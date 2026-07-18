В битві за бронзові нагороди ЧС-2026 зійдуться збірні Франції та Англії. Поєдинок пройде в Маямі на арені "Хард Рок Стедіум", повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч за третє місце?

Матч Франція – Англія онлайн буде доступний для перегляду на території України. Офіційним транслятором всіх матчів чемпіонату світу-2026 є медіасервіс Megogo.

Саме на його ОТТ-платформі і буде показаний поєдинок на третє місце. Зустріч транслюватиметься на каналі "Megogo Футбол Перший", який доступний за підписками "Спорт" та "MEGOPACK".

Крім того, дивитися матч Франція – Англія безкоштовно можна буде в кабельних мережах на каналі "Megogo Спорт". Зустріч розпочнеться 19 липня о 00:00 за київським часом.

За 40 хвилин до старту, о 23:20, Megogo розпочне передматчеву аналітичну студію. Коментаторами матчу будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Як команди грали на ЧС-2026?

Нагадаємо, що Франція бездоганно йшла по дистанції ЧС-2026 до півфіналу. Команда Дідьє Дешама здобула максимум очок в групі проти Сенегалу, Іраку та Норвегії.

Після цього "Ле Бле" пройшли у плей-оф шведів, парагвайців та марокканців. Але у 1/2 фіналу французи виявились безсилими проти Іспанії, яка виграла з рахунком 2:0.

У свою чергу англійці допускали осічку в групі, зігравши нульову нічию проти Гани. Проте команда здобувала перемоги над такими міцними суперниками як Хорватія, Мексика та Норвегія.

Ба більше, у півфіналі підопічні Тухеля були близькими до виходу у вирішальний матч. Британці першими забили Аргентині, але два голи суперника в кінці віддали путівку до фіналу "альбіселесте".