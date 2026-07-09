Команда Ліонеля Скалоні з боями проходить стадію плей-оф. В 1/8 фіналу "альбіселесте" вирвали перемогу у Єгипту, поступаючись у два м'ячі, повідомляє 24 Канал.
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Який антирекорд оформив Мессі?
Гра могла скластися легше для Аргентини, якби у першому таймі Мессі забив з позначки. За рахунку 0:1 на користь "фараонів" Аргентина отримала право на пенальті за фол проти Тальяфіко.
Проте Ліонель не зміг переграти кіпера єгиптян Шобейра. Цей промах з пенальті зробив Мессі унікальним гравцем в історії чемпіонатів світу, але з негативного боку.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Аргентинець став першим в історії Мундіалів гравцем, який протягом одного турніру не реалізував два пенальті в ігровий час. Перший промах Лео стався матчі другого туру групи.
Як Мессі б'є пенальті на ЧС?
39-річний нападник пробив повз ворота у матчі проти Австрії. Ба більше, загалом за всю історію ЧС лише один гравець мав два промахи з пенальті.
Мова про ганця Асамоа Г'яна, проте нападник підводив свою команду на двох різних турнірах (у 2006 та 2010 роках). Загалом же статистика ударів Мессі з пенальті залишає бажати кращого.
Аргентинець на всіх своїх турнірах вісім разів пробивав пенальті, але забив лише половину з них (4). Окрім двох невдач на поточному чемпіонаті світу, Мессі не забивав Ісландії на ЧС-2018 та Польщі на турнірі у 2022 році.
Як Аргентина виступає на Мундіалі-2026?
- Аргентина підійшла до турніру в статусі чинного володаря Кубка світу. В групі підопічні Скалоні здобули три перемоги над Алжиром (3:0), Австрією (2:0) та Йорданією (3:1).
- У плей-оф "альбіселесте" лише в екстратаймах дотисли дебютанта Мундіалю Кабо-Верде (3:2). Після цього Аргентина програвала Єгипту з рахунком 0:2, але забила тричі в кінці зустрічі та перемогла 3:2.
- Попри два промахи з пенальті, Мессі є лідером бомбардирської гонки ЧС-2026. Аргентинець забивав у кожному матчі на турнірі та має у своєму активі вісім м'ячів.
- В 1/4 фіналу "альбіселесте" зіграють проти Швейцарії. Згідно з розкладом ЧС-2026, матч пройде 12 липня в Канзасі, початок – о 04:00 за київським часом.