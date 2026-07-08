На відміну від першої стадії плей-оф, на другій відбулась тільки одна серія пенальті. Найбільш переконливу перемогу здобула збірні Бельгії та Марокко, повідомляє 24 Канал.

До теми Лише дві збірні вигравали чемпіонат світу після тріумфу на Євро: чи увійде Іспанія в історію

Як завершились ігри 1/8 фіналу?

Команди розгромили господарів Мундіалю з перевагою у три м'ячі. "Червоні дияволи" завершили шлях США, тоді як африканці вибили збірну Канади.

Також на цій стадії завершився шлях Португалії. Кріштіану Роналду і компанія не змогли здолати чемпіонів Європи Іспанію, пропустивши вирішальний гол у компенсований час.

Крім того, безславно залишила Мундіаль збірна Бразилії, яку відправив додому неймовірний Ерлінг Голанд. А ось Аргентина була за крок від фіаско. Мессі і компанія поступались Єгипту 0:2, але зуміли оформити камбек, забивши три у відповідь.

Всі результати 1/8 фіналу ЧС-2026:

Канада – Марокко 0:3

Франція – Парагвай 0:1

Бразилія – Норвегія 1:2

Мексика – Англія 2:3

Португалія – Іспанія 0:1

США – Бельгія 1:4

Аргентина – Єгипет 3:2

Швейцарія – Колумбія 0:0 (пен. – 4:3)

Хто гратиме в 1/4 фіналу?

У чвертьфіналі залишились представники трьох конфедерацій. Єдиною командою з Африки, яка залишається у грі, є збірна Марокко. Команда може повторити свій успіх ЧС-2022, кваліфікувавшись у півфінал.

Підопічні Мохамеда Уахбі гратимуть проти грізної Франції. У свою чергу чинні чемпіони Європи іспанці поміряються силами із Бельгією. Найбільш іменитим має стати протистояння Норвегії та Англії.

Головною фішкою зустрічі стане протистояння топ-бомбардирів – Ерлінга Голанда проти Гаррі Кейна. В четвертому поєдинку зійдуться Швейцарія та чинні чемпіони аргентинці, які залишились єдиним представником від Південної Америки.

Розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2026:

9 липня, 23:00. Франція – Марокко (Бостон)

Франція – Марокко 10 липня, 22:00. Іспанія – Бельгія (Лос-Анджелес)

Іспанія – Бельгія 12 липня, 00:00. Норвегія – Англія (Маямі)

Норвегія – Англія 12 липня, 04:00. Аргентина – Швейцарія (Канзас)

Згідно з календарем ЧС-2026, у півфіналі переможець пари Франція – Марокко зіграє з Іспанією або Бельгією. У свою чергу тріумфатор матчу Норвегія – Англія вийде на Аргентину чи Швейцарію.

Фінал турніру призначений на неділю, 19 липня. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом.