В матчі за третє місце між собою зійдуться невдахи півфінальних зустрічей – Англія та Франція. Поєдинок пройде 19 липня у Маямі, початок – о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Скільки коштують команди?

Збірні вважались одними з головних фаворитів Мундіалю перед стартом. Проте за крок до фіналу Франція виявилась безсилою в битві проти Іспанії, програвши з рахунком 0:2.

Англія ж була ближчою до виходу у фінал, адже вела в рахунку проти Аргентини (1:0). Однак в кінці зустрічі підопічні Тухеля пропустили двічі та поступилися "альбіселесте" (1:2).

Тим не менше, саме Франція та Англія мають найдорожчі склади на турнірі. Сайт Transfermarkt оцінив обидві збірні більш ніж в 1 мільярд євро. Найдорожчими є підопічні Дешама.

Заявка "Ле Бле" оцінена у 1,52 мільярда євро, тоді як Англії – в 1,36 мільярда. Окрім борців за "бронзу", більш ніж 1 мільярд коштують збірні Іспанії та Португалії.

Найдорожчі збірні ЧС-2026:

Франція – 1,52 мльярда євро Англія – 1,36 мільярда євро Іспанія – 1,22 мільярда євро Португалія – 1,01 мільярда євро Німеччина – 947 мільйонів євро

Хто має найвищий цінник?

В розпорядженні у Дідьє Дешама є аж п'ять футболістів, які коштують більше сотні мільйонів. Найвищий цінник має Кіліан Мбаппе (180 мільйонів), тоді як на 30 мільйонів дешевше оцінений вінгер Баварії Майкл Олісе.

У Англії ж лише троє гравців із цінником 100+ мільйонів євро. Найдорожчим є Джуд Беллінгем (130 мільйонів), тоді як у топ-3 також входять Деклан Райс та Букайо Сака.

Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:

ФРАНЦІЯ АНГЛІЯ 1 Кіліан Мбаппе 180 млн Джуд Беллінгем 130 млн 2 Майкл Олісе 150 млн Деклан Райс 120 млн 3 Дезіре Дуе 120 млн Букайо Сака 110 млн 4 Усман Дембеле 100 млн Морган Роджерс 90 млн 5 Вільям Саліба 100 млн Елліот Андерсон 75 млн

Цікаво, що в матчі за третє місце навряд чи команди гратимуть у найсильніших складах. Ймовірно, тренери дадуть змогу зіграти тим гравцям, які мали небагато ігрової практики під час турніру.

Тим не менш, якщо порівнювати основні склади команд, то збірна Англії має перевагу над французами по позиціях. "Ле Бле" сильніше на чотирьох позиціях, тоді як у "трьох левів" є перевага в п'яти позиціях.

ФРАНЦІЯ ЦІНА (млн євро) АНГЛІЯ ВОРОТАР Майк Меньян 20 13 Джордан Пікфорд ПРАВИЙ ЗАХИСНИК Жюль Кунде 60 60 Ріс Джеймс ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Вільям Саліба 100 40 Езрі Конса ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Дайо Упамекано 70 70 Марк Гуехі ЛІВИЙ ЗАХИСНИК Люка Дінь 6 70 Ніко О'Райллі ОПОРНИЙ ХАВБЕК Орельєн Чуамені 70 120 Деклан Райс ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК Адріен Рабьо 18 75 Елліот Андерсон АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК Усман Дембеле 100 130 Джуд Беллінгем ПРАВИЙ ВІНГЕР Майкл Олісе 150 65 Ентоні Гордон ЛІВИЙ ВІНГЕР Дезіре Дуе 70 110 Букайо Сака НАПАДНИК Кіліан Мбаппе 180 60 Гаррі Кейн

Ще на двох ділянках у команд рівні цінники по гравцям. Нагадаємо, що після матчу за третє місце залишиться зіграти лише фінал чемпіонату світу.

В битві за Кубок зійдуться чинні чемпіони Європи та Південної Америки – збірні Іспанії та Аргентини. Матч відбудеться у Нью-Йорку, початок – 19 липня о 22:00 за київським часом.