Команда Луїса де ла Фуенте підходила до Мундіалю в статусі одного з фаворитів. Поки що "фурія роха" виправдовує аванси, повідомляє 24 Канал.

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Як Іспанія може увійти в історію?

Іспанці вже дістались чвертьфіналу, здолавши на своєму шляху Португалію. Таким чином, підопічні де ла Фуенте зберігають шанси одночасно стати чемпіонами Європи та світу.

У 2024 році команда втретє в історії стала найкращою на континенті, здобувши перемогу над Англією у фіналі (2:1). Цікаво, що чемпіони Європи нечасто запалювали на наступних Мундіалях.

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Історія знає лише два приклади, коли переможець Євро через два роки здобував ще й Кубок світу. Що цікаво, однією з цих збірних є як раз Іспанія.

У 2008 році "фурія роха" стала найкращою командою Європи, обігравши у вирішальному матчі німців завдяки голу Фернандо Торреса. А вже за два роки іспанці запалили на чемпіонаті світу в ПАР.

Команда не пропустила жодного голу в плей-оф та перемогла у фіналі Нідерланди. "Золотий" гол у екстратаймі забив Андрес Іньєста. Цікаво, що через два роки, на Євро-2012 в Польщі та Україні, Іспанія знову тріумфувала.

Першою ж командою, яка підкріпила перемогу на Євро Кубком світу, була Німеччина. Бундестім був нестримним у 70-х, взявши перший трофей Анрі Делоне у 1972-му. У фіналі була розгромлена збірна СРСР (3:0).

А за два роки, у 1974-му, німці тріумфували вже на домашньому Мундіалі, обігравши у вирішальній зустрічі Нідерланди. Та команда запам'яталась великою кількістю зірок, серед яких були Герд Мюллер, Франц Бекенбауер, Зепп Маєр та інші.

Всі виступи чемпіонів Європи на наступному ЧС:

РІК ЄВРО

ЧЕМПІОН

РІК ЧС

СТАДІЯ

1960

СРСР

1962

1/4 фіналу

1964

Іспанія

1966

груповий раунд

1968

Італія

1970

фінал

1972

Німеччина

1974

ЧЕМПІОН

1976

Чехословаччина

1978

не кваліфікувалась

1980

Німеччина

1982

фінал

1984

Франція

1986

3 місце

1988

Нідерланди

1990

1/8 фіналу

1992

Данія

1994

не кваліфікувалась

1996

Німеччина

1998

1/4 фіналу

2000

Франція

2002

груповий раунд

2004

Греція

2006

не кваліфікувалась

2008

Іспанія

2010

ЧЕМПІОН

2012

Іспанія

2014

груповий раунд

2016

Португалія

2018

1/8 фіналу

2020

Італія

2022

не кваліфікувалась

Крім того, ще два рази чемпіони Європи виходили у фінал наступного ЧС. У 1970 році Італії не вистачило одного кроку до Кубка світу, у фіналі їх обіграли бразильці. А у 1982-му своє ж досягнення могли повторити німці, але цього разу вже Італія завадила їм це зробити.

Тепер же Іспанія мріє вдруге увійти в цей унікальний список. У чвертьфіналі ЧС-2026 "фурія роха" гратиме проти Бельгії. Початок зустрічі в Лос-Анджелесі – 10 липня о 22:00 за київським часом.