Команда Луїса де ла Фуенте підходила до Мундіалю в статусі одного з фаворитів. Поки що "фурія роха" виправдовує аванси, повідомляє 24 Канал.
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Як Іспанія може увійти в історію?
Іспанці вже дістались чвертьфіналу, здолавши на своєму шляху Португалію. Таким чином, підопічні де ла Фуенте зберігають шанси одночасно стати чемпіонами Європи та світу.
У 2024 році команда втретє в історії стала найкращою на континенті, здобувши перемогу над Англією у фіналі (2:1). Цікаво, що чемпіони Європи нечасто запалювали на наступних Мундіалях.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Історія знає лише два приклади, коли переможець Євро через два роки здобував ще й Кубок світу. Що цікаво, однією з цих збірних є як раз Іспанія.
У 2008 році "фурія роха" стала найкращою командою Європи, обігравши у вирішальному матчі німців завдяки голу Фернандо Торреса. А вже за два роки іспанці запалили на чемпіонаті світу в ПАР.
Команда не пропустила жодного голу в плей-оф та перемогла у фіналі Нідерланди. "Золотий" гол у екстратаймі забив Андрес Іньєста. Цікаво, що через два роки, на Євро-2012 в Польщі та Україні, Іспанія знову тріумфувала.
Першою ж командою, яка підкріпила перемогу на Євро Кубком світу, була Німеччина. Бундестім був нестримним у 70-х, взявши перший трофей Анрі Делоне у 1972-му. У фіналі була розгромлена збірна СРСР (3:0).
А за два роки, у 1974-му, німці тріумфували вже на домашньому Мундіалі, обігравши у вирішальній зустрічі Нідерланди. Та команда запам'яталась великою кількістю зірок, серед яких були Герд Мюллер, Франц Бекенбауер, Зепп Маєр та інші.
Всі виступи чемпіонів Європи на наступному ЧС:
|
РІК ЄВРО
|
ЧЕМПІОН
|
РІК ЧС
|
СТАДІЯ
|
1960
|
СРСР
|
1962
|
1/4 фіналу
|
1964
|
Іспанія
|
1966
|
груповий раунд
|
1968
|
Італія
|
1970
|
фінал
|
1972
|
Німеччина
|
1974
|
ЧЕМПІОН
|
1976
|
Чехословаччина
|
1978
|
не кваліфікувалась
|
1980
|
Німеччина
|
1982
|
фінал
|
1984
|
Франція
|
1986
|
3 місце
|
1988
|
Нідерланди
|
1990
|
1/8 фіналу
|
1992
|
Данія
|
1994
|
не кваліфікувалась
|
1996
|
Німеччина
|
1998
|
1/4 фіналу
|
2000
|
Франція
|
2002
|
груповий раунд
|
2004
|
Греція
|
2006
|
не кваліфікувалась
|
2008
|
Іспанія
|
2010
|
ЧЕМПІОН
|
2012
|
Іспанія
|
2014
|
груповий раунд
|
2016
|
Португалія
|
2018
|
1/8 фіналу
|
2020
|
Італія
|
2022
|
не кваліфікувалась
Крім того, ще два рази чемпіони Європи виходили у фінал наступного ЧС. У 1970 році Італії не вистачило одного кроку до Кубка світу, у фіналі їх обіграли бразильці. А у 1982-му своє ж досягнення могли повторити німці, але цього разу вже Італія завадила їм це зробити.
Тепер же Іспанія мріє вдруге увійти в цей унікальний список. У чвертьфіналі ЧС-2026 "фурія роха" гратиме проти Бельгії. Початок зустрічі в Лос-Анджелесі – 10 липня о 22:00 за київським часом.