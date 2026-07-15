Проте у півфіналі "Ле Бле" зазнали невдачі у ключовому матчі проти Іспанії. Підопічні де ла Фуенте розбили мрії французів втретє поспіль зіграти у фіналі, повідомляє 24 Канал.

Що сталось у Парижі

Матч у Далласі завершився з рахунком 2:0, що дало Іспанії путівку до фіналу. Невдача сильно позначилась на французьких фанатах, які були дуже розчаровані вильотом команди.

За традицією вболівальники збирались у пабах в Парижі на перегляд зустрічі. У підсумку негативний результат спричинив масові безпорядки у столиці Франції.

Сотні вболівальників почали робити безлад на вулицях міста. Вони палили шини, руйнували заклади та трощили автотранспорт. Від пожежі не врятувались навіть велосипеди.

В кількох районах Парижа на околицях були чутні звуки вибухів, після чого звідти біг натовп. Поліції вдалось заспокоїти фанатів та розігнати найбільш активних з них.

Як фанати громили Париж: дивитися відео

Як раніше французи бунтували

Така різка реакція на футбольні події вже стала звичкою для фанатів з Франції. Раніше у Парижі спалахнули безпорядки після зустрічі Франція – Марокко у чвертьфіналі.

Правда, там більш активними були корінні марокканці, які були засмучені через виліт своєї команди. Але французи так відзначають і перемоги своєї збірної.

До прикладу, після успішного фіналу 2018 року фанати на радощах розгромили кілька магазинів в центрі Парижу. Зазначимо, що Франція ще не остаточно вилетіла з турніру.

Команда Дешама зіграє у матчі за третє місце проти невдахи півфіналу Англія – Аргентина. Зустріч відбудеться в ніч проти 19 липня в Маямі. Початок – о 00:00 за київським часом.