Капітан збірної Аргентини продовжує переписувати футбольну історію навіть у 39 років. Під час поєдинку 1/8 фіналу Мундіалю-2026 він встановив ще одне унікальне досягнення світового масштабу, передає 24 Канал.

Який рекорд підкорився Мессі?

Історична подія сталася у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому Аргентина здолала Єгипет з рахунком 3:2.

На 79-й хвилині, коли аргентинці поступалися 0:2, Ліонель Мессі виконав навіс на Крістіана Ромеро, який головою відправив м'яч у сітку та розпочав камбек своєї команди.

Ця результативна передача стала для Мессі дев'ятою на чемпіонатах світу з моменту, коли компанія Opta почала вести відповідну статистику у 1966 році. Таким чином він обійшов легендарного Дієго Марадону, який завершив кар'єру з вісьмома асистами на Мундіалях.

Тепер рейтинг найкращих асистентів в історії чемпіонатів світу виглядає так:

Ліонель Мессі – 9;

Дієго Марадона – 8;

П'єр Літтбарскі – 7;

Гжегож Лято – 7.

Аргентинець встановив ще один унікальний рекорд

Окрім абсолютного рекорду за кількістю гольових передач, Мессі оновив ще одне власне історичне досягнення.

Форвард став першим футболістом в історії, якому вдалося віддати хоча б одну результативну передачу на шести різних чемпіонатах світу. Він асистував партнерам на Мундіалях 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 років.

Для того щоб перевершити рекорд Марадони, який залишався недосяжним майже чотири десятиліття, Мессі знадобилося зіграти на шести чемпіонатах світу та зберігати стабільно високий рівень результативності протягом двох десятиліть.