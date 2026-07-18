В матчі за третє місце Мундіалю зійдуться збірні Франції та Англії. Поєдинок розпочнеться 19 липня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як були програні півфінали

Обидві європейські команди підходили до турніру в ролі головних претендентів на перемогу. Франція та Англія мають найдорожчі склади на Мундіалі та довгий час демонстрували впевнену ходу.

Проте за крок від фіналу збірні зазнали поразок. Франція виявилась слабшою за Іспанію, програвши з рахунком 0:2. Натомість Англія втратила перемогу над Аргентиною.

Підопічні Тухеля вели з рахунком 1:0, але пропустили два м'ячі в кінці зустрічі. Тож тепер європейські команди розіграють між собою бронзові нагороди чемпіонату світу.

Кадрове становище команд

Зазвичай у таких матчах тренери застосовують ротацію та дають пограти футболістам, яких до цього задіювали менше. До того ж в обох команд є певні кадрові втрати.

У Франції надовго випав Вільям Саліба, який не дограв зустріч з іспанцями. У Англії будуть відсутні Джон Стоунз та Джордан Гендерсон. Також під питанням і участь у зустрічі Ріса Джеймса.

Окрім "бронзової" мети команд, матч може допомогти кільком гравцям досягти індивідуальних успіхів. До прикладу, Майкл Олісе є поки найкращим асистентом ЧС-2026 із п'ятьма передачами.

На один асист від нього відстає Ліонель Мессі (4), тож француз спробує створити гандикап перед фіналом. Також Кіліан Мбаппе веде боротьбу із тим же Мессі за звання найкращого бомбардира Мундіалю.

У обох по 8 точних ударів, але у Лео більше асистів, тому він і вище. Крім того, по шість м'ячів мають Джуд Беллінге та Гаррі Кейн з Англії, але їх шанси наздогнати лідерів невеликі.

Де та коли дивитися

Матч Франція – Англія онлайн буде доступний в Україні в прямій трансляції. Офіційним транслятором зустрічі є компанія Megogo, яка покаже поєдинок у себе на ОТТ-платформі.

Зустріч розпочнеться опівночі за київським часом, але перед цим о 23:20 стартуватиме передматчева аналітична студія. Коментаторами гри стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

ФРАНЦІЯ – АНГЛІЯ