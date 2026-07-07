Команда Луїса де ла Фуенте підходила до Мундіалю в статусі одного з фаворитів. Поки що "фурія роха" виправдовує аванси, повідомляє 24 Канал.

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Як Іспанія може увійти в історію?

Іспанці вже дістались чвертьфіналу, здолавши на своєму шляху Португалію. Таким чином, підопічні де ла Фуенте зберігають шанси одночасно стати чемпіонами Європи та світу.

У 2024 році команда втретє в історії стала найкращою на континенті, здобувши перемогу над Англією у фіналі (2:1). Цікаво, що чемпіони Європи нечасто запалювали на наступних Мундіалях.

Історія знає лише два приклади, коли переможець Євро через два роки здобував ще й Кубок світу. Що цікаво, однією з цих збірних є як раз Іспанія.

У 2008 році "фурія роха" стала найкращою командою Європи, обігравши у вирішальному матчі німців завдяки голу Фернандо Торреса. А вже за два роки іспанці запалили на чемпіонаті світу в ПАР.

Команда не пропустила жодного голу в плей-оф та перемогла у фіналі Нідерланди. "Золотий" гол у екстратаймі забив Андрес Іньєста. Цікаво, що через два роки, на Євро-2012 в Польщі та Україні, Іспанія знову тріумфувала.

Першою ж командою, яка підкріпила перемогу на Євро Кубком світу, була Німеччина. Бундестім був нестримним у 70-х, взявши перший трофей Анрі Делоне у 1972-му. У фіналі була розгромлена збірна СРСР (3:0).

А за два роки, у 1974-му, німці тріумфували вже на домашньому Мундіалі, обігравши у вирішальній зустрічі Нідерланди. Та команда запам'яталась великою кількістю зірок, серед яких були Герд Мюллер, Франц Бекенбауер, Зепп Маєр та інші.

Всі виступи чемпіонів Європи на наступному ЧС:

РІК ЄВРО ЧЕМПІОН РІК ЧС СТАДІЯ 1960 СРСР 1962 1/4 фіналу 1964 Іспанія 1966 груповий раунд 1968 Італія 1970 фінал 1972 Німеччина 1974 ЧЕМПІОН 1976 Чехословаччина 1978 не кваліфікувалась 1980 Німеччина 1982 фінал 1984 Франція 1986 3 місце 1988 Нідерланди 1990 1/8 фіналу 1992 Данія 1994 не кваліфікувалась 1996 Німеччина 1998 1/4 фіналу 2000 Франція 2002 груповий раунд 2004 Греція 2006 не кваліфікувалась 2008 Іспанія 2010 ЧЕМПІОН 2012 Іспанія 2014 груповий раунд 2016 Португалія 2018 1/8 фіналу 2020 Італія 2022 не кваліфікувалась

Крім того, ще два рази чемпіони Європи виходили у фінал наступного ЧС. У 1970 році Італії не вистачило одного кроку до Кубка світу, у фіналі їх обіграли бразильці. А у 1982-му своє ж досягнення могли повторити німці, але цього разу вже Італія завадила їм це зробити.

Тепер же Іспанія мріє вдруге увійти в цей унікальний список. У чвертьфіналі ЧС-2026 "фурія роха" гратиме проти Бельгії. Початок зустрічі в Лос-Анджелесі – 10 липня о 22:00 за київським часом.