений та вперше в історії приймав аж 48 збірних, повідомляє 24 Канал.

До теми Анонс 1/4 фіналу ЧС-2026: хто є фаворитом на виграш Кубка світу

Матчі плей-оф традиційно є менш результативними за групові. Проте в 1/8 фіналу було забито 23 голи, тобто майже три м'ячі за поєдинок, що є доволі високим показником. Вашій увазі – топ-5 найкращих голів цієї стадії ЧС-2026.

5. Малік Тілльман (США)

Американці не змогли завдати проблем Бельгії навіть після "помилування" Балогуна з боку ФІФА. Проте "янкіз" гучно грюкнули дверима наостанок, забивши красивий гол зі стандарту. Знову героєм епізоду став Малік Тілльман, який перед цим в 1/16 фіналу теж реалізував стандарт проти боснійців.

Огляд матчу США – Бельгія: дивитися відео на Megogo

4. Мікель Меріно (Іспанія)

Португальці відчайдушно бились проти чемпіонів Європи та були близькі до екстратаймів. Проте підопічним Мартінеса трохи не вистачило, адже "фурія роха" забила у компенсований час. В цьому голі головна заслуга в асисті Феррана Торреса, який хитрим пасом "розрізав" весь захист Португалії. Меріно залишалось лише реалізувати вихід сам на сам.

Як Меріно поховав надії Португалії на чвертьфінал: дивитися відео на Megogo

3. Ліонель Мессі (Аргентина)

Аргентина була на межі вильоту. Єгипет вів у рахунку 2:0, але на 79-й хвилині Ромеро скоротив відставання. Зрештою паритет відновив Ліонель Мессі в ході навали. Монтьєль скинув під удар форварду і той з близької відстані вколотив снаряд у ворота африканців від поперечини.

Як Мессі забив у ворота Єгипта: дивитися відео на Megogo

2. Аззедін Унахі (Марокко)

Марокко доволі легко впоралось із канадцями завдяки класній зв'язці Браїм Діас – Аззедін Унахі. Вони організували два голи, перший з них був забитий після хитрого розіграшу стандарту від гравця Реалу. У свою чергу Унахі вдався більярдний удар з-за меж карного майданчика.

Хитрий розіграш стандарту від Діаса та Унахі: дивитися відео на Megogo

1. Ерлінг Голанд (Норвегія)

Норвегія запалила у грі з бразильцями, відправивши команду Карло Анчелотті додому. Героєм зустрічі став неймовірний Ерлінг Голанд, який записав на свій рахунок дубль в кінці матчу. Особливо крутим вийшов другий гол форварда, коли він з дальньої відстані вразив нижній кут воріт Аліссона.

Супергол Голанда у ворота Бразилії: дивитися відео на Megogo