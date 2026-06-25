Збірна Німеччини протистоятиме команді Еквадору. Зустріч відбудеться на арені "МетЛайф Стедіум" у Нью-Йорку, початок – 25 червня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як німці стартували на ЧС-2026?

Німецька команда справила посереднє враження у перших турах, але результат виявився ідеальним. Підопічні Нагельсманна сповна покуражились у битві проти Кюрасао, набивши супернику аж сім голів.

Проте і новачок Мундіалю зумів пробити Ноєра та допоміг німцям своїм бажанням грати у відкритий футбол. А ось зустріч проти Кот-д'Івуару Бундестім мав серйозні проблеми.

Німеччина пропустила у першому таймі та не мала багато моментів. Левову частку гри африканці володіл ініціативою. Проте зустріч перевернув вихід на поле Деніза Ундава.

Нападник Штутгарта з заміни оформив дубль та подарував своїй команді путівку в плей-оф. Ба більше, підопічні Нагельсманна гарантували собі перше місце, тому зустріч останнього туру перетворюється для них на формальність.

Як Еквадор опинився на межі вильоту?

А ось Еквадор гратиме свій "матч життя". Підопічні Баккасесе розчарували фанатів, набравши лише один бал у перших двох турах. Проти Кот-д'Івуару південноамериканці грали непогано, але ставка суто на оборону зіграла із еквадорцями злий жарт.

"Слони" змогли пробити захист суперника у компенсований час, вирвавши перемогу. Проте головним розчаруванням стала нульова нічия проти Кюрасао.

Оскільки підопічні Адвоката перед цим пропустили 7 голів від Німеччини, у багатьох виникло чимало питань до нападу еквадорців. Тепер же "Ла Трі" опинились в ситуації "пан або пропав".

Лише перемога над Німеччиною залишить еквадорцям шанси на прохід у плей-оф. І хоч німці вже не мають турнірних завдань, але є чимало сумнівів у тому, що південноамериканцям в принципі вдасться забити.

Орієнтовні склади команд:

Еквадор: Галіндес – Пачо, Франко, Інкап'є – Єбоа, Алсівар, Кайседо, Еступіньян – Віте – Плата, Валенсія.

Німеччина: Бауманн – Антон, Рюдігер, Тіау, Раум – Горецка, Гросс – Амірі, Баєр, Левелінг – Вольтемаде.

Якою є кадрова ситуація?

Зрештою Бундестім має застосувати обширну ротацію, щоб дати основним гравцям відпочинок перед плей-оф. У Нагельсманна двоє травмованих захисників Шлоттербек та Браун.

Перший вже не зіграє на ЧС-2026, тоді як вінгбека Айнтрахта чекають на матч 1/16 фіналу. Еквадор же підходить до вирішального матчу без кадрових втрат. До слова, німці та еквадорці вже перетинались на чемпіонаті світу.

У 2006 році команди опинились в одній групі та разом пройшли у плей-оф. Очна ж битва завершилась з рахунком 3:0 на користь господарів Мундіалю. Дублем відзначився Клозе, ще один м'яч забив Подольскі.