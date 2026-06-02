Команда має шалений кадровий підбір гравців, але при цьому французи зіштовхуються із пошкодженнями перед Мундіалем, повідомляє ESPN. Ще у квітні важкої травми зазнав форвард Ліверпуля Уго Екітіке.

Що сталось із Салібою?

Проте нападник не був основним гравцем у збірній. Тепер же Франція може втратити футболіста основи, оскільки травму спини отримав центрбека Арсенала Вільям Саліба.

25-річний оборонець отримав пошкодження перед фіналом Ліги чемпіонів. Проте "каноніри" випустили гравця в основі на бій проти ПСЖ, що лише ускладнило травму.

Вже у вівторок, 2 червня, футболіст має приєднатися до табору збірної Франції, де пройде обстеження. Очікується, що Вільям точно пропустить кілька тижнів, тоді як його участь на самому чемпіонаті світу залишається під питанням.

Якщо Саліба випаде з обійми "Ле Бле", основною парою центрбеків має стати Конате – Упамекано. Футболіст дебютував за збірну Франції у 2022 році та вже відіграв у її формі три зустрічі. Цього сезону він допоміг Арсеналу виграти АПЛ та дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

